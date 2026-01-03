Shyam Bihari Lal Death : उत्तर प्रदेश के फरीदपुर से भाजपा विधायक प्रोफेसर डॉ. श्याम बिहारी लाल का शनिवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया, जिससे पार्टी और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। आज फरीदपुर में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जिसमें शामिल होने के लिए सीएम योगी सहित तमाम बीजेपी नेता मौके पर पहुचे हैं।

सीएम योगी ने शोकाकुल परिजनों से की मुलाकात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार सुबह शक्ति नगर कॉलोनी स्थित उनके आवास पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत विधायक की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने डॉ. श्याम बिहारी लाल के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विधायिका की पत्नी, बेटियों और बेटे से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की।

सीएम योगी का परिजनों को सांत्वना

मुख्यमंत्री ने परिवार को ढांढस बंधाया और इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायक के कार्यकाल और उनके क्षेत्र में योगदान को भी याद किया, जिससे उनकी पहचान बनी और उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई।

डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने भी दी श्रद्धांजलि

वहीं वन राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि मुख्यमंत्री ने करीब 15 मिनट तक दिवंगत विधायक के घर में रुककर परिवार से बातचीत की और उनके योगदान को लेकर गहरी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री के इस कदम से शोक संतप्त परिवार को थोड़ा सांत्वना मिली और साथ ही पार्टी और समाज के प्रति दिवंगत विधायक के योगदान की सराहना की गई।

विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल के निधन से भाजपा को बड़ा आघात पहुंचा है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक अपने क्षेत्र की सेवा की थी और कई विकास कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके निधन से फरीदपुर क्षेत्र में एक शून्य पैदा हो गया है, जिसे भरना मुश्किल होगा।

विधायक के निधन पर भाजपा के अन्य नेता भी शोक व्यक्त कर चुके हैं, और उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके परिवार को इस कठिन समय में सामूहिक समर्थन की आवश्यकता है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सुनिश्चित किया कि उनके परिवार को हर संभव मदद मिले।

