Haryanaराज्य

हरियाणा में डमी सीएम…अनुराग ढांडा का बड़ा हमला – असली सत्ता तो खट्टर के हाथ में है?

Amzad Khan17 October 2025 - 7:36 PM
2 minutes read
Anurag Dhanda on Haryana govt
आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा हरियाणा सरकार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीखा हमला करते हुए.

Anurag Dhanda on Haryana govt : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा में भाजपा सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर सीधा और तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार जनता की नहीं बल्कि दिल्ली दरबार से चल रही है. नायब सिंह सैनी सिर्फ डमी मुख्यमंत्री हैं, जबकि असली सत्ता और फैसले आज भी खट्टर और भाजपा हाईकमान के हाथ में हैं. यह सरकार हरियाणा की जनता के लिए नहीं, बल्कि भाजपा के राजनीतिक एजेंडे के लिए चलाई जा रही है.

कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त

अनुराग ढांडा ने कहा कि नायब सिंह सैनी के एक साल के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. NCRB के आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं कि हरियाणा अब देश के सबसे असुरक्षित राज्यों में शामिल हो गया है. महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़े हैं, सज़ा दर घट रही है और अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं बचा. सरकार का ध्यान जनता की सुरक्षा पर नहीं बल्कि राजनीतिक प्रचार पर है. प्रदेश की पुलिस और प्रशासन जनता की रक्षा की जगह भाजपा नेताओं और उनके कार्यक्रमों की सेवा में लगा हुआ है.

किसानों के साथ विश्वासघात

आप नेता ने कहा कि किसानों के साथ अब तक का सबसे बड़ा विश्वासघात इसी सरकार में हुआ है. सरकार ने 24 फसलों पर MSP की गारंटी देने का दावा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि मंडियों में किसानों को ₹500 से ₹700 तक कम दाम पर धान बेचने को मजबूर होना पड़ा. गेट पास में देरी, नमी और रंग के नाम पर कटौती, और लिफ्टिंग में भ्रष्टाचार ने किसानों की कमर तोड़ दी है. भाजपा सरकार किसान हितैषी नहीं बल्कि व्यापारी हितैषी है, जो किसानों को सिर्फ चुनावी मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है.

पुरानी योजनाओं का पुनः प्रचार

ढांडा ने कहा कि खट्टर सरकार के समय की वही पुरानी कागज़ी योजनाएं आज भी जनता के सामने परोसी जा रही हैं. चेहरा बदल गया है, लेकिन नीति वही है — झूठे वादे, खोखली गारंटियाँ और जनता को ठगने का सिलसिला जारी है. एक साल में सरकार ने जनता को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया. न किसानों को न्याय मिला, न युवाओं को रोज़गार, न महिलाओं को सुरक्षा.

शिक्षा, बिजली और रोजगार पर फेल सरकार

आप नेता ने कहा कि शिक्षा, बिजली और रोजगार के मोर्चे पर सरकार का रिकॉर्ड बेहद शर्मनाक है. हजारों अध्यापक पद खाली हैं, कई स्कूल एक-टीचर पर चल रहे हैं, भर्ती परीक्षाएँ पेपर लीक से बदनाम हो चुकी हैं और ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती आम हो गई है. विकास के नाम पर केवल भाषण दिए जा रहे हैं, ज़मीन पर कुछ नहीं दिखता.

जनता करेगी जवाबदेही तय

ढांडा ने कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा को असुरक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसान विरोधी नीतियों के रास्ते पर धकेल दिया है. लेकिन अब हालात बदलेंगे – जनता सवाल पूछेगी और भाजपा को जवाब देना पड़ेगा. आम आदमी पार्टी हर गांव, गली और शहर में जाकर भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी और जनता के बीच सच्चाई सामने रखेगी.

