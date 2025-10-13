Bihar Assembly Election 2025 : जैसे-जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है. आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने में लग गई है. चुनावी सरगर्मी के बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने एक ऐसा ट्वीट किया, जिससे बिहार का माहौल पूरी तरह से गरमा गया है. वहीं जैसे ही दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय किए, बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है. बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लालू परिवार पर गंभीर सवाल उठाए. चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से हड़कंप

बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक ऐसा ट्वीट किया, जिसने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले माहौल गरमा दिया है, केंद्रीय मंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि

हिंदुओं के बिना हिंदुस्तान अधूरा है, मुगलों और अंग्रेजों के बाद नेहरू से अब तक राजनेताओं ने हिंदुस्तान और हिंदुओं को जातीयों में बांटा।

अब हिंदुओं को एकजुट होना होगा और जागना होगा ।। — Shandilya Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) October 13, 2025

“हिंदुओं के बिना हिंदुस्तान अधूरा है, मुगलों और अंग्रेजों के बाद नेहरू से अब तक राजनेताओं ने हिंदुस्तान और हिंदुओं को जातीयों में बांटा. अब हिंदुओं को एकजुट होना होगा और जागना होगा”.. बता दें कि गिरिराज सिंह अपने तल्ख बयानों के लिए जाने जाते है.

लालू परिवार पर बीजेपी का तंज

दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने जैसे ही लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी पर आरोप तय किए, बीजेपी तुरंत एक्टिव हो गई है. बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि “आज, अदालत ने लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं.

#WATCH | Delhi: BJP MP Ravi Shankar Prasad says, "Today, the court has framed charges against Lalu Prasad Yadav, his son Tejashwi Yadav, and his wife Rabri Devi… Tejashwi Yadav wants to change Bihar when he is facing charges of 420, framed against him by the court….What… pic.twitter.com/u8QPE5w9OH — ANI (@ANI) October 13, 2025

तेजस्वी यादव बिहार को बदलना चाहते हैं, जब उन पर अदालत ने 420 का आरोप लगाया है. जब आपकी छवि ऐसी है और अदालत ने आपके खिलाफ यही पाया है तो आप कौन सा बिहार बनाने जा रहे हैं? ब्रिटिश काल के दौरान रेलवे के अधीन 2 होटल थे. एक होटल, बीएनआर होटल, रांची, झारखंड में स्थित था, और दूसरा पुरी में था. रेलवे पट्टे पर देना चाहता था.

रेलवे इन होटलों के रख-रखाव का पट्टा किसी और को देना चाहता था. पटना के सुजाता होटल्स को उस आवेदन के लिए पात्र बनाया गया था केवल एक निविदा सही पाई गई, अन्य को अस्वीकार कर दिया गया.

