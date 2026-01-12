Punjabराज्य

चाइना डोर पर प्रतिबंध होने के बावजूद नहीं थम रही अवैध बिक्री, लोहड़ी से पहले जालंधर में मिला भारी स्टॉक

Shanti Kumari12 January 2026 - 7:16 PM
1 minute read
Punjab News

Punjab News : लोहड़ी और मकर संक्रांति के त्योहार पर चाइना डोर पर प्रतिबंध होने के बावजूद अवैध बिक्री थमने का नाम नहीं ले रही है। जालंधर के राज नगर इलाके से एक बार फिर चाइना डोर के अवैध कारोबार का मामले सामने आया है, जहां बंद कमरे के अंदर भारी मात्रा में चाइना डोर का स्टॉक मिलने से हड़कंप मच गया।

पुलिस ने कोर्ट से मांगी अनुमति

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जांच अधिकारी ने बताया कि बंद क्वार्टर को कानूनी प्रक्रिया के तहत खोलने के लिए अदालत से अनुमति मांगी गई है। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद ही कमरों के ताले तोड़े जाएंगे और जब्त किए गए माल की सही गिनती की जा सकेगी।

जांच में जूटी पुलिस

हालांकि कोर्ट का आदेश मिलते ही एसीपी आदित्य पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घर के अंदर बने दो कमरों में कई बोरे रखे हुए थे। जांच करने पर इन बोरों में चाइना डोर के गट्टू मिले। एसीपी ने खुद बोरे फाड़कर सामान की जांच की और मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए।

आरोपियों के होगी खिलाफ कड़ी कार्रवाई

जांच में एसीपी आतिश भाटिया ने बताया कि अभी यह साफ नहीं हो सका है कि यह घर किसका है। जांच में घर के मालिक की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस ने इस मामले में देर रात एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन फिलहाल उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। पुलिस आगे की जांच में जूटी है।

