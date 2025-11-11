Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में राज्य का सियासी पारा चरम पर है. एक तरफ मतदान केंद्रों पर जनता की लंबी कतारें हैं, तो दूसरी ओर नेताओं के बीच बयानों की जंग भी तेज हो गई है. 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर हो रहे मतदान में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. इस बीच, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (PK), पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बयान चुनावी माहौल में नई गर्मी भर रहे हैं.
“आपका वोट ही गरीबों को देता है हक” – संजय जायसवाल
बेतिया में वोट डालने के बाद भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने जनता से 75 प्रतिशत से अधिक मतदान करने की अपील की. उन्होंने कहा,
“आपका वोट ही गरीबों को मुफ्त अनाज देता है, बिजली देता है और महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये पहुंचाता है.”
जायसवाल का यह बयान जनता से सीधा जुड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, ताकि विकास योजनाओं के ज़रिए बीजेपी अपनी पकड़ और मजबूत कर सके.
#WATCH बेतिया, बिहार: भाजपा नेता संजय जायसवाल ने कहा, "सभी से अनुरोध है कि दूसरे चरण में 75% से ऊपर मतदान अवश्य करें। आपका मतदान बिहार के गरीबों को मुफ्त अनाज देता है। मुफ्त इलाज की व्यवस्था देता है। मुफ्त बिजली की व्यवस्था देता है। प्रत्येक महिला के खाते में 10 हजार जाते हैं।… pic.twitter.com/LujvHXuq9f— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2025
“डबल इंजन की सरकार फिर लौटेगी” – तारकिशोर प्रसाद
पूर्व उपमुख्यमंत्री और कटिहार से भाजपा प्रत्याशी तारकिशोर प्रसाद ने भी वोटरों से एनडीए को भारी बहुमत से जिताने की अपील की. उन्होंने कहा कि 2005 से कटिहार की जनता ने उन्हें बार-बार मौका दिया और इस बार भी लोग विकास और स्थिरता के लिए एनडीए का साथ देंगे. उन्होंने कहा,
“डबल इंजन की सरकार ने बिहार को नई रफ्तार दी है. केंद्र की योजनाओं का असर हर गांव में दिख रहा है.”
#WATCH | #BiharElections | कटिहार, बिहार: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान पर पूर्व उपमुख्यमंत्री और कटिहार से भाजपा उम्मीदवार तारकिशोर प्रसाद ने कहा, "बिहार विधानसभा के इस दूसरे चरण के मतदान में हमारा कटिहार विधानसभा क्षेत्र शामिल है। 2005 से लेकर लगातार कटिहार के… pic.twitter.com/3ZJVTYAytg— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2025
“शिक्षा और रोजगार के लिए करें वोट” – प्रशांत किशोर
वहीं, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (PK) ने मतदान को “बदलाव का अवसर” बताया. उन्होंने लोगों से कहा,
“अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें, बिहार के असली मुद्दों पर वोट करें”
उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में हुए धमाकों से बिहार के मतदाताओं को विचलित होने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, “सुरक्षा देश का विषय है, लेकिन बिहार को अपने घर के मुद्दों पर सोचना होगा.” उनका यह बयान सीधे तौर पर युवाओं और बुद्धिजीवियों को अपील करने जैसा था.
#WATCH पटना, बिहार: दिल्ली ब्लास्ट पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, "चुनाव के समय में इस तरह की बातें यदा कदा होती रहती है। उससे बिहार के लोगों को विचलित होने की जरूरत नहीं है। बिहार का चुनाव है बिहार के मुद्दे पर वोट होना चाहिए। सुरक्षा के लिए बिहार और देश के लोगों… pic.twitter.com/Qr41hMgTcp— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2025
“लोकतंत्र का गला घोंट रही है एनडीए सरकार” – पप्पू यादव
पूर्णिया में मतदान के बाद पप्पू यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि कई बूथों पर मतदाताओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और मतदान मशीनें खराब हैं. उन्होंने कहा, “यह लोकतंत्र में गलत है, जनता के अधिकार का अपमान है.” पप्पू यादव के बयान से विपक्ष को नया हथियार मिल गया है.
#WATCH पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "कई बूथों पर मतदाताओं पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। कई बूथों पर मशीन खराब है। लोकतंत्र में ये गलत है… सीमांचल कोसी जिसके साथ खड़ा रहता है सरकार उसकी बनती है।" https://t.co/uZ8GvYlA8S pic.twitter.com/MCNoxg80uX— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2025
“मैं रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करूंगा” – कृष्णनंदन पासवान
हरसिद्धि सीट से बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने मतदान के बाद कहा कि वे इस बार 50 हजार वोटों से जीत दर्ज करेंगे. उन्होंने दावा किया कि एनडीए एक बार फिर भारी बहुमत से सरकार बनाएगी.
#WATCH | बिहार सरकार में मंत्री और हरसिद्धि सीट से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णनंदन पासवान ने कहा, "…मैंने मतदान से पहले देवताओं को प्रणाम किया… यह एक मशीन है, इसलिए कभी-कभी तकनीकी समस्या हो सकती है, लेकिन ज़्यादा देरी नहीं हुई। हरसिद्धि के मतदाता मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं।… https://t.co/QPn5H9LtQq pic.twitter.com/2cLKkafOhS— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2025
दूसरे चरण में 31.38% मतदान, 14 नवंबर को आएगा नतीजा
चुनाव आयोग के अनुसार, सुबह 11 बजे तक 31.38% मतदान दर्ज किया गया. बिहार के लोगों में इस बार मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हो चुका है और अब सबकी निगाहें 14 नवंबर पर टिकी हैं, जब नतीजे आएंगे.
बिहार का यह चुनाव केवल सत्ता का नहीं, बल्कि सोच और नीतियों की लड़ाई है. जनता अब सिर्फ नारों से नहीं, काम और नीयत से प्रभावित होती है. नेताओं की यह जुबानी जंग चाहे जितनी तीखी क्यों न हो, असली जीत तो उसी की होगी जिसके पक्ष में जनता का दिल धड़केगा.
