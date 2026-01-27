दिल्ली को ‘कैंसर कैपिटल’ बना रही BJP, सौरभ भारद्वाज का बड़ा आरोप

Delhi Politics : आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में कूड़े के नए पहाड़ बनाने से दूषित हो रहे भूजल को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली को कूड़े के नए-नए पहाड़ देकर इसे भारत की ‘कैंसर कैपिटल बना रही है।

किराड़ी में भलस्वा का कूड़ा

यह सरकार भलस्वा का कूड़ा किराड़ी में डाल रही है और वहां रह रहे गरीब-पूर्वांचलियों को कैंसर जैसी घातक बीमारियों का तोहफा दे रही है। प्लास्टिक और केमिकल युक्त कूड़ा धीरे-धीरे पूरे इलाके की ज़मीन, हवा और भूजल को प्रदूषित कर रहा है। यह कूड़ा ट्यूबवेल के पानी को ज़हर बनाने के लिए काफ़ी है। इससे पूरे इलाक़े को बीमार किया जा रहा है। भाजपा सरकार भलस्वा का कूड़ा कम दिखाने के लिए यह फर्जीवाड़ा कर रही है।

दिल्ली की जनता को दिए तीन कलंक

मंगलवार को “आप” मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में करीब 15 साल एमसीडी के अंदर भाजपा का शासन रहा और भाजपा ने दिल्ली की जनता को तीन कलंक दिए। कूड़े के तीन पहाड़ दिल्ली के कलंक कहलाए और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद उस कलंक की बड़ी हिस्सेदार हैं, क्योंकि वह भाजपा की पार्षद लगातार कई बार रहीं।

बिना सोचे-समझे कूड़ा जमा किया

जब वह भाजपा की पार्षद रहीं तो मेयर, स्टैंडिंग कमेटी और पूर्णतः एमसीडी की सरकार भाजपा के पास रही। 15 साल तक बिना सोचे-समझे इन्होंने कूड़ा जमा किया। आम आदमी पार्टी जब एमसीडी में आई तो पार्टी ने इस विषय में कुछ ठोस कदम उठाए।

गरीब आदमी के साथ धोखा

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब पिछले छह-सात महीने से देखा जा रहा है कि भाजपा दिल्ली के लोगों के साथ और खासतौर पर दिल्ली के गरीब पूर्वांचली और सबसे गरीब आदमी के साथ धोखा कर रही है। भाजपा उनकी आगे आने वाली सभी नस्लों को कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों का तोहफा दे रही है।

आंखों में जलन और गला खराब

दिल्ली के किराड़ी इलाके के अंदर जब सोमवार को हमने दौरा किया तो हम हैरान रह गए। वहां जहां तक नजर जाती है, वहां तक भलस्वा लैंडफिल का हजारों ट्रक कूड़ा जमा किया गया है। वहां इतनी गंदी बदबू आती है और पूरे वक्त ऐसी धूल उड़ती है कि अगर कोई एक घंटा वहां रुक जाए तो आंखों में जलन हो जाएगी और गला खराब हो जाएगा। सोमवार को हम वहां करीब दो घंटे रहे और सभी लोगों ने महसूस किया कि आंखों में जलन हो रही है, ऐसे में स्थानीय लोग वहां कैसे रह रहे हैं?

कूड़े के पहाड़ तुझको जाना पड़ेगा

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि वहां पूरे के पूरे कूड़े के अंदर प्लास्टिक, पॉलिथीन और अलग-अलग रसायन हैं। उस कूड़े की कई-कई फुट मोटी परत पूरे रोहिणी और किराड़ी इलाके के अंदर जमा कर दी गई है। एक जगह तो कूड़े के पहाड़ भी दिख गए। जिस कूड़े के पहाड़ के लिए मुख्यमंत्री ने कहा था कि कूड़े के पहाड़ तुझको जाना पड़ेगा, उस कूड़े को भलस्वा से किराड़ी भेजा जा रहा है।

एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन पर फर्जीवाड़ा

भाजपा के लोग सरकार में सिर्फ दिल्ली को धोखा देने के लिए आए हैं। भाजपा ने यमुना के प्रदूषण पर दिल्ली वालों के साथ फर्जीवाड़ा किया। इनकी चोरी पकड़ी गई और अब इतना झाग है कि रेखा गुप्ता अब यमुना की तरफ जा ही नहीं रही हैं, उधर की बात करनी ही बंद कर दी है। पहले वायु प्रदूषण और एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन पर फर्जीवाड़ा किया और अब कूड़े के पहाड़ पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है।

इलाकों के वीडियो सामने लाएगी पार्टी

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह सिर्फ किराड़ी की बात नहीं है। कुछ दिनों बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली के कई और इलाकों के वीडियो सामने लाएगी, जहां भलस्वा और अन्य लैंडफिल साइट से हजारों ट्रक कूड़ा कहीं और लाया जा रहा है।

लोग ट्यूबवेल के पानी पर निर्भर

इस विषय में वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों से बात की जानी चाहिए और उन्हें उस कूड़े का वीडियो भेजकर पूछना चाहिए कि यह रसायन लोगों की सेहत के साथ क्या करेगा? इसकी वजह से सांस की गंभीर बीमारियां तो होंगी ही, साथ ही जब बरसात उस कूड़े को गीला करेगी तो उस कूड़े से ‘लीचेट’ एक तरल पदार्थ बनकर धरती के नीचे जाएगा और जितना भी भूजल है, उसे हमेशा के लिए प्रदूषित कर देगा। वह पानी जहर बन जाएगा। किराड़ी जैसे इलाकों में ज्यादातर लोग ट्यूबवेल के पानी पर निर्भर करते हैं। जो लोग उस पानी का सेवन करेंगे, उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा।

भारत की ‘कैंसर कैपिटल’ दिल्ली

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि यह साफ है कि भाजपा के लोग दिल्ली को भारत की ‘कैंसर कैपिटल’ बनाएंगे। जो पाप ये लोग कर रहे हैं और जिस तरह अपने एक झूठे प्रोपेगेंडा के लिए काम कर रहे हैं, ये दिल्ली के छोटे-छोटे बच्चों को कैंसर देकर मानेंगे। वैज्ञानिक देखेंगे कि किस तरीके से प्लास्टिक, पॉलिथीन और रसायन के साथ परत-दर-परत कूड़ा वहां भरा जा रहा है।

एलजी पर सौरभ भारद्वाज ने कसा तंज

सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री अपने घर एक ट्रक कूड़ा क्यों नहीं ले जातीं? उनकी सरकारी कोठी के बाहर भी एक पार्क है। वह कूड़े की परत अपने घर के सामने भी किराड़ी से भरकर ले जाएं। इसी तरह डीडीए के चीफ और एलजी के घर में भी बहुत बड़ा पार्क है जिसे बड़ा हरा-भरा कर रखा है, एक ट्रक कूड़ा भलस्वा का एलजी अपने घर क्यों नहीं ले जाते? उस एलजी हाउस में भी कूड़ा बिछा दें जहां बड़े-बड़े लोगों को समोसा खिलाया जाता है। एलजी साहब एक ट्रक कूड़ा अपने घर के सामने भी लगा लें। अगर यह इतनी अच्छी चीज है तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं?