यह भी पढ़ें : 1 साल में बदला हरियाणा का चेहरा, नायब सिंह सैनी की सरकार ने किए ऐसे काम, जिसे सुनकर हर कोई बोले – वाह सरकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan17 October 2025 - 7:36 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज के नेतृत्व में हरिद्वार में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की जिला कार्यशाला ने जगाई स्वदेशी और स्वावलंबन की भावना

प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज के नेतृत्व में हरिद्वार में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की जिला कार्यशाला ने जगाई स्वदेशी और स्वावलंबन की भावना

17 October 2025 - 8:39 PM
Photo of भगत सिंह की दुर्लभ वीडियो फुटेज पाने के लिए पंजाब के CM ने ब्रिटिश वकीलों से की खास अपील

भगत सिंह की दुर्लभ वीडियो फुटेज पाने के लिए पंजाब के CM ने ब्रिटिश वकीलों से की खास अपील

17 October 2025 - 6:50 PM
Photo of पंजाब के मंत्री चेन्नई दौरे पर: विधानसभा की कार्यवाही का सीधा अनुभव और राज्य सहयोग की नई पहल

पंजाब के मंत्री चेन्नई दौरे पर: विधानसभा की कार्यवाही का सीधा अनुभव और राज्य सहयोग की नई पहल

17 October 2025 - 5:50 PM
Photo of पंजाब में खनन क्रांति…एल.एम.एस. और सी.आर.एम.एस. से रेत-बजरी की आपूर्ति और रोजगार में धमाकेदार बढ़ोतरी

पंजाब में खनन क्रांति…एल.एम.एस. और सी.आर.एम.एस. से रेत-बजरी की आपूर्ति और रोजगार में धमाकेदार बढ़ोतरी

17 October 2025 - 4:37 PM
Photo of बिहार में भाजपा में बवाल…लोकगायिका मैथिली ठाकुर का टिकट बना विवाद का केंद्र, सातों मंडलों के अध्यक्षों ने दिया इस्तीफा

बिहार में भाजपा में बवाल…लोकगायिका मैथिली ठाकुर का टिकट बना विवाद का केंद्र, सातों मंडलों के अध्यक्षों ने दिया इस्तीफा

17 October 2025 - 4:13 PM
Photo of पंजाब के गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आमंत्रण, जानिए क्यों यह आयोजन बन रहा है ऐतिहासिक

पंजाब के गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आमंत्रण, जानिए क्यों यह आयोजन बन रहा है ऐतिहासिक

17 October 2025 - 3:07 PM
Photo of 1 साल में बदला हरियाणा का चेहरा, नायब सिंह सैनी की सरकार ने किए ऐसे काम, जिसे सुनकर हर कोई बोले – वाह सरकार

1 साल में बदला हरियाणा का चेहरा, नायब सिंह सैनी की सरकार ने किए ऐसे काम, जिसे सुनकर हर कोई बोले – वाह सरकार

17 October 2025 - 2:19 PM
Photo of गुजरात में किसानों पर लाठीचार्ज…केजरीवाल का सीधा हमला – ‘अहंकार में डूबी भाजपा सरकार अब गिरने वाली है’

गुजरात में किसानों पर लाठीचार्ज…केजरीवाल का सीधा हमला – ‘अहंकार में डूबी भाजपा सरकार अब गिरने वाली है’

16 October 2025 - 6:06 PM
Photo of पंजाब में निवेश का सुनहरा मौका: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उद्योगपतियों को आमंत्रित कर खोला बड़ा अवसर

पंजाब में निवेश का सुनहरा मौका: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उद्योगपतियों को आमंत्रित कर खोला बड़ा अवसर

16 October 2025 - 4:38 PM
Photo of JDU MLA Gopal Mandal : ट्रेन में अंडरवियर कांड से चर्चा में आए बाहुबली विधायक गोपाल मंडल का पत्ता हुआ साफ, पैंतरेबाजी भी नही आई काम

JDU MLA Gopal Mandal : ट्रेन में अंडरवियर कांड से चर्चा में आए बाहुबली विधायक गोपाल मंडल का पत्ता हुआ साफ, पैंतरेबाजी भी नही आई काम

16 October 2025 - 3:53 PM
Back to top button