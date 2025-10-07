Guru Tegh Bahadur Ji : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि नवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादर साहिब जी के शहादत दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस प्रस्ताव को भारत सरकार के समक्ष पेश करेगी ताकि गुरु साहिब जी की कुर्बानी को पूरे देश में याद किया जा सके.

मुख्यमंत्री ने संत समाज की प्रमुख हस्तियों के साथ बैठक के दौरान कहा कि गुरु तेग बहादर जी ने धार्मिक स्वतंत्रता और इंसानियत की रक्षा के लिए अपना सिर कटा दिया लेकिन झुके नहीं. उन्होंने न किसी एक मजहब के लिए, बल्कि पूरी मानवता के हक के लिए बलिदान दिया. भगवंत मान ने कहा कि अगर देश में किसी दिन को “मानवाधिकार दिवस” कहा जाना चाहिए तो वो गुरु तेग बहादर जी का शहादत दिवस होना चाहिए।

गुरु साहिब जी के मार्ग पर “श्रद्धा पथ” बनेगा

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार उस मार्ग को, जिस रास्ते से गुरु तेग बहादर जी दिल्ली गए थे, “श्री गुरु तेग बहादर मार्ग” के रूप में विकसित करेगी. इस मार्ग का नक्शा पंजाब लोक निर्माण विभाग और मंडी बोर्ड मिलकर तैयार करेंगे. भगवंत मान ने यह भी कहा कि यह मार्ग दिल्ली के गुरुद्वारा सीस गंज साहिब तक ले जाने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा जाएगा. यह श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक होगा.

बाबा जीवन सिंह मार्ग भी बनेगा

मुख्यमंत्री ने बताया कि जिस रास्ते से बाबा जीवन सिंह जी (भाई जैता जी) ने गुरु साहिब जी का पवित्र सीस श्री आनंदपुर साहिब तक पहुंचाया था, उसे “बाबा जीवन सिंह मार्ग” के नाम से विकसित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बाबा जीवन सिंह जी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के कठिन रास्तों से होकर ये यात्रा पूरी की थी और अब उन रास्तों को श्रद्धा मार्ग के रूप में संवारा जाएगा.

शिक्षा में शामिल होगा गुरु साहिब जी का जीवन

भगवंत मान ने ऐलान किया कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में गुरु तेग बहादर जी का जीवन और दर्शन जोड़ा जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां मानवता, समानता और बलिदान का सबक सीख सकें. उन्होंने कहा कि विरासत-ए-खालसा म्यूज़ियम में ऐसी कोई भी सामग्री जो सिख भावनाओं को ठेस पहुँचाती हो, उसे हटाया जाएगा.

350वें शहादत दिवस पर भव्य कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहादत दिवस को यादगार बनाने के लिए राज्यभर में भव्य कार्यक्रम होंगे।

कार्यक्रमों की शुरुआत 25 अक्टूबर को दिल्ली के गुरुद्वारा सीस गंज साहिब से होगी.

1 नवंबर से पूरे पंजाब में कीर्तन दरबार आयोजित किए जाएंगे.

15 नवंबर से सभी शैक्षणिक संस्थानों में गुरु साहिब जी के जीवन और दर्शन पर सेमिनार होंगे।

18 नवंबर को श्रीनगर में कीर्तन दरबार होगा और 19 से 22 नवंबर तक नगर कीर्तन श्री आनंदपुर साहिब तक पहुंचेगा.

आनंदपुर साहिब में तीन दिवसीय आयोजन

23 से 25 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब में भव्य आयोजन होंगे. जिसमें सर्वधर्म सम्मेलन, प्रदर्शनी, ड्रोन शो, और रक्तदान शिविर शामिल होंगे. गुरुद्वारा परिसर में 12,000 श्रद्धालुओं के लिए “चक्क नानकी” नाम की टेंट सिटी बनाई जाएगी. साथ ही भीड़ कम करने के लिए नई पार्किंग और बाईपास रोड भी बनाई जाएगी.

भगवंत मान ने कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि यह ऐतिहासिक अवसर उनके कार्यकाल में मनाया जा रहा है. उन्होंने कहा,

“गुरु तेग बहादर साहिब जी का जीवन हमें सिखाता है कि इंसानियत की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है. हम इस संदेश को हर दिल तक पहुंचाएंगे”

