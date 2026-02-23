Punjabराज्य

Punjab News : कैबिनेट मंत्री संजीव अरोफ़ा ने रविवार को आई.टी.सी. होटलज़ लिमटिड मोहाली- चंडीगढ़ के वेलकम होटल का रस्मी उद्घाटन किया, जो कि क्षेत्र में प्रीमियम मेहमानवाजी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक अहम विस्तार है और पंजाब में सैलानियों, निवेशकों और कारोबारियों के लिए एक नया गेटवे है।

रिबन काटने के साथ हुई समागम की शुरुआत

समागम की शुरुआत माननीय मंत्री द्वारा रिबन काटने के साथ हुई, इसके बाद खुशहाली के प्रतीक के तौर पर रिवायती दीया जगाने की रस्म हुई। इस समागम में आई.टी.सी. होटलज़ लिमटिड के मैनेजिंग डायरैक्टर अनिल चड्ढा, गुजराल ग्रुप के मैनेजिंग डायरैक्टर भुपिन्दर सिंह गुजराल और गगनजीत सिंह गुजराल सहित प्रसिद्ध औद्योगिक नेताओं ने शिरकत की।

संजीव अरोड़ा ने सभा को संबोधित किया

सभा को संबोधित करते मंत्री संजीव अरोड़ा ने मोहाली के सकाईलाईन में वैलकमहोटल के शामिल होने का स्नेहपूर्ण स्वागत किया और उत्तरी भारत में तेज़ी के साथ बढ़ रहे आर्थिक और संस्थागत हब् के तौर पर उभर रहे इस शहर पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आईटी सिटी, ऐरोसिटी, स्वास्थ्य संभाल संस्थाओं, यूनिवर्सिटियों और कनवैनशन बुनियादी ढांचे के तेज विस्तार के साथ, मोहाली में बहुत तेज़ी के साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय लोगों की आमद में निरंतर विस्तार देखा जा रहा है।

मंत्री ने ज़ोर दे कर कहा कि इस विकास के रास्ते ने व्यापारिक प्रतिनिधियों, विश्वव्यापी निवेशकों, सैलानियों और क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे बड़े स्तर के समागमों को पूरा करने के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले होटल कमरों की स्पष्ट और बढ़ती ज़रूरत पैदा की है।

‘मोहाली अब विकास के शिखर पर’

मंत्री ने कहा, ” मोहाली अब विकास के शिखर पर है। आईटी, शिक्षा, सेहत संभाल और औद्योगिक वातावरण प्रणालियों के विस्तार के साथ, विश्व स्तरीय मेहमाननवाजी बुनियादी ढांचे की मांग तेज़ी के साथ बढ़ रही है। पंजाब आईटीसी होटलों द्वारा इस निवेश का स्वागत करता है, और हम ऐसे अन्य बहुत से प्रोजेक्टों की उम्मीद करते है जो हमारे पर्यटन जगत और सेवा आर्थिकता को मज़बूत करेंगे, “।

पंजाब सरकार मेहमानवाजी निवेश को बढ़ावा देगी

उन्होंने आगे ज़ोर दिया कि पंजाब सरकार पारदर्शी प्रवानगियों, नीतिगत सहायता और कारोबार करने में आसानी के द्वारा मेहमानवाजी निवेशों के लिए एक बहुत ही साज़गार माहौल बनाने के लिए वचनबद्ध है। मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य उच्च स्तरीय मेहमानवाजी विकास के लिए उचित विरासत और संस्थागत जायदादों की सभ्यक ढंग के साथ फिर प्रयोग करने के लिए सक्रियता के साथ खोज कर रहा है I इसके साथ ही पर्यटन प्रोत्साहन और संस्कृतिक सम्पतियों की संभाल दोनों को यकीनी बनाया जा रहा है।

अरोड़ा ने की सरकार की दूर अन्देश सोच की पुष्टि

सरकार की दूर अन्देश सोच की पुष्टि करते हुए मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि मेहमाननवाजी- नेतृत्व वाला विकास पंजाब के आर्थिक रोडमैप का अंग है, क्योंकि यह कौशल के आधार पर काफ़ी रोज़गार मौके पैदा करता है, एम.एस.एम.ई. का समर्थन करता है और मोहाली जैसे उभर रहे विकास केन्द्रों के पूरे निवेश आकर्षण को बढाता है।

भुपिन्दर सिंह गुजराल ने पंजाब सरकार का किया धन्यवाद

अपने भाषण में भुपिन्दर सिंह गुजराल ने पंजाब सरकार का इस सुविधाजनक और जवाबदेह पहुंच के लिए धन्यवाद किया और कहा कि मोहाली का विकसित हो रहा कारोबार और पर्यटन वातावरण इसको प्रीमियम मेहमानवाजी प्रोजेक्टों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। उन्होंने होटल को पंजाब की विकास कहानी में एक बढा योगदान बताया।

आई.टी.सी. होटलज़ लिमटिड के मैनेजिंग डायरैक्टर अनिल चड्ढा ने ब्रांड की उच्च-विकास वाले शहरों में विस्तार करने की वचनबद्धता दोहराई और कहा कि मोहाली की रणनीतक स्थिति, मज़बूत बुनियादी ढांचा और मज़बूत आर्थिक गति इसको विश्व स्तरीय मेहमानवाजी के लिए एक प्राकृतिक और उचित विकल्प के तौर पर पेश कर रही है।

समागम एक प्रतीकात्मक कुंजी और ममैंटो के साथ समाप्त हुआ, जिस के साथ रस्मी तौर पर कार्यों की शुरुआत हुई और मोहाली और पंजाब के लिए निरंतर विकास, अधिक विज़टर सामर्थ्य और जीवंत मेहमानवाजी भविष्य के सांझे उद्यम का जश्न मनाया गया।

