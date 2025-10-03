Punjabराज्य

हरजोत सिंह बैंस का बड़ा ऐलान: 35 करोड़ का पुल, 80 करोड़ की सिंचाई योजना और 25 नए खेल मैदान से बदलेगा आनंदपुर साहिब का चेहरा

Amzad Khan3 October 2025 - 10:38 AM
Anandpur Sahib Projects
आनंदपुर साहिब में उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास करते शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, विकास की नई राह खोलते हुए.

Anandpur Sahib Projects : पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस (Harjot Singh Bains) ने आनंदपुर साहिब हलके के गांव भल्लड़ी के पास सवां नदी पर 35.48 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास किया. 511 मीटर लंबा यह पुल भल्लड़ी को महिंदपुर-खेड़ा कलमोट से जोड़ेगा, जिससे खेड़ा कलमोट, भंगला और माजरी जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों से बेहतर संपर्क होगा.

दो और पुलों की नींव की घोषणा

अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ने बताया कि 4 अक्टूबर को कलित्रां से प्लासी तक 20 करोड़ रुपये की लागत वाला 333 मीटर लंबा पुल और 7 अक्टूबर को बेला ध्यानि से प्लासी तक 12 करोड़ रुपये की लागत वाला 180 मीटर लंबा पुल बनाया जाएगा.
इन पुलों के बनने से आंतरिक क्षेत्रों के लोग केवल 15 मिनट में मुख्य मार्गों तक पहुंच पाएंगे.

सड़क, सिंचाई और खेल सुविधाओं का विस्तार

बैंस ने कहा कि पुलों के साथ-साथ 11 किलोमीटर तक फैली सड़कों को 18 फीट चौड़ा किया जा रहा है. चंगर क्षेत्र में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 80 करोड़ रुपये की लिफ्ट सिंचाई योजना पर काम चल रहा है. उन्होंने घोषणा की कि क्षेत्र में 25 नए खेल मैदान भी बनाए जाएंगे, जिससे युवाओं को खेल और तंदुरुस्ती के अवसर मिलेंगे.

आने वाले विकास प्रोजेक्ट

शिक्षा मंत्री ने बताया कि नंगल को ब्लॉक का दर्जा दिया गया है और नए नंगल में पुलिस स्टेशन स्थापित किया जा रहा है.
भविष्य की योजनाओं में 20 गांवों के लिए पेयजल योजनाएं, नंगल शहर के लिए व्यापक पेयजल परियोजना, कीरतपुर साहिब का सौंदर्यीकरण और नहरी पानी की योजनाएं शामिल हैं. इसके अलावा नंगल फ्लाईओवर का मुद्दा भी हल कर लिया गया है, जिससे कीरतपुर साहिब-नंगल राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम शुरू हो सकेगा.

आधुनिक फुटब्रिज और नए ब्रिजों की योजना

बैंस ने कहा कि सरसा नंगल गांव में 6 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक फुटब्रिज बनाया जा रहा है. भरतगढ़ में हादसों को रोकने के लिए सर्विस लेन और अजोली में एक सस्पेंशन ब्रिज भी बनाया जा रहा है. उन्होंने भरोसा जताया कि ये प्रोजेक्ट एक साल के भीतर पूरे क्षेत्र का चेहरा बदल देंगे.

शिक्षा और युवाओं के लिए कदम

बैंस ने कहा कि भनाम में एक मॉडल स्कूल स्थापित किया गया है, जो पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा.
इसके अलावा गुरु हरगोबिंद साहिब मल्टी-स्पेशलिटी पार्क में बच्चों के लिए 8-10 खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं.
उन्होंने युवाओं की सराहना करते हुए कहा कि बाढ़ के दौरान उन्होंने ‘ऑपरेशन राहत’ चलाकर मिसाल कायम की.

पिछली सरकारों पर निशाना

बैंस ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की, जबकि यहां की जनता हमेशा उच्च पदों पर बैठे लोगों को चुनती रही. उन्होंने कहा कि हिमाचल सीमा से जुड़े गांवों के लोग मजबूर होकर हिमाचल में विलय की मांग करने लगे थे. भाखड़ा डैम की गोबिंद सागर झील के किनारे बसे गांव आज भी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और सिंचाई की कमी से 400 एकड़ जमीन बंजर हो चुकी है. गांव भल्लड़ी में हाई लेवल पुल का शिलान्यास अवसर पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे. कई पंचायत सदस्यों ने हरजोत सिंह बैंस को इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए सम्मानित किया.

