Batala police gangster arrest : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित और अपराध-मुक्त राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान बटाला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया नेटवर्क से जुड़े विदेशी गैंगस्टर अमृत दालम के दो मुख्य सहयोगियों को दो विदेशी .30 कैलिबर पिस्तौलें और जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है. यह जानकारी डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने दी.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

पुलिस ने जिन दो आरोपियों को पकड़ा है, उनकी पहचान इस प्रकार है:

विजय मसीह, निवासी सतकोहा, बटाला

मलकित सिंह, निवासी नाहरपुर खदर, बटाला

डीजीपी ने बताया कि इन दोनों को अमृत दालम द्वारा टारगेट किलिंग का काम सौंपा गया था. दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामले पहले से दर्ज हैं.

मलकित सिंह पर गंभीर आरोप

जांच में पता चला है कि मलकित सिंह अगस्त 2025 में कलानौर बस स्टैंड पर विरोधी गैंग के सदस्यों के साथ हुई फायरिंग में शामिल था और तब से फरार चल रहा था. पुलिस अब नेटवर्क के अन्य सदस्यों और कड़ियों की पहचान में जुटी है.

पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश

डीआईजी बार्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मलकित सिंह ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की और पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी. संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद उसे काबू कर लिया गया. इस दौरान उसे गोली लगी और वर्तमान में उसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है.

विश्वसनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई

एसएसपी बटाला सुहैल कासिम मीर ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पहले विजय मसीह को गिरफ्तार किया और उसके पास से विदेशी पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए. विजय की पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके साथी और खतरनाक अपराधी मलकित सिंह को भी पकड़ा. वह गैंगस्टर अमृत दालम और जग्गू भगवानपुरिया गिरोह से गहराई से जुड़ा हुआ है.

दो अलग-अलग FIR दर्ज

इस कार्रवाई के बाद दो मामलों में FIR दर्ज की गई है:

एफआईआर नंबर 156 (12.11.2025) आर्म्स एक्ट की धारा 25 थाना सेखवां, बटाला एफआईआर नंबर 157 (13.11.2025) बीएनएस की धाराएँ 109, 221, 132 आर्म्स एक्ट की धारा 25 थाना सेखवां, बटाला

