Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित बनाने के ongoing अभियान के दौरान अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने पाकिस्तान स्थित तस्करों से जुड़े एक अंतर-सीमा हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में इसके सात सक्रिय सदस्य गिरफ्तार किए गए, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है, और उनके कब्जे से 15 उच्च तकनीक पिस्टल भी बरामद की गई है। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने शुक्रवार को दी।

गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान :-

शमशेर सिंह उर्फ़ सीमा (30) और अमनदीप सिंह उर्फ़ बॉबी (23), दोनों अमृतसर के फकीर सिंह कॉलोनी निवासी

बलविंदर सिंह उर्फ़ काका (26), गुरदेव सिंह (40), करणप्रीत सिंह (19) और हरमन सिंह (19), सभी अमृतसर रूरल के गांव कक्कर निवासी

एक 17 वर्षीय नाबालिग

पाकिस्तान स्थित हैंडलर से संपर्क में थे आरोपी

डीजीपी गौरव यादव द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, बरामद हथियारों में नौ 9MM ग्लॉक पिस्टल और छह .30 बोर पिस्टल शामिल हैं। डीजीपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपियों का सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित हैंडलर से संपर्क था और वे पंजाब में अवैध हथियारों की खरीद और सप्लाई में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने कहा कि पूरे नेटवर्क, इसके पीछे और आगे के लिंक को उजागर और ध्वस्त करने के लिए आगे की जांच जारी है।

वहीं, अमृतसर के पुलिस कमिश्नर (CP) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि एक नाबालिग, जो पाकिस्तान आधारित हैंडलरों से संपर्क में था और अपने गांव की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटता के कारण हथियार की खेप प्राप्त कर रहा था, को सबसे पहले दो पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया।

दो आरोपी पिस्टल के साथ गिरफ्तार

नाबालिग से पूछताछ के आधार पर शमशेर सिंह और अमनदीप सिंह को तीन पिस्टल (एक ग्लॉक सहित) के साथ गिरफ्तार किया गया। सीपी ने कहा कि यह जोड़ी नाबालिग को हथियार पहुँचाने में मदद कर रही थी। तकनीकी और फोरेंसिक जांच के आधार पर, आरोपी बलविंदर सिंह को दो ग्लॉक पिस्टल और एक .30 बोर पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गुरदेव सिंह की भूमिका आई सामने

सीपी ने बताया कि नाबालिग के मोबाइल फोन की तकनीकी जांच के दौरान गुरदेव सिंह की भूमिका भी सामने आई। दोनों एक-दूसरे के संपर्क में पाए गए और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तान स्थित हैंडलर से जुड़े थे। हैंडलर के निर्देश पर उन्होंने अपने स्थानीय सहयोगियों के माध्यम से हथियार वितरित किए।

मुख्य ऑपरेटर के साथ दो अन्य की गिरफ्तारी

आगे की जांच में इस नेटवर्क का मुख्य ऑपरेटर गुरदेव सिंह गिरफ्तार किया गया, साथ में करणप्रीत सिंह और हरमन सिंह भी गिरफ्तार किए गए। गुरदेव के कब्जे से छह ग्लॉक पिस्टल और एक .30 बोर पिस्टल बरामद की गई। सीपी ने कहा कि आगे की जांच में और गिरफ्तारी और बरामदगी की संभावना है।

दो मामलों में अलग-अलग FIR दर्ज

इस मामले में दो अलग-अलग एफआईआर संख्या 224 दिनांक 23.10.2025 और FIR संख्या 228 दिनांक 28.10.2025 अमृतसर कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की धारा 25(6,7,8) के तहत दर्ज की गई हैं।

