Amritsar terrorist attack averted : अमृतसर में दो व्यक्ति RPG और लॉन्चर सहित गिरफ्तार

Amritsar terrorist attack averted :
"अमृतसर में पंजाब पुलिस ने दो आतंकियों को गिरफ्तार करते हुए RPG और लॉन्चर जब्त किया,

चंडीगढ़/अमृतसर : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित और शांतिपूर्ण राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई एक खुफिया-आधारित कार्रवाई में, अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए एक आतंकी मॉड्यूल के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही उनके कब्जे से एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG) तथा एक लॉन्चर बरामद किया है. इस बात की जानकारी मंगलवार को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी.

आरोपियों की हुई पहचान

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान महकदीप सिंह उर्फ महक, निवासी वडाली, अमृतसर और आदित्य उर्फ अधी, निवासी गांव भागा छीना, अमृतसर के रूप में हुई है. पुलिस टीमों ने उनके पास से RPG और लॉन्चर के अलावा वह मोटरसाइकिल भी जब्त की है, जिस पर वे सवार थे.

ISI के एक ऑपरेटिव के संपर्क में थे आरोपी

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एक ऑपरेटिव के संपर्क में थे, जिसने यह खेप ड्रोन के माध्यम से भारत में भेजी थी. वे हरप्रीत सिंह उर्फ विक्की के भी संपर्क में थे, जो इस समय फिरोज़पुर जेल में बंद है. उन्होंने बताया कि यह RPG एक लक्षित आतंकी हमले के लिए इस्तेमाल किया जाना था.

आगे की जांच जारी – डीजीपी

डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है ताकि इसके नेटवर्क के आगे और पीछे के सभी संबंधों का पता लगाया जा सके. अमृतसर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मनिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी महकदीप और आदित्य, हरप्रीत उर्फ विक्की के निर्देश पर RPG-22 नेटो एंटी-टैंक रॉकेट लॉन्चर प्राप्त करने वाले हैं.

खेप सौंपने के दौरान हुई गिरफ्तारी

इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने दोनों आरोपियों को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे यह खेप सौंपने जा रहे थे. एसएसपी ने कहा कि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह खेप किसे दी जानी थी. साथ ही, आगे की पूछताछ के लिए हरप्रीत उर्फ विक्की को फिरोज़पुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया जाएगा.

इस संबंध में एफआईआर नंबर 331, दिनांक 21/10/2025 को Explosive Substances Act की धाराओं 3, 4 और 5 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 113 के तहत पुलिस स्टेशन घरिंडा, अमृतसर ग्रामीण में मामला दर्ज किया गया है.

