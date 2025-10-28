Biharराजनीतिराज्य

महागठबंधन का घोषणापत्र जारी, सरकारी नौकरी, 5 डिसमिल जमीन देने से लेकर किए गए कई बड़े वादे

Shanti Kumari28 October 2025 - 7:17 PM
Bihar Election 2025
पटना के होटल मौर्या में महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी करते तेजस्वी यादव और गठबंधन के अन्य नेता

Patna : बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में मंगलवार को महागठबंधन (RJD, Congress और Left Parties) ने पटना के प्रसिद्ध होटल मौर्या में अपना घोषणा पत्र (Manifesto) जारी कर दिया। घोषणा पत्र का नाम रखा गया है ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’। इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव और महागठबंधन के डिप्टी सीएम चेहरा मुकेश सहनी, मंगनी लाल मंडल और दीपांकर भट्टाचार्य सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे।

तेजस्वी का प्रण नाम से घोषणा पत्र जारी किए जाने के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सिर्फ हमारा घोषणापत्र नहीं बल्कि, यह बिहार की जनता का प्रण है। जिससे हम इस राज्य को बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की जीत के बाद पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई वाली सरकार होगी।

वहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि महागठबंधन ने सबसे पहले सीएम फेस घोषित किया और सबसे पहले मेनिफेस्टो भी जारी किया। उन्होंने कहा कि आज बहुत पावन दिन है जिसमें हम यह संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं।

महागठबंधन द्वारा जारी की गई घोषणापत्र में हर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और 5 डिसमिल जमीन देने की बात कही गई है। जिस पर सीपीआई राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने कहा कि बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब घोषणा पत्र में नौकरी और जमीन देने का वादा किया गया है।

वहीं, महागठबंधन के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने बयान दिया कि हम पहले दिन से ही हम घोषणा पत्र के हिसाब से काम करेंगे। युवाओं को नौकरी, रोजगार समेत सभी वायदों को हम पूरा करेंगे। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग है। शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों समेत सभी की मांगे पूरी होंगी।

ग्रेजुएट-पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को बेरोजगारी भत्ता

महागठबंधन ने बेरोजगार युवाओं को राहत देने के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना का ऐलान किया है। इसके तहत ग्रेजुएट युवाओं को 2000 रुपये प्रतिमाह और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 3000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म शुल्क समाप्त करने और सरकारी संस्थानों में इंटर्नशिप हेतु न्यूनतम स्टाइपेंड सुनिश्चित करने का भी वादा किया गया है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के होनहार युवाओं को अब रोजगार के इंतजार में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा और रोजगार दोनों हमारी सरकार की प्राथमिकता हैं।

जीविका दीदियों को स्थायी दर्जा और 30 हजार वेतन

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महागठबंधन ने जीविका दीदियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कहा गया है कि सभी जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा। उन्हें कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा उनका वेतन भी 30,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।

महागठबंधन ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कई बड़े बदलावों की घोषणा की है। घोषणा पत्र में विधवा और वृद्धजनों को 1500 रुपये मासिक पेंशन और हर साल 200 रुपये की वृद्धि करने की बात कही गई है। इसके अलावा दिव्यांगजनों को 3000 मासिक पेंशन दी जाएगी।

हर घऱ में 200 यूनिट बिजली मुफ्त

घोषणापत्र में कहा गया है कि बिहार की हर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि “बिजली अब सुविधा नहीं, ज़रूरत है, और हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर घर तक बिना बोझ बिजली पहुँचे।”

