Biharयूटिलिटी न्यूजराज्य

बिहार में बिजली दरों पर बड़ा फैसला, 27 लाख उपभोक्ताओं को राहत

Shanti Kumari18 March 2026 - 7:18 PM
1 minute read
Bihar News

Bihar News : बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में बिजली दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने खारिज कर दिया है। अब उपभोक्ताओं को मौजूदा दरों पर ही बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

35 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी का प्रस्ताव अस्वीकार

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने सभी श्रेणियों में 35 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। आयोग ने सुनवाई के बाद इस मांग को मंजूरी नहीं दी। नवंबर 2025 में दिए गए इस प्रस्ताव पर पटना, गया और बेगूसराय में जनसुनवाई भी हुई थी।

दो स्लैब की जगह अब एक स्लैब सिस्टम

आयोग ने शहरी घरेलू, ग्रामीण और शहरी गैर-घरेलू श्रेणियों में दो स्लैब की व्यवस्था खत्म कर एक ही स्लैब लागू करने का निर्णय लिया है। इससे 100 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी कम दर का लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।

किन उपभोक्ताओं को कितना लाभ?

  • शहरी घरेलू उपभोक्ता: 1.53 रुपये प्रति यूनिट तक राहत
  • ग्रामीण गैर-घरेलू उपभोक्ता: 0.42 रुपये प्रति यूनिट सस्ती बिजली
  • शहरी गैर-घरेलू उपभोक्ता: 1.20 रुपये प्रति यूनिट तक फायदा

इस फैसले से राज्य के 27 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

  • शहरी गैर-घरेलू कनेक्शन शुल्क में कमी
  • छोटे उद्योगों के फिक्स्ड चार्ज में कटौती
  • मशरूम खेती को कृषि श्रेणी में शामिल किया गया
  • कुछ औद्योगिक श्रेणियों का विलय
  • कृषि को छोड़कर 10 किलोवाट से अधिक लोड पर समय आधारित टैरिफ लागू

ये भी पढ़ें – विदर्भ के थर्मल पावर स्टेशनों को ड्रोन हमले की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari18 March 2026 - 7:18 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of रायगढ़ में चौकीदार की हत्या, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

रायगढ़ में चौकीदार की हत्या, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

18 March 2026 - 4:51 PM
Photo of पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ने सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश

पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ने सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश

18 March 2026 - 3:36 PM
Photo of पटना में छात्रों का UGC समर्थन में हंगामा, पुलिस ने बरसाईं लाठियां

पटना में छात्रों का UGC समर्थन में हंगामा, पुलिस ने बरसाईं लाठियां

18 March 2026 - 3:35 PM
Photo of राजस्थान के बांसवाड़ा में सरकारी टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव, 36 उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज

राजस्थान के बांसवाड़ा में सरकारी टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव, 36 उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज

18 March 2026 - 1:53 PM
Photo of गुजरात विधानसभा में बम की धमकी से हड़कंप, सुरक्षा जांच के बाद कार्यवाही फिर से शुरू

गुजरात विधानसभा में बम की धमकी से हड़कंप, सुरक्षा जांच के बाद कार्यवाही फिर से शुरू

18 March 2026 - 1:30 PM
Photo of राजस्थान सीएम शर्मा ने पूर्व सरकार पर साधा निशाना, जल जीवन मिशन में अनियमितताओं के लगाए आरोप

राजस्थान सीएम शर्मा ने पूर्व सरकार पर साधा निशाना, जल जीवन मिशन में अनियमितताओं के लगाए आरोप

18 March 2026 - 12:52 PM
Photo of रामनवमी-रमजान से पहले दुमका पुलिस अलर्ट, सुरक्षा बढ़ाने के लिए 20 हाईटेक वाहन शामिल

रामनवमी-रमजान से पहले दुमका पुलिस अलर्ट, सुरक्षा बढ़ाने के लिए 20 हाईटेक वाहन शामिल

18 March 2026 - 12:47 PM
Photo of छत्तीसगढ़ के रायपुर में दर्दनाक हादसा: सेप्टिक टैंक की सफाई में तीन मजदूरों की मौत

छत्तीसगढ़ के रायपुर में दर्दनाक हादसा: सेप्टिक टैंक की सफाई में तीन मजदूरों की मौत

18 March 2026 - 12:16 PM
Photo of MP में कन्यादान योजना के तहत एक साल में बसेगा 44 हजार से अधिक जोड़ों का घर, दिन भी निर्धारित

MP में कन्यादान योजना के तहत एक साल में बसेगा 44 हजार से अधिक जोड़ों का घर, दिन भी निर्धारित

18 March 2026 - 12:12 PM
Photo of महाराष्ट्र के सोलापुर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलें प्रभावित, किसानों में चिंता बढ़ी

महाराष्ट्र के सोलापुर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलें प्रभावित, किसानों में चिंता बढ़ी

18 March 2026 - 11:16 AM
Back to top button