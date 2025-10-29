Bihar : बिहार के चुनावी रण के पहले चरण के मतदान में कुछ दिन ही बचे हैं. जिसको देखते हुए एनडीए और महागठबंधन दोनों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है. महागठबंधन ने जहां घोषणा पत्र ‘तेजस्वी प्रण’ में बड़े-बड़े वादे कर जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की भरपूर कोशिश की है. तो वहीं एनडीए महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को ‘जंगलराज’ बताकर घेर रही है. बिहार के दरभंगा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पर जमकर जुबानी हमला बोला है.

‘एक जमाना था जब आतंकवादी भारत की भूमि को लहूलुहान करके चले जाते थे’

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “कांग्रेस पार्टी और लालू एंड कंपनी ने धारा 370 को 70-70 साल से बचाकर रखा था। मोदी जी ने धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। एक जमाना था जब आतंकवादी भारत की भूमि को लहूलुहान करके चले जाते थे, कोई जवाब नहीं मिलता था। आज मोदी जी के नेतृत्व में हम आतंकियों के घर में घुसकर मारते हैं। मोदी जी ने देश में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की परंपरा शुरू की”।

कांग्रेस पर साधा निशाना

अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों के समय में यहां पीएफआई बना, कोई बैन नहीं लगाता था। मोदी जी ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर, 100 से अधिक स्थानों पर रेड करके पीएफआई की पूरी जमात को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मैं आज वादा करके जाता हूं कि जब तक भाजपा का एक भी सांसद है तब तक एक भी पीएफआई वालों को जेल के बाहर आने नहीं देंगे।

‘पीएम मोदी ने मिथिला और बिहार की धरती का सम्मान करने का काम किया’

अमित शाह ने कहा, “मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर मिथिला और बिहार की धरती का सम्मान करने का काम किया है। इसके साथ साथ स्वर कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण देकर पूरे मिथिला की संस्कृति और कला का सम्मान किया है”।

‘हर गरीब को घर देने का काम पीएम मोदी ने किया’

अमित शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई। हर गरीब को घर देने का काम मोदी जी ने किया है। इसी तरह किसानों को सालाना 6 हजार रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दिया जाता है। इसी तरह पीएम गरीब कल्यण अन्न योजना के तहत बिहार में 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है।

विधवा पेंशन 400 रुपए से 1,100 रुपए किया : अमित शाह

अमित शाह ने कहा, “एक करोड़ से अधिक जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10 हजार रुपए जमा करने का काम एनडीए सरकार ने किया है। हर घर की 125 यूनिट तक बिजली बिल माफ कर दी। विधवा पेंशन 400 रुपए से 1,100 रुपए किया। इसी तरह बहुत सारे काम नीतीश सरकार ने बिहार के विकास के लिए किए हैं”।

‘लालू अपने बेटे को सीएम और सोनिया अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती हैं’

अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने कहा है कि एक लाख युवाओं को भाजपा पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधायक और सांसद का टिकट देकर पहली बार चुनाव लड़ाएगी। आरजेडी का एक प्रभारी पूछ रहा था कि पहली बार किसको टिकट दिया। तो मैं बता देता हूं कि हमने 25 साल की मैथिली ठाकुर को बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के टिकट दिया है। जबकि लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनियां गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं।

