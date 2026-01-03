Uttar Pradeshराज्य

दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल के अंतिम संस्कार में फरीदपुर पहुंचे सीएम योगी, परिजनों को दी सांत्वना

Shanti Kumari3 January 2026 - 1:26 PM
2 minutes read
Shyam Bihari Lal Death

Shyam Bihari Lal Death : उत्तर प्रदेश के फरीदपुर से भाजपा विधायक प्रोफेसर डॉ. श्याम बिहारी लाल का शनिवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया, जिससे पार्टी और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। आज फरीदपुर में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जिसमें शामिल होने के लिए सीएम योगी सहित तमाम बीजेपी नेता मौके पर पहुचे हैं।

सीएम योगी ने शोकाकुल परिजनों से की मुलाकात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार सुबह शक्ति नगर कॉलोनी स्थित उनके आवास पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत विधायक की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने डॉ. श्याम बिहारी लाल के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विधायिका की पत्नी, बेटियों और बेटे से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की।

सीएम योगी का परिजनों को सांत्वना

मुख्यमंत्री ने परिवार को ढांढस बंधाया और इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायक के कार्यकाल और उनके क्षेत्र में योगदान को भी याद किया, जिससे उनकी पहचान बनी और उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई।

डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने भी दी श्रद्धांजलि

वहीं वन राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि मुख्यमंत्री ने करीब 15 मिनट तक दिवंगत विधायक के घर में रुककर परिवार से बातचीत की और उनके योगदान को लेकर गहरी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री के इस कदम से शोक संतप्त परिवार को थोड़ा सांत्वना मिली और साथ ही पार्टी और समाज के प्रति दिवंगत विधायक के योगदान की सराहना की गई।

विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल के निधन से भाजपा को बड़ा आघात पहुंचा है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक अपने क्षेत्र की सेवा की थी और कई विकास कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके निधन से फरीदपुर क्षेत्र में एक शून्य पैदा हो गया है, जिसे भरना मुश्किल होगा।

विधायक के निधन पर भाजपा के अन्य नेता भी शोक व्यक्त कर चुके हैं, और उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके परिवार को इस कठिन समय में सामूहिक समर्थन की आवश्यकता है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सुनिश्चित किया कि उनके परिवार को हर संभव मदद मिले।

ये भी पढ़ें – धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की मौत: रैगिंग, यौन उत्पीड़न…और क्या-क्या वजह? पुलिस ने दी जानकारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari3 January 2026 - 1:26 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की मौत: रैगिंग, यौन उत्पीड़न…और क्या-क्या वजह? पुलिस ने दी जानकारी

धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की मौत: रैगिंग, यौन उत्पीड़न…और क्या-क्या वजह? पुलिस ने दी जानकारी

3 January 2026 - 12:21 PM
Photo of पटियाला में होगा गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, राज्यपाल लहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

पटियाला में होगा गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, राज्यपाल लहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

3 January 2026 - 11:06 AM
Photo of पंजाब सरकार ने तीन आई.ए.एस. अधिकारियों को सचिव रैंक के रूप में किया पदोन्नत

पंजाब सरकार ने तीन आई.ए.एस. अधिकारियों को सचिव रैंक के रूप में किया पदोन्नत

3 January 2026 - 10:03 AM
Photo of सीएम भगवंत मान ने की हवाई उड़ानें बढ़ाने की वकालत, 19 करोड़ का सौंपा लाभांश चेक

सीएम भगवंत मान ने की हवाई उड़ानें बढ़ाने की वकालत, 19 करोड़ का सौंपा लाभांश चेक

3 January 2026 - 9:24 AM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पंजाब सरकार की वर्ष 2026 की डायरी और कैलेंडर जारी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पंजाब सरकार की वर्ष 2026 की डायरी और कैलेंडर जारी

3 January 2026 - 8:41 AM
Photo of पंजाब : ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 307वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन सहित 93 नशा तस्कर गिरफ्तार 

पंजाब : ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 307वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन सहित 93 नशा तस्कर गिरफ्तार 

3 January 2026 - 8:22 AM
Photo of दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार, 1 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार, 1 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ

2 January 2026 - 7:36 PM
Photo of इंदौर में दूषित पानी से मची तबाही, अब एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को जारी किया नोटिस

इंदौर में दूषित पानी से मची तबाही, अब एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को जारी किया नोटिस

2 January 2026 - 7:13 PM
Photo of बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल का आकस्मिक निधन, सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल का आकस्मिक निधन, सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

2 January 2026 - 6:02 PM
Photo of यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी 2026 तक बंद, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश

यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी 2026 तक बंद, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश

2 January 2026 - 5:14 PM
Back to top button