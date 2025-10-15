Bihar Assembly Election 2025 : महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग पर ही पेंच फंसा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है. आज ही जेडीयू ने भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. मालूम हो कि पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर 2025 है. वहीं अभी तक महागठबंधन के बीच सीट सहमति को लेकर कोई बात नहीं बनी है, हालांकि तेजस्वी यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. दूसरी लिस्ट में गायिक मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है. इसके अलावा बक्सर सीट को लेकर भी बीजेपी ने एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक चला है. चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी.

अलीनगर से मैथिली ठाकुर पर दांव

बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है. जारी लिस्ट के मुताबिक अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया है, तो वहीं बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा पर भाजपा ने भरोसा जताया है. बीजेपी के यह बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है.

अगर गोपालगंज की बात करें तो सुभाष सिंह को टिकट दिया गया है. इसके अलावा छपरा से छोटी कुमारी, बनियापुर से केदारनाथ सिंह, सोनपुर से विनय कुमार सिंह को टिकट दिया गया है. मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को टिकट दिया गया है.

नामांकन दाखिल करने के बाद क्या बोले तेजस्वी यादव?

राजद नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया. उनके माता-पिता, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव भी मौजूद हैं. नामांकन के बाद तेजस्वी ने कहा कि

#WATCH | Hajipur, Bihar: After filing nominations, RJD leader Tejashwi Yadav says, "… Now, Nitish Kumar is running JDU. JDU is being run by Lalan Singh, Sanjay Jha and Vijay Choudhary. JDU does not remain with Nitish Kumar. These three leaders have been sold to the BJP, and… pic.twitter.com/cErmsZl1nL — ANI (@ANI) October 15, 2025

”अब जेडीयू को नीतीश कुमार चला रहे हैं. जेडीयू को ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी चला रहे हैं. जेडीयू नीतीश कुमार के साथ नहीं रही. ये तीनों नेता बीजेपी के हाथों बिक गए हैं और इन्होंने नीतीश कुमार को बर्बाद कर दिया है.” हालांकि महागठबंधन की तरफ से अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है.