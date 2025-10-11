Bhagwant Mann Justice Attack : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भारत के चीफ जस्टिस पर जूती फेंकने की कोशिश की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक हरकत भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाती है. मान ने कहा कि भाजपा अपने नफरत भरे प्रचार के जरिए देश के कमजोर तबके और पिछड़े वर्गों के अधिकारों को लगातार कुचलने में लगी हुई है. यह घटना उसी जहरीली सोच का नतीजा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के चीफ जस्टिस निस्वार्थ भाव से न्याय के मंदिर में अपना फर्ज निभा रहे हैं. उन पर इस तरह का हमला केवल व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव पर हमला है. उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करते हैं, और जनता को इस मानसिकता के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए.

पंजाब रहेगा सुरक्षित और शांतिपूर्ण

मान ने बताया कि त्योहारों के सीजन में राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी हुई है. किसी को भी शांति और भाईचारे को बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, जहाँ शरारती ताकतें हमेशा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन पंजाब पुलिस हर हाल में राज्य की शांति को बनाए रखने के लिए तैयार है.

त्योहारों में शुद्धता और तंदुरुस्ती पर जोर

मुख्यमंत्री ने त्योहारों के दौरान मिठाइयों और खाद्य सामग्री में मिलावट को लेकर चिंता जताई और स्वास्थ्य विभाग को जांच के आदेश दिए. उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि “हर मिठाई में मिठास हो, मिलावट नहीं.” उन्होंने लोगों से जैविक उत्पाद अपनाने और तंदरुस्त जीवन जीने की भी अपील की.

पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के दोबारा राजनीति में सक्रिय होने पर मान ने मुस्कराते हुए कहा, “हर किसी को अपने वक्त और रुचि के मुताबिक राजनीति में आने या जाने की आज़ादी है.” उन्होंने कहा कि सिद्धू को अब कोई नया एजेंडा नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दीं.

ग्रीन दीवाली की अपील और बाढ़ राहत पर फोकस

मान ने पंजाबियों से अपील की कि इस बार की दीवाली को “ग्रीन दीवाली” के रूप में मनाएं. उन्होंने कहा कि पटाखों से पर्यावरण और आंखों को नुकसान होता है. उन्होंने बताया कि बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा जल्द दिया जाएगा और केंद्र सरकार को राहत फंड के लिए रिपोर्ट भेजी जा चुकी है.

पंजाबी संगीत जगत को गहरा नुकसान

मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध गायक राजवीर जवंदा और युवा बॉडीबिल्डर वरिंदर घूमण के निधन पर गहरा शोक जताया और इसे पंजाब के लिए बड़ी क्षति बताया.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने संबोधन में नफरत, हिंसा और असहिष्णुता की राजनीति पर करारा वार करते हुए कहा – “पंजाब अमन, भाईचारे और इंसानियत की धरती है, और इसे कोई तोड़ नहीं सकता.”

