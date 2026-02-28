Punjab

अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में बरी किया जाना सच्चाई और लोकतंत्र की जीत- मोहिंदर भगत

Excise Policy Case
अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में बरी किया जाना सच्चाई और लोकतंत्र की जीत- मोहिंदर भगत

Excise Policy Case : पंजाब के कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने आबकारी नीति मामले में माननीय अदालत के हालिया फैसले को सच्चाई और लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, तथा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों को बरी किए जाने से उन पर लगाए गए आरोप निराधार और बेबुनियाद साबित हुए हैं।

न्यायिक प्रक्रिया से सच्चाई आई सामने

भगत ने कहा कि अदालत के इस फैसले ने न्यायपालिका के प्रति आम जनता का विश्वास और मजबूत किया है तथा यह सिद्ध किया है कि अंततः सत्य और न्याय की ही विजय होती है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई नेतृत्व की छवि को धूमिल करने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सच्चाई सामने आ गई।

शासन और जनकल्याण के लिए निरंतर कार्य

अरविंद केजरीवाल को एक प्रतिबद्ध और दूरदर्शी नेता बताते हुए भगत ने कहा कि राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद वे पारदर्शी शासन और जनकल्याण के लिए निरंतर कार्य करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय का यह निर्णय देश में लोकतांत्रिक परंपराओं को और सुदृढ़ करेगा तथा सत्य और न्याय के महत्व को उजागर करेगा।

