Anurag Dhanda on Haryana govt : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा में भाजपा सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर सीधा और तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार जनता की नहीं बल्कि दिल्ली दरबार से चल रही है. नायब सिंह सैनी सिर्फ डमी मुख्यमंत्री हैं, जबकि असली सत्ता और फैसले आज भी खट्टर और भाजपा हाईकमान के हाथ में हैं. यह सरकार हरियाणा की जनता के लिए नहीं, बल्कि भाजपा के राजनीतिक एजेंडे के लिए चलाई जा रही है.

कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त

अनुराग ढांडा ने कहा कि नायब सिंह सैनी के एक साल के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. NCRB के आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं कि हरियाणा अब देश के सबसे असुरक्षित राज्यों में शामिल हो गया है. महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़े हैं, सज़ा दर घट रही है और अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं बचा. सरकार का ध्यान जनता की सुरक्षा पर नहीं बल्कि राजनीतिक प्रचार पर है. प्रदेश की पुलिस और प्रशासन जनता की रक्षा की जगह भाजपा नेताओं और उनके कार्यक्रमों की सेवा में लगा हुआ है.

किसानों के साथ विश्वासघात

आप नेता ने कहा कि किसानों के साथ अब तक का सबसे बड़ा विश्वासघात इसी सरकार में हुआ है. सरकार ने 24 फसलों पर MSP की गारंटी देने का दावा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि मंडियों में किसानों को ₹500 से ₹700 तक कम दाम पर धान बेचने को मजबूर होना पड़ा. गेट पास में देरी, नमी और रंग के नाम पर कटौती, और लिफ्टिंग में भ्रष्टाचार ने किसानों की कमर तोड़ दी है. भाजपा सरकार किसान हितैषी नहीं बल्कि व्यापारी हितैषी है, जो किसानों को सिर्फ चुनावी मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है.

पुरानी योजनाओं का पुनः प्रचार

ढांडा ने कहा कि खट्टर सरकार के समय की वही पुरानी कागज़ी योजनाएं आज भी जनता के सामने परोसी जा रही हैं. चेहरा बदल गया है, लेकिन नीति वही है — झूठे वादे, खोखली गारंटियाँ और जनता को ठगने का सिलसिला जारी है. एक साल में सरकार ने जनता को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया. न किसानों को न्याय मिला, न युवाओं को रोज़गार, न महिलाओं को सुरक्षा.

शिक्षा, बिजली और रोजगार पर फेल सरकार

आप नेता ने कहा कि शिक्षा, बिजली और रोजगार के मोर्चे पर सरकार का रिकॉर्ड बेहद शर्मनाक है. हजारों अध्यापक पद खाली हैं, कई स्कूल एक-टीचर पर चल रहे हैं, भर्ती परीक्षाएँ पेपर लीक से बदनाम हो चुकी हैं और ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती आम हो गई है. विकास के नाम पर केवल भाषण दिए जा रहे हैं, ज़मीन पर कुछ नहीं दिखता.

जनता करेगी जवाबदेही तय

ढांडा ने कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा को असुरक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसान विरोधी नीतियों के रास्ते पर धकेल दिया है. लेकिन अब हालात बदलेंगे – जनता सवाल पूछेगी और भाजपा को जवाब देना पड़ेगा. आम आदमी पार्टी हर गांव, गली और शहर में जाकर भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी और जनता के बीच सच्चाई सामने रखेगी.

