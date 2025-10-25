Amritsar : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार राज्य को सुरक्षित बनाने के अभियान के बीच, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC) अमृतसर ने आतंकवादी नेटवर्क के एक ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से दो IED और एक पिस्टल और गोला-बारूद बरामद किया। यह जानकारी पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने शनिवार को दी।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान

गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनप्रीत सिंह alias तिद्दी, निवासी गांव कोतला तारखाना, अमृतसर के रूप में हुई है। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है; पहले वह दो अपराधों में शामिल था, जो पुलिस स्टेशनों सदर बटाला और कलानौर में दर्ज थे। लगभग डेढ़ साल गुरदासपुर और अमृतसर जेल में बिताने के बाद उसे फरवरी 2025 में रिहा किया गया, जिसके बाद उसने फिर से आपराधिक गतिविधियां शुरू कर दीं।

अपने हैंडलर्स के निर्देशों पर कर रहा था काम

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी अपने हैंडलर्स के निर्देशों पर काम कर रहा था, जो आर्मेनिया, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में स्थित हैं और पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के मास्टरमाइंड से निर्देश प्राप्त कर रहे हैं। आगे की जांच नेटवर्क के अन्य लिंक को उजागर करने के लिए जारी है।

ऑपरेशन विवरण:

AIG SSOC अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर टीम ने आरोपी मनप्रीत सिंह alias तिद्दी को गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके कब्जे से .30 बोर पिस्टल और गोला-बारूद बरामद हुआ। आरोपी के बयान के आधार पर, उसके गांव कोतला तारखाना के पास दो IED, धातु के कंटेनरों में रखे हुए, उच्च गुणवत्ता वाली RDX और टाइमर से लैस बरामद किए गए।

जांच में मिली अहम जानकारी

जांच में यह भी पता चला कि लगभग दो सप्ताह पहले पाकिस्तान स्थित हैंडलर ने अजनाला सेक्टर में ड्रोन के जरिए यह सामग्री पहुंचाई थी, जिसे आरोपी ने अपने गांव के पास एक नहर के पास छुपा दिया। हैंडलर्स ने उसे आदेश दिया था कि वह IED को दूसरे संपर्क व्यक्ति को सौंपने के लिए तैयार रहे।

इस संबंध में FIR No. 63/2025 SSOC अमृतसर में दर्ज की गई है, जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5, और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111 और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

