Punjab News : पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा द्वारा महिलाओं के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है।

सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रस्तुत किया गया बजट महिलाओं की आर्थिक मजबूती और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है।

‘महिलाओं की गरिमा और क्षमता पर सवाल उठाना अत्यंत दुखद’

कैबिनेट मंत्री ने खैहरा की टिप्पणियों पर हैरानी जताते हुए कहा कि इस तरह महिलाओं की गरिमा और क्षमता पर सवाल उठाना अत्यंत दुखद है। उन्होंने पूछा कि क्या गरीब घरों की महिलाएं या सरकार की इस पहल पर खुशी मनाने वाली महिलाएं सूरमे जन्म देने के योग्य नहीं हैं?

उन्होंने कहा, “पंजाब के सूरमे केवल अमीर घरों में ही नहीं जन्मे। बहुत से सूरमे उन माताओं ने जन्मे हैं जिन्होंने गरीबी और कठिन परिस्थितियों में रहते हुए अपने बच्चों का पालन-पोषण किया और पंजाब को महान नायक दिए।”

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि इस प्रकार की टिप्पणियां न केवल महिलाओं का अपमान हैं, बल्कि पंजाब के उन सूरमों की विरासत पर भी सवाल खड़ा करती हैं जो साधारण परिवारों में जन्मे।

कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार

कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए मंत्री ने कहा कि वे इतिहास के दर्दनाक पन्नों को भी याद कर लें, जैसे 1984 के सिख विरोधी दंगे, जब पंजाब के कई सूरमे इस हिंसा का शिकार बने थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ऐसे बयान देने से पहले आत्ममंथन करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने हमेशा महिलाओं के हित में बनी योजनाओं का सम्मान किया है। चाहे महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना हो या अन्य कल्याणकारी योजनाएं, किसी भी सरकार द्वारा शुरू की गई महिला हितैषी योजना का कभी विरोध नहीं किया गया और न ही उसे बंद करने की बात कही गई।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि विपक्ष मान सरकार की जन-पक्षीय नीतियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और अब सरकार को घेरने के बजाय महिलाओं को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा कि केवल विधानसभा में बैठी महिलाएं ही नहीं, बल्कि पूरे पंजाब की महिलाएं इस तरह की टिप्पणियों का कड़ा विरोध कर रही हैं। डॉ. बलजीत कौर ने चेतावनी दी कि जब तक महिलाओं के खिलाफ ऐसे बयान देने वालों को जवाबदेह नहीं बनाया जाता, महिलाओं की आवाज लगातार उठती रहेगी।

उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपील की कि अपने नेता के बयान पर अपना रुख स्पष्ट करे और पंजाब की महिलाओं से माफी मांगे।

