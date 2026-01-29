Punjab News : समाज में बीमारियों की रोकथाम के उद्देश्य से आयुर्वेदिक विभाग द्वारा पंजाब सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में आयुर्वेदिक आहार और योग पर एक आयुष मेडिकल कैंप लगाया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि

इस संबंध में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमार राहुल, आईएएस इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा इस अवसर पर सचिव पर्सोनल गुरप्रीत कौर सप्रा आईएएस, सचिव आम प्रबंधकी विभाग गौरी पराशर जोशी आईएएस, विशेष सचिव पर्सोनल स. उपकार सिंह आईएएस, अतिरिक्त सचिव पर्सोनल गौतम जैन आईएएस, संयुक्त सचिव आम प्रबंधकी विभाग तेजदीप सिंह सैणी, निदेशक आयुर्वेद डॉ. रमन खन्ना, रजिस्ट्रार डॉ. संजीव गोयल और जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी मोहाली डॉ. ज्योति बब्बर मौजूद थे।

कैंप इंचार्ज

उन्होंने बताया कि कैंप इंचार्ज आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर डॉ. अमनप्रीत कौर, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर डॉ. राजीव मेहता, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर डॉ. सोनिया सिंगला, डिप्टी वैद गुरदीप सिंह, डिप्टी वैद गुरप्रीत कौर, योगा इंस्ट्रक्टर जसवीर कौर, इंदु बाला, एचएमओ राजेश कुमार और डॉ. विनोद कुमार, एचएमओ डॉ. युविका, फार्मासिस्ट कविता और गुलशन कुमार ने कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी मुफ्त सलाह और दवाइयां प्रदान कीं। इस मौके पर कर्मचारियों को जीवनशैली से संबंधित बीमारियों से बचाव के बारे में भी जागरूक किया गया।

वितरित की गईं मुफ्त दवाइयां

इस अवसर पर कर्मचारियों को फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड के सेवन से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। कर्मचारियों को मुफ्त आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक दवाइयां वितरित की गईं।

इस मौके पर खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, त्वचा रोग, जोड़ों के रोग, स्त्री रोग, हार्माेनल असंतुलन से संबंधित रोग, मानसिक रोग, लंबे समय की बीमारियों के लिए मुफ्त सलाह और दवाइयां दी गईं। इस कैंप में आयुर्वेदिक डॉक्टरों द्वारा 405 मरीजों का चेकअप किया गया और 350 मरीजों को मुफ्त दवाइयां दी गईं।

ये भी पढ़ें – सिनेमा प्रेमियों के लिए धमाका साबित होगा जनवरी का आखिरी हफ्ता, धमाल मचाने आ रही हैं ये फिल्में

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप