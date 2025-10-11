फटाफट पढ़ें
- पवन सिंह ने बिहार चुनाव न लड़ने का ऐलान किया
- उन्होंने कहा कि चुनाव में शामिल होना मकसद नहीं
- उनका फोकस अब सिनेमा और संगीत पर रहेगा
- बीजेपी में शामिल होने के बावजूद चुनाव नहीं लड़ेंगे
- पवन सिंह का निजी जीवन और विवाद सुर्खियों में हैं
Bihar News : भोजपुरी गायक पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका चुनाव लड़ने का मकसद नहीं है और वह केवल पार्टी का सच्चा सिपाही बने रहना चाहते हैं. यह ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर अपने पोस्ट के जरिए साझा की.
पवन सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि बीजेपी में शामिल होने का उनका मकसद चुनाव लड़ना नहीं था. उन्होंने कहा कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में शामिल नहीं हुआ और न ही अब चुनाव लड़ूंगा. इस पोस्ट से उनके चुनाव न लड़ने के कयासों पर विराम लग गया है.
पवन सिंह का फोकस सिनेमा और संगीत पर
बीते दिनों पवन सिंह की बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकातों को लेकर खबरें सामने आई थीं कि वह चुनावी मैदान में उतर सकते हैं. हालांकि अब स्पष्ट हो गया है कि उनका फोकस मुख्य रूप से भोजपुरी सिनेमा और संगीत पर रहेगा. इससे उनके प्रशंसकों में राहत की भावना है, जबकि राजनीतिक विश्लेषक इसे बीजेपी के चुनाव रणनीति के नजरिए से भी देख रहे हैं.
वही, पवन सिंह का निजी जीवन भी सुर्खियों में है. पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे विवाद ने मीडिया में लगातार जगह बनाई हुई है. ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जो कानूनी और सामाजिक रूप से चर्चा का विषय बने हुए हैं. इस मामले से पवन सिंह की छवि और सार्वजनिक चर्चा दोनों प्रभावित हो रही हैं.
यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप