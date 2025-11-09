Chandigarh : शिरोमणि पंथ अकाली बुड्ढा दल के मुखी जत्थेदार बाबा बलबीर सिंह ने कहा कि नौवें पातशाह, हिंद की चादर, धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी शताब्दी के समागम 23 से 25 नवम्बर तक गुरमति मर्यादा के अनुसार गुरु का बाग छावनी बुड्ढा दल, श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित किए जाएंगे। 23 नवम्बर को श्री अखंड पाठ साहिब का आरंभ होगा, जिनके भोग 25 नवम्बर को डाले जाएंगे। 23 नवम्बर को इसी छावनी में सर्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश-विदेश से सभी धर्मों की प्रमुख हस्तियां भाग लेंगी।

दसवें पातशाह की शताब्दी का आयोजन

शनिवार को गुरु का बाग छावनी बुड्ढा दल में पर्यटन विभाग पंजाब के सलाहकार श्री दीपक बाली और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई एक विशेष बैठक के बाद बातचीत करते हुए शिरोमणि पंथ अकाली बुड्ढा दल के मुखी जत्थेदार बाबा बलबीर सिंह ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत शताब्दी के साथ-साथ दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी साहिब ए कमाल के गुरुतागद्दी दिवस की शताब्दी भी मनाई जा रही है।

शीश भेंट यात्रा की शुरुआत

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा गुरु का बाग छावनी बुड्ढा दल में रहित मर्यादा के अनुसार सभी धार्मिक समागम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि 24 नवम्बर को गुरुद्वारा बिबानगढ़ साहिब कीरतपुर साहिब से शीश भेंट यात्रा सभी निहंग सिंह जत्थेबंदियों द्वारा आरंभ की जाएगी, जो विभिन्न पड़ावों से होती हुई गुरुद्वारा शीश गंज साहिब, श्री आनंदपुर साहिब में सम्पन्न होगी।

ड्रोन शो का आयोजन

पर्यटन विभाग पंजाब के सलाहकार श्री दीपक बाली ने समस्त समागमों की रूपरेखा बताते हुए कहा कि गुरु का बाग छावनी बुड्ढा दल में 23 नवम्बर को श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ होंगे, जिनका समापन 25 नवम्बर को होगा। उन्होंने बताया कि उत्तरी भारत में पहली बार विरासत-ए-खालसा, श्री आनंदपुर साहिब में 500 ड्रोनों के माध्यम से नौवें पातशाह जी के जीवन को समर्पित ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा, जो 23 नवम्बर से 29 नवम्बर तक प्रतिदिन होगा।

तीन विशाल टेंट सिटीज़ का निर्माण

श्रद्धालुओं के मुफ़्त ठहराव के लिए 19 नवम्बर से 29 नवम्बर तक तीन विशाल टेंट सिटीज़ का निर्माण करवाया जा रहा है, जिनमें संगतों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि 20 नवम्बर को चरण गंगा स्टेडियम में गुरु साहिब की बेमिसाल शहादत को समर्पित लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 23 नवम्बर से 25 नवम्बर तक गुरु का बाग छावनी बुड्ढा दल में गुरमति समागम होंगे, जिनमें महान कीर्तन दरबार, सबके कल्याण हेतु एकत्रता, सर्व धर्म सम्मेलन, ढाडी कविशरी दरबार और प्रसिद्ध कीर्तन जत्थे संगतों को गुरबाणी कीर्तन से निहाल करेंगे।

उपस्थित अधिकारी और जत्थेदार

इस अवसर पर उन्होंने समागम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को सभी प्रबंध समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जसप्रीत सिंह एस.डी.एम., जशनदीप सिंह मान डी.एस.पी., भुपिंदर सिंह चाना सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, पर्यटन विभाग, दानिशवीर सिंह एस.एच.ओ., निहंग सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

