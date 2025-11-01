Amritsar : भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने शुक्रवार को अमृतसर ज़िले के छेहरटा निवासी एक व्यक्ति, ललित अरोड़ा, को छेहरटा थाने के एसएचओ (स्टेशन हाउस ऑफ़िसर) की ओर से 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

SHO ने शिकायकर्ता को दी थी धमकी

विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी छेहरटा निवासी द्वारा दी गई शिकायत के बाद हुई है। शिकायतकर्ता ने बताया था कि एसएचओ और उसकी टीम उसके घर आई थी। एसएचओ ने उस पर और उसके चचेरे भाई पर नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने कथित तौर पर चेतावनी दी थी कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा और शिकायतकर्ता की एक कार ज़ब्त कर ली गई थी, जिसमें कथित रूप से नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे।

रिश्वत में 25 लाख रुपये की थी मांग

शिकायत के अनुसार, बाद में शिकायतकर्ता ने मामले को सुलझाने में मदद के लिए एसएचओ के परिचित ललित अरोड़ा से संपर्क किया। अरोड़ा ने कथित रूप से एसएचओ की ओर से नशीले पदार्थों का केस दर्ज न करने के बदले 25 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता ने तुरंत पूरी राशि देने में असमर्थता जताई और कहा कि वह केवल 5 लाख रुपये का ही इंतज़ाम कर सकता है। अरोड़ा ने इस राशि को पहली किश्त के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमति दे दी।

विजिलेंस ब्यूरो ने जाल बिछाकर पकड़ा आरोपी

आरोपों की पुष्टि के बाद, अमृतसर रेंज की विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाकर ललित अरोड़ा को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो थाना अमृतसर रेंज में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को कल शनिवार अदालत में पेश किया जाएगा और मामले की आगे की जांच जारी है।

