Cricket Update : टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। कोलकाता टेस्ट में गर्दन में खिचांव के कारण अनफिट हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गिल की गैर मौजूदगी में ऋषभपंत कप्तानी कर सकते हैं। ऐसे में साई सुदर्शन को प्लेइंग 11 में चांस मिल सकता है। बता दें कि टीम इंडिया अपना पहला टेस्ट मैच हार चुकी है।

पंत की कप्तानी का खास असर नहीं

ऋषभपंत ने अभी तक इंटरनेशनल टेस्ट मैच में कप्तानी नहीं की है। पंत की कप्तानी का रिकॉर्ड बेहद खास नहीं रहा है। IPL, इंडिया A या इंटरनेशनल टी-20, बतौर कप्तान पंत खास रिजल्ट लेकर नहीं आए हैं। बताते चलें कि 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत 0-1 से पीछे है। हार से बचने के लिए टीम इंडिया को गुवाहाटी में जीतना होगा, क्योंकि मैच ड्रा के साथ भी दक्षिण अफ्रीका सीरीज अपने नाम कर लेगी।

BCCI ने क्या कहा

BCCI ने बुधवार को जारी स्टेटमेंट में कहा कि, कप्तान शुभमन गिल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में गर्दन में चोट आई थी, उन्हें निगरानी में रखा गया और अगले दिन छुट्टी दे दी गई। गिल रिकवर हो रहे हैं और वह 19 नवंबर, 2025 को टीम के साथ गुवाहाटी भी जाएंगे।