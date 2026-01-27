HaryanaPunjabराजनीति

SYL Dispute : हरियाणा हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि भाई है, SYL पर खत्म हुई सीएम सैनी और सीएम मान की बैठक

Karan Panchal27 January 2026 - 1:22 PM
SYL Dispute
SYL Dispute : हरियाणा हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि भाई है, SYL पर खत्म हुई सीएम सैनी और सीएम मान की बैठक

SYL Dispute : SYL मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों के सीएम के बीच वार्ता हुई। सतलुज-यमुना लिंक पर हरियाणा-पंजाब के बीच विवाद काफी समय से है। आज की बैठक काफी सार्थक रही, सीएम सैनी और सीएम मान दोनों मुख्यमत्रियों की बैठक के बाद यह आशंका जताई जा रही है, कि इसका हल जल्द ही निकलेगा।

बता दें कि इससे पहले भी SYL को लेकर दोनों राज्यों के बीच कई बार वार्ता हुई है। मामला पुराना है, आज की मीटिंग में तय हुआ कि दोनों पक्षों के अधिकारी बहुत जल्द मुलाकात करेंगे।

हम बैठकर आगे बढ़ेंगे- सीएम सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हम बैठे, सार्थक बातचीत हुई है। इससे पहले भी सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हमने बात की और वहां भी सकारात्मक बातचीत हुई है, आज भी सकारात्मक वातावरण में बात हुई है। हमने निर्णय किया है कि आने वाले समय में हमारे अधिकारी स्तर पर बात-चीत होगी और जो भी निकलकर आएगा वे हमारे पास आएगा। हम बैठकर उस पर आगे बढ़ेंगे।

हरियाणा हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि भाई- सीएम मान

सीएम भगवंत मान ने SYL मुद्दे पर कहा कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई। मुद्दा बहुत समय से पेंडिंग है। हरियाणा हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि भाई है। आज यह तय हुआ है कि दोनों तरफ के अधिकारी बार-बार मिलेंगे। हम भी चाहते हैं कि दोनों राज्यों के अधिकारों से समझौता किए बिना जल्द ही कोई समाधान निकले।

क्या है SYL मुद्दा

SYL नहर का मुद्दा कई सालों से विवाद बना हुआ है। पिछले मई में, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को दशकों पुराने विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए केंद्र के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया था। हाल ही में एक सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख अप्रैल में तय की थी।

SYL नहर की कल्पना रावी और ब्यास नदियों के पानी को दोनों राज्यों के बीच प्रभावी ढंग से बांटने के लिए की गई थी। इस प्रोजेक्ट में 214 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की योजना है, जिसमें से 122 किलोमीटर का हिस्सा पंजाब में और बाकी 92 किलोमीटर हरियाणा में बनाया जाना था।

