भोजपुरी अभिनेता रितेश पांडेय ने जन सुराज से इस्तीफा दिया, जानिए वजह

Ritesh Pandey Resignation :
भोजपुरी अभिनेता रितेश पांडेय ने जन सुराज से इस्तीफा दिया, जानिए वजह

Ritesh Pandey Resignation : भोजपुरी सिनेमा के मशहूर अभिनेता और गायक रितेश पांडेय ने जन सुराज से अपना नाता तोड़ लिया है. सोमवार, 12 जनवरी 2026 को उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट साझा कर इस्तीफे की घोषणा की. रितेश पांडेय के इस फैसले से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि रितेश अपने क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय चेहरा हैं और उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है.

अपने एक्स अकाउंट के जरिए रितेश पांडेय ने लिखा कि, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने जन सुराज पार्टी से जुड़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया. परिणाम भले ही मेरे अनुकूल नहीं रहे, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया.

फोकस रहेगा जनता की सेवा पर

रितेश पांडेय ने आगे लिखा, “अब मेरा फोकस उसी काम पर रहेगा जिससे आप सभी ने एक साधारण किसान परिवार के बेटे को इतना प्यार, सम्मान और अपनापन दिया. राजनीतिक दल के सक्रिय सदस्य रहते हुए इसे निभाना कठिन है, इसलिए मैं आज जन सुराज पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं. अपनी बात को संक्षेप में कहने की कोशिश की है, उम्मीद है आप समझेंगे.”

जन सुराज को एक भी सीट नहीं मिली

आपको बता दें कि कि रितेश पांडेय 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी में शामिल हुए थे और उन्हें करगहर से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया था. हालांकि, वह उस सीट से जीत नहीं पाए. चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने भी उनके लिए प्रचार किया, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन सभी के लिए चौंकाने वाला रहा. जन सुराज को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि प्रशांत किशोर सरकार बनाने का दावा कर रहे थे.

Ajay Yadav12 January 2026 - 2:34 PM
1 minute read

