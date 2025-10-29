Punjabराज्य

CM मान का केंद्र और चुनाव आयोग पर दोहरा प्रहार, कहा – विपक्ष की आपत्तियों पर जवाब दें EC

Shanti Kumari29 October 2025 - 12:44 PM
3 minutes read
Punjab news
भगवंत मान ने चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए और कहा कि लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

Chandigarh : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को कहा कि कई राजनीतिक दल भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों की विशेष जांच (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) की प्रक्रिया पर आपत्ति जता रहे हैं। इसलिए इस संवैधानिक संस्था को इस मुद्दे पर बनी उलझन वाली स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए।

चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए – सीएम मान

पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाइयों, खासकर “एस.आई.आर.” से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह वोट चोरी के उद्देश्य से लोकतंत्र की आवाज़ को दबा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को मूक दर्शक बने रहने की बजाय विपक्षी दलों की आपत्तियों पर ध्यान देना चाहिए और इन पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि वह सभी राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब दे, ताकि लोकतंत्र में जनता का विश्वास और मजबूत हो।

“पंजाब को साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है”

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के लिए पंजाब को पराली जलाने के नाम पर योजनाबद्ध साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनाज मंडियों में अभी लगभग 90 लाख मीट्रिक टन (एल.एम.टी.) फसल पहुंचनी बाकी है। इसलिए राज्य में पराली जलाने का सवाल ही नहीं उठता। भगवंत सिंह मान ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराने वाले भूल जाते हैं कि हरियाणा राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी के बीच स्थित है, फिर भी इस मुद्दे के लिए हरियाणा को कभी दोषी नहीं ठहराया जाता।

“पंजाब में नहीं जली पराली तो दिल्ली का ए.क्यू.आई. खराब क्यों”

मुख्यमंत्री ने नेताओं से स्पष्ट रूप से पूछा कि जब पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं सामने नहीं आई हैं, तो फिर दिल्ली का ए.क्यू.आई. इन दिनों इतना खराब क्यों है? भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के अन्न उत्पादकों को बिना वजह बदनाम किया जा रहा है और केंद्र सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई विकल्प भी नहीं दिया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्धविराम सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन कई राज्यों से जुड़े इस बड़े मुद्दे की उन्हें कोई चिंता नहीं। उन्होंने अफसोस जताया कि बाढ़ की तबाही के बावजूद, पंजाब ने राष्ट्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान दिया, फिर भी केंद्र को राज्य की कोई परवाह नहीं।

CM मान ने केंद्र की आलोचना की

मुख्यमंत्री ने इस गंभीर संकट की घड़ी में राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य को बाढ़ राहत के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपये अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, और केंद्र सरकार इस मुआवजे की राशि में से अन्य चल रही योजनाओं के फंड को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, जिससे पंजाब की स्थिति और खराब हो रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र सरकार को पंजाब राज्य, जो देश का अन्न भंडार और रक्षा की भुजा है, के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।

CM मान ने जताई PM मोदी को आमंत्रित करने की इच्छा

एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कई प्रयासों के बावजूद वे प्रधानमंत्री से नहीं मिल सके क्योंकि वे बिहार के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के समक्ष बाढ़ का मुद्दा उठाने के साथ-साथ उन्हें नवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस समारोह में आमंत्रित करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री बिहार में व्यस्त हैं, फिर भी वे स्वयं चुनावी राज्य में जाकर उनसे मिलने के लिए तैयार हैं ताकि पंजाब राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों को उनके सामने रख सकें।

यह भी पढ़ें http://सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की अंग्रेजी दक्षता में सुधार लाने के लिए पंजाब सरकार ने “द इंग्लिश एज” कार्यक्रम शुरू किया

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari29 October 2025 - 12:44 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में पुलिस कर्मियों की संख्या होगी 1 लाख के पार,  CM मान ने कहा – “पंजाब पुलिस अब और मज़बूत होगी”

पंजाब में पुलिस कर्मियों की संख्या होगी 1 लाख के पार,  CM मान ने कहा – “पंजाब पुलिस अब और मज़बूत होगी”

29 October 2025 - 1:33 PM
Photo of वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वेटरनरी स्टूडेंट्स यूनियन को मांगों पर शीघ्र कार्रवाई का दिया भरोसा

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वेटरनरी स्टूडेंट्स यूनियन को मांगों पर शीघ्र कार्रवाई का दिया भरोसा

29 October 2025 - 1:22 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर और मोहिंदर भगत ने एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव को यादगारी समारोहों में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर और मोहिंदर भगत ने एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव को यादगारी समारोहों में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया

29 October 2025 - 12:41 PM
Photo of सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की अंग्रेजी दक्षता में सुधार लाने के लिए पंजाब सरकार ने “द इंग्लिश एज” कार्यक्रम शुरू किया

सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की अंग्रेजी दक्षता में सुधार लाने के लिए पंजाब सरकार ने “द इंग्लिश एज” कार्यक्रम शुरू किया

29 October 2025 - 11:46 AM
Photo of नए बिल्डिंग बाइलॉज कैबिनेट द्वारा मंजूर, नक्शे पास करवाने में अब नहीं होगा भ्रष्टाचार : सीएम भगवंत मान

नए बिल्डिंग बाइलॉज कैबिनेट द्वारा मंजूर, नक्शे पास करवाने में अब नहीं होगा भ्रष्टाचार : सीएम भगवंत मान

29 October 2025 - 11:05 AM
Photo of सरहद पार से चल रहे ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, 5 किलो हेरोइन के साथ एक गुर्गा गिरफ्तार

सरहद पार से चल रहे ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, 5 किलो हेरोइन के साथ एक गुर्गा गिरफ्तार

28 October 2025 - 7:38 PM
Photo of महागठबंधन का घोषणापत्र जारी, सरकारी नौकरी, 5 डिसमिल जमीन देने से लेकर किए गए कई बड़े वादे

महागठबंधन का घोषणापत्र जारी, सरकारी नौकरी, 5 डिसमिल जमीन देने से लेकर किए गए कई बड़े वादे

28 October 2025 - 7:17 PM
Photo of NHAI के चेयरमैन ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को आदमपुर हवाई अड्डे के लिए बेहतर सड़कीय संपर्क का दिया भरोसा

NHAI के चेयरमैन ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को आदमपुर हवाई अड्डे के लिए बेहतर सड़कीय संपर्क का दिया भरोसा

28 October 2025 - 5:10 PM
Photo of जयपुर में फिर बस हादसा, 2 लोगों ने गंवाई जान, 10 से अधिक झूलसे

जयपुर में फिर बस हादसा, 2 लोगों ने गंवाई जान, 10 से अधिक झूलसे

28 October 2025 - 3:28 PM
Photo of चुनावी माहौल में प्रशांत किशोर की वोटर आईडी बना सियासी मुद्दा, पार्टी प्रवक्ता ने दी सफाई

चुनावी माहौल में प्रशांत किशोर की वोटर आईडी बना सियासी मुद्दा, पार्टी प्रवक्ता ने दी सफाई

28 October 2025 - 1:50 PM
Back to top button