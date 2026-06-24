Punjab

भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, दिव्यांगों के लिए 125 करोड़ जारी, आर्थिक सुरक्षा पर जोर

Karan Panchal24 June 2026 - 10:49 AM
2 minutes read
Divyang Sahayata
भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, दिव्यांगों के लिए 125 करोड़ जारी, आर्थिक सुरक्षा पर जोर

Divyang Sahayata : हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल सरकारी योजनाएं चलाना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक जरूरतमंद और दिव्यांग व्यक्ति तक समय पर सहायता पहुंचाकर उनके जीवन को आसान बनाना है। यह बात सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने विभाग द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रगति साझा करते हुए कही।

दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

विभाग की उपलब्धियों का विवरण देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा मई 2026 तक दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में 125 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा सरकार की कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता तथा उनके अधिकारों को प्राथमिकता देने की दृढ़ प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

498 करोड़ रुपये का विशेष बजट

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान इस जनकल्याणकारी कार्य को निरंतर जारी रखने के लिए पहले ही 498 करोड़ रुपये की बड़ी राशि का विशेष बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस जनहितकारी योजना का सीधा लाभ राज्य के 2.83 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिल रहा है, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर न रहना पड़े।

50 प्रतिशत दिव्यांगता की श्रेणी…

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वे दिव्यांग व्यक्ति पात्र होंगे, जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये या उससे कम है। इसके अलावा, आवेदक कम से कम 50 प्रतिशत दिव्यांगता की श्रेणी में आता हो तथा अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हो।

सरकार का ‘रंगला पंजाब’ बनाने का सपना

डॉ. बलजीत कौर ने विशेष रूप से कहा कि मान सरकार का ‘रंगला पंजाब’ बनाने का सपना तभी साकार हो सकता है, जब राज्य का प्रत्येक नागरिक खुशहाल और सुरक्षित महसूस करे। उन्होंने कहा कि जब समाज के सबसे कमजोर और दिव्यांग वर्ग के चेहरों पर मुस्कान आएगी और वे आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनेंगे, तभी वास्तविक अर्थों में एक समावेशी (इंक्लूसिव) और ‘रंगला पंजाब’ का निर्माण संभव होगा।

आर्थिक सहायता एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा

उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक सहायता एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए विभाग के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि लाभार्थियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता प्रत्येक माह बिना किसी देरी के समय पर जारी की जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए परेशान न होना पड़े।

ये भी पढ़ें- भगवंत मान सरकार की कूड़ा-कचरा पर ‘जीरो टॉलरेंस’, मोगा में बड़ी कार्रवाई, निगम आयुक्त को नोटिस जारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal24 June 2026 - 10:49 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of भगवंत मान सरकार की कूड़ा-कचरा पर ‘जीरो टॉलरेंस’, मोगा में बड़ी कार्रवाई, निगम आयुक्त को नोटिस जारी

भगवंत मान सरकार की कूड़ा-कचरा पर ‘जीरो टॉलरेंस’, मोगा में बड़ी कार्रवाई, निगम आयुक्त को नोटिस जारी

24 June 2026 - 10:32 AM
Photo of पंजाब विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, रिश्वतखोरी के आरोप में इंस्पेक्टर और जूनियर ऑडिटर गिरफ्तार

पंजाब विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, रिश्वतखोरी के आरोप में इंस्पेक्टर और जूनियर ऑडिटर गिरफ्तार

24 June 2026 - 10:03 AM
Photo of नितिन नबीन के पंजाब दौरे में दलित नेताओं के अपमान का आरोप, भाजपा की मानसिकता बेनकाब: हरपाल चीमा

नितिन नबीन के पंजाब दौरे में दलित नेताओं के अपमान का आरोप, भाजपा की मानसिकता बेनकाब: हरपाल चीमा

24 June 2026 - 9:43 AM
Photo of CM भगवंत मान ने PSPCL में नियुक्त 665 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, रोजगार अभियान को मिली मजबूती

CM भगवंत मान ने PSPCL में नियुक्त 665 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, रोजगार अभियान को मिली मजबूती

24 June 2026 - 9:00 AM
Photo of पंजाब में बड़ा अल्टीमेटम, 30 जून तक हर हाल में ‘ओपन मैनहोल फ्री’ होगा राज्य

पंजाब में बड़ा अल्टीमेटम, 30 जून तक हर हाल में ‘ओपन मैनहोल फ्री’ होगा राज्य

23 June 2026 - 1:02 PM
Photo of मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने स्कूल फीस में मनमानी बढ़ोतरी पर लगाम लगाई, वार्षिक बढ़ोतरी की सीमा 5 प्रतिशत तय

मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने स्कूल फीस में मनमानी बढ़ोतरी पर लगाम लगाई, वार्षिक बढ़ोतरी की सीमा 5 प्रतिशत तय

23 June 2026 - 12:47 PM
Photo of पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, बुजुर्गों के लिए 15.70 करोड़ की मदद, जानें पूरी डिटेल

पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, बुजुर्गों के लिए 15.70 करोड़ की मदद, जानें पूरी डिटेल

23 June 2026 - 12:27 PM
Photo of ‘गैंगस्टरों ते वार’ अभियान के तहत रणनीतिक नाकों पर निगरानी और सख्त, राज्यभर में नशीले पदार्थों एवं अवैध हथियारों की बड़ी बरामदगी

‘गैंगस्टरों ते वार’ अभियान के तहत रणनीतिक नाकों पर निगरानी और सख्त, राज्यभर में नशीले पदार्थों एवं अवैध हथियारों की बड़ी बरामदगी

23 June 2026 - 11:59 AM
Photo of गैंगस्टरों ते वार का 153वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 579 स्थानों पर छापेमारी, 337 गिरफ्तार

गैंगस्टरों ते वार का 153वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 579 स्थानों पर छापेमारी, 337 गिरफ्तार

23 June 2026 - 11:28 AM
Photo of पंजाब कैबिनेट ने स्कूल फीस में मनमानी बढ़ोतरी पर लगाम लगाई, वार्षिक बढ़ोतरी की सीमा 5 प्रतिशत तय

पंजाब कैबिनेट ने स्कूल फीस में मनमानी बढ़ोतरी पर लगाम लगाई, वार्षिक बढ़ोतरी की सीमा 5 प्रतिशत तय

22 June 2026 - 5:57 PM
Back to top button