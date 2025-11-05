Chhattisgarhराज्य

बिलासपुर ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या लोको पायलट सहित 11, 10 घंटे तक चला रेस्क्यू

Bilaspur train accident
बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद घटनास्थल पर चला 10 घंटे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक 11 शव बरामद।

Bilaspur Train Accident : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और गतौरा स्टेशन के बीच हुए भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 11 यात्रियों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। इस हादसे के बाद तत्काल ही 5 लोगों के मौत की खबर थी, लेकिन ट्रेन के मलबे में दबे अन्य लोगों को निकालने के लिए 10 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला जिसमें से अन्य 6 लाशें बरामद हुई है। इस हादसे में जान गंवाने वाला एक लोको पायलट भी शामिल है।

कड़ी मशक्कत के बाद निकाले गए शव

कल शाम ( हादसे का समय) से लेकर आज सुबह तक यह पूरा क्षेत्र एक इमरजेंसी ज़ोन बना रहा। पूरी रात 10 घंटे तक चले इस लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही एक-एक करके शवों को बाहर निकाला गया। रात भर NDRF, SDRF और स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार काम करती रहीं, लेकिन मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों तक पहुँचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं इस हादसे में बचे यात्री सदमे में हैं।

मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का घोषणा

इस भयावह घटना पर रेल प्रशासन और राज्य सरकार दोनों ने ही इस दुखद दुख व्यक्त किया है और मुआवज़े की घोषणा की है। बिलासपुर में हुए रेल हादसे पर राज्य के डिप्टी CM अरुण साव ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके साथ ही उन्होंने इस घटना पर राजनीति करने वाले विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीति करने की जगह पीड़ित परिवारों को सहारा देना चाहिए।

कांग्रेस नेता ने सरकार पर लगाया आरोप

दरअसल, बिलासपुर रेल हादसे के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज रेलवे अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। बैज ने कहा कि वे राजनीति करने नहीं आए, बल्कि जवाब मांगने आए हैं। उन्होंने मृतकों को 1-1 करोड़ और घायलों को 50-50 लाख मुआवजा देने की मांग की।

