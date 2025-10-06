Baljeet Kaur Development Projects : सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज मलोट हलके के गांव जंडवाला, थेहड़ी और फकरसर में लगभग 3.31 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया.

विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर दिया

इस अवसर पर डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि जब किसी काम की नीयत साफ हो, तो कोई भी रुकावट आड़े नहीं आती और हर कार्य सुचारू रूप से पूरा होता है. उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार राज्य की प्रगति के लिए पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य कर रही है. कैबिनेट मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे विकास कार्यों की स्वयं निगरानी करें और यदि कहीं कोई त्रुटि या गड़बड़ी दिखे तो तुरंत उनके ध्यान में लाएं. उनका उद्देश्य है कि विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता पर किसी प्रकार का समझौता न हो.

लोगों की समस्याएं सुनीं और समाधान दिए गए

डॉ. बलजीत कौर ने इस मौके पर लोगों की समस्याएं और मांगें भी सुनीं. कई मामलों का समाधान वहीं मौके पर किया गया, जबकि अन्य मुद्दों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए. इस अवसर पर गांव जंडवाला के सरपंच निर्मल सिंह, थेहड़ी की सरपंच मनप्रीत कौर, फकरसर के सरपंच मनप्रीत सिंह ढिल्लों, संबंधित विभागों के अधिकारी और पंचायत सदस्य उपस्थित थे.

