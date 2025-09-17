Punjabराज्य

मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने धान खरीद सीजन का किया शुभारंभ, किसानों को राहत का भरोसा

Punjab Paddy Procurement
मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने धान खरीद सीजन का किया शुभारंभ

Punjab Paddy Procurement : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज जालंधर जिले के भोगपुर दाना मंडी में धान खरीद सीजन की औपचारिक शुरुआत की, जिससे पंजाब सरकार की यह प्रतिबद्धता दोहराई गई कि किसानों की एक-एक फसल को उठाया जाएगा.

खरीद व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार सभी हितधारकों के लिए सुगम और परेशानी रहित खरीद सीजन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

हालिया बाढ़ से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, पंजाब भर में मजबूत व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, ऐसा कटारूचक्क ने कहा.

किसानों का कल्याण, सरकार की प्राथमिकता

मीडिया को संबोधित करते हुए कटारूचक्क ने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान किसानों का कल्याण हमेशा राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है.

उन्होंने जानकारी दी कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,389 प्रति क्विंटल तय किया गया है, और सरकार ने सितंबर के लिए 15,000 करोड़ और अक्टूबर के लिए ₹27,000 करोड़ की नकद ऋण सीमा (सीसीएल) पहले ही सुरक्षित कर ली है. उन्होंने आगे बताया कि किसानों को असुविधा से बचाने के लिए बोरों (बरदाना) की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है.

इस वर्ष पंजाब को 172 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन लगभग 190 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं.

खरीद प्रक्रिया की निगरानी के सख्त निर्देश, 1822 मंडियां तैयार

मंत्री ने आश्वासन दिया कि लिफ्टिंग और भुगतान एक साथ चलेंगे, और किसानों के खातों में समय पर भुगतान सीधे ट्रांसफर किया जाएगा. उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पंजाब मंडी बोर्ड और जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मंडियों में संचालन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें ताकि पारदर्शिता और कार्यकुशलता सुनिश्चित की जा सके.

पंजाब मंडी बोर्ड ने 1822 मंडियों/खरीद केंद्रों को चालू कर दिया है ताकि सुचारु खरीद सुनिश्चित की जा सके, साथ ही मंडियों में बिजली, स्वच्छ पेयजल और अन्य सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है.

किसानों से बातचीत, जल्द भुगतान का भरोसा

अपने दौरे के दौरान मंत्री ने किसानों गुरकीरत सिंह, जसपाल सिंह और सुखराज सिंह से बातचीत भी की, जिन्होंने भोगपुर दाना मंडी में तेज़ी से हो रही खरीद प्रक्रिया की सराहना की. मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा. उन्होंने किसानों से अपील की कि वे केवल पूरी तरह से सूखी धान ही मंडियों में लेकर आएं, क्योंकि अधिक नमी होने पर खरीद में बाधा उत्पन्न हो सकती है.

इस अवसर पर आप के वरिष्ठ नेता पवन कुमार टीनू, एसडीएम रणदीप सिंह हीर, डीएफएससी हरवीन कौर और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें : CM मान ने शुरू किया ‘मिशन चढ़दी कला’, पंजाब से एकजुट होकर बाढ़ पीड़ितों को सहारा देने की अपील

