Other Statesराज्य

आंध्र प्रदेश : राजमुंदरी में मिलावटी दूध से 4 की मौत, कई अस्पताल में भर्ती

Ajay Yadav23 February 2026 - 3:43 PM
1 minute read
Andhra Pradesh :
राजमुंदरी में मिलावटी दूध से 4 की मौत, कई अस्पताल में भर्ती

Andhra Pradesh : आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के राजमुंदरी इलाके से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. पिछले 48 घंटों में अचानक किडनी संबंधी गंभीर बीमारी के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 अन्य मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है. सभी प्रभावित लोगों की उम्र 65 साल से अधिक बताई जा रही है.

जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सभी पीड़ितों ने मिलावटी दूध का सेवन किया था. दूध पीने के तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे 4 की मौत हुई और कई लोग गंभीर रूप से बीमार हुए.

75 परिवारों से सैंपल लिए गए

अधिकारियों ने कोरुकोंडा मंडल के नरसापुरम गांव से उस दूध विक्रेता को हिरासत में ले लिया है, जिसकी डेयरी यूनिट अवैध रूप से संचालित हो रही थी. उसकी डेयरी को भी सीज कर दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि इस वेंडर से दूध सप्लाई किए गए 105 परिवारों में से 75 परिवारों से सैंपल लिए गए हैं, जिनकी टेस्टिंग की जा रही है ताकि बीमारी के कारण का पता लगाया जा सके.

तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए

विजयवाड़ा से विशेष टीमें राजमुंदरी भेजी गई हैं, जो मेडिकल सहायता और बचाव कार्यों की निगरानी कर रही हैं. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों के साथ इमरजेंसी समीक्षा बैठक की और पीड़ितों के बेहतर इलाज के लिए तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

जिला प्रशासन को सूचना मिलते ही प्रभावित इलाकों में पानी के सैंपल की जांच कराई गई, जिसमें कोई समस्या नहीं मिली. इसके बाद जांच का फोकस मिलावटी दूध पर केंद्रित किया गया, क्योंकि सभी पीड़ित परिवारों का लिंक एक ही दूध वेंडर से जुड़ा पाया गया.

ये भी पढ़ें- Ration Card : मोदी सरकार का बड़ा फैसला, राशन की जगह अब सीधे अकाउंट में आएंगे पैसे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 February 2026 - 3:43 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of सिंगापुर में गूंजा ‘नए भारत’ का संदेश, CM योगी ने प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित

सिंगापुर में गूंजा ‘नए भारत’ का संदेश, CM योगी ने प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित

23 February 2026 - 6:47 PM
Photo of मित्र का शोक हृदय और आत्मा को भी जला…अजित दादा को याद कर सीएम फडणवीस हुए भावुक

मित्र का शोक हृदय और आत्मा को भी जला…अजित दादा को याद कर सीएम फडणवीस हुए भावुक

23 February 2026 - 3:09 PM
Photo of लाल किला और दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस

लाल किला और दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस

23 February 2026 - 2:27 PM
Photo of सिंगापुर दौरे के पहले दिन ही योगी सरकार को बड़ी कामयाबी, निवेश समझौतों की मिली हरी झड़ी

सिंगापुर दौरे के पहले दिन ही योगी सरकार को बड़ी कामयाबी, निवेश समझौतों की मिली हरी झड़ी

23 February 2026 - 1:43 PM
Photo of पाकिस्तान समर्थित ड्रग कार्टेल के 6 सदस्य गिरफ्तार, 4.8 किलो हेरोइन व पिस्टल जब्त

पाकिस्तान समर्थित ड्रग कार्टेल के 6 सदस्य गिरफ्तार, 4.8 किलो हेरोइन व पिस्टल जब्त

23 February 2026 - 12:11 PM
Photo of फाजिल्का के बस्ती हजूर स्कूल के पुनर्निर्माण के आदेश, छह महीनों में तैयार होगी नई इमारत

फाजिल्का के बस्ती हजूर स्कूल के पुनर्निर्माण के आदेश, छह महीनों में तैयार होगी नई इमारत

23 February 2026 - 12:07 PM
Photo of अजित पवार विमान हादसे की CBI जांच की मांग, MVA बैठक में विपक्ष ने फडणवीस की चाय पार्टी का किया बहिष्कार

अजित पवार विमान हादसे की CBI जांच की मांग, MVA बैठक में विपक्ष ने फडणवीस की चाय पार्टी का किया बहिष्कार

23 February 2026 - 11:40 AM
Photo of संजीव अरोड़ा ने मोहाली में वेलकम होटल का उद्घाटन किया, संबोधन में अहम बातों पर दिया जोर

संजीव अरोड़ा ने मोहाली में वेलकम होटल का उद्घाटन किया, संबोधन में अहम बातों पर दिया जोर

23 February 2026 - 11:38 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 33वां दिन: पंजाब पुलिस ने 647 स्थानों पर की छापेमारी, 245 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 33वां दिन: पंजाब पुलिस ने 647 स्थानों पर की छापेमारी, 245 गिरफ्तार

23 February 2026 - 10:32 AM
Photo of नालागढ़ IED धमाका मामला: दो आरोपी गिरफ्तार, बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े होने का खुलासा

नालागढ़ IED धमाका मामला: दो आरोपी गिरफ्तार, बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े होने का खुलासा

23 February 2026 - 9:51 AM
Back to top button