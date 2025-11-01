Punjabक्राइमराज्य

अमृतसर में नाबालिग समेत 7 तस्कर गिरफ्तार, 15 पिस्टल जब्त, पाकिस्तान स्थित हैंडलर से संपर्क में थे आरोपी

Shanti Kumari1 November 2025 - 4:36 PM
2 minutes read
Punjab Arms Smuggling Case
"अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान आधारित हथियार तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश कर नाबालिग सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार किया और 15 पिस्टल बरामद कीं"

Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित बनाने के ongoing अभियान के दौरान अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने पाकिस्तान स्थित तस्करों से जुड़े एक अंतर-सीमा हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में इसके सात सक्रिय सदस्य गिरफ्तार किए गए, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है, और उनके कब्जे से 15 उच्च तकनीक पिस्टल भी बरामद की गई है। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने शुक्रवार को दी।

गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान :-

  • शमशेर सिंह उर्फ़ सीमा (30) और अमनदीप सिंह उर्फ़ बॉबी (23), दोनों अमृतसर के फकीर सिंह कॉलोनी निवासी
  • बलविंदर सिंह उर्फ़ काका (26), गुरदेव सिंह (40), करणप्रीत सिंह (19) और हरमन सिंह (19), सभी अमृतसर रूरल के गांव कक्कर निवासी
  • एक 17 वर्षीय नाबालिग

पाकिस्तान स्थित हैंडलर से संपर्क में थे आरोपी

डीजीपी गौरव यादव द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, बरामद हथियारों में नौ 9MM ग्लॉक पिस्टल और छह .30 बोर पिस्टल शामिल हैं। डीजीपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपियों का सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित हैंडलर से संपर्क था और वे पंजाब में अवैध हथियारों की खरीद और सप्लाई में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने कहा कि पूरे नेटवर्क, इसके पीछे और आगे के लिंक को उजागर और ध्वस्त करने के लिए आगे की जांच जारी है।

वहीं, अमृतसर के पुलिस कमिश्नर (CP) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि एक नाबालिग, जो पाकिस्तान आधारित हैंडलरों से संपर्क में था और अपने गांव की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटता के कारण हथियार की खेप प्राप्त कर रहा था, को सबसे पहले दो पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया।

दो आरोपी पिस्टल के साथ गिरफ्तार

नाबालिग से पूछताछ के आधार पर शमशेर सिंह और अमनदीप सिंह को तीन पिस्टल (एक ग्लॉक सहित) के साथ गिरफ्तार किया गया। सीपी ने कहा कि यह जोड़ी नाबालिग को हथियार पहुँचाने में मदद कर रही थी। तकनीकी और फोरेंसिक जांच के आधार पर, आरोपी बलविंदर सिंह को दो ग्लॉक पिस्टल और एक .30 बोर पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गुरदेव सिंह की भूमिका आई सामने

सीपी ने बताया कि नाबालिग के मोबाइल फोन की तकनीकी जांच के दौरान गुरदेव सिंह की भूमिका भी सामने आई। दोनों एक-दूसरे के संपर्क में पाए गए और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तान स्थित हैंडलर से जुड़े थे। हैंडलर के निर्देश पर उन्होंने अपने स्थानीय सहयोगियों के माध्यम से हथियार वितरित किए।

मुख्य ऑपरेटर के साथ दो अन्य की गिरफ्तारी

आगे की जांच में इस नेटवर्क का मुख्य ऑपरेटर गुरदेव सिंह गिरफ्तार किया गया, साथ में करणप्रीत सिंह और हरमन सिंह भी गिरफ्तार किए गए। गुरदेव के कब्जे से छह ग्लॉक पिस्टल और एक .30 बोर पिस्टल बरामद की गई। सीपी ने कहा कि आगे की जांच में और गिरफ्तारी और बरामदगी की संभावना है।

दो मामलों में अलग-अलग FIR दर्ज

इस मामले में दो अलग-अलग एफआईआर संख्या 224 दिनांक 23.10.2025 और FIR संख्या 228 दिनांक 28.10.2025 अमृतसर कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की धारा 25(6,7,8) के तहत दर्ज की गई हैं।

यह भी पढ़ें http://हरियाणा दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, महिलाओं व युवाओं को बताया विकास का आधार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari1 November 2025 - 4:36 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of एसएचओ के लिए 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ब्यूरो के हत्थे चढ़ा एक शख्स

एसएचओ के लिए 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ब्यूरो के हत्थे चढ़ा एक शख्स

1 November 2025 - 5:23 PM
Photo of डीआईपीआर ने अतिरिक्त निदेशक हरजीत ग्रेवाल और उप निदेशक हरदीप सिंह को दी भावभीनी विदाई

डीआईपीआर ने अतिरिक्त निदेशक हरजीत ग्रेवाल और उप निदेशक हरदीप सिंह को दी भावभीनी विदाई

1 November 2025 - 3:19 PM
Photo of किसानों पर अत्याचार भाजपा के ताबूत में आख़िरी कील साबित होंगे: गुजरात में गरजे पंजाब सीएम मान

किसानों पर अत्याचार भाजपा के ताबूत में आख़िरी कील साबित होंगे: गुजरात में गरजे पंजाब सीएम मान

1 November 2025 - 2:43 PM
Photo of रोहू बनी पंजाब की राज्य मछली, मत्स्य पालन से बढ़ेगा रोजगार और राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

रोहू बनी पंजाब की राज्य मछली, मत्स्य पालन से बढ़ेगा रोजगार और राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

1 November 2025 - 2:33 PM
Photo of जनवरी 2026 से वर्चुअल कोर्ट के ज़रिए होगी पंजाब एस.सी. आयोग की सुनवाई, अंबेडकर भवन व छात्रवृत्ति फंड पर हुई समीक्षा

जनवरी 2026 से वर्चुअल कोर्ट के ज़रिए होगी पंजाब एस.सी. आयोग की सुनवाई, अंबेडकर भवन व छात्रवृत्ति फंड पर हुई समीक्षा

1 November 2025 - 2:14 PM
Photo of ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता: मंत्री अरोड़ा के मंच पर हिना खान-सीमा बंसल ने साझा की संघर्ष यात्रा, कहा- आत्म-जाँच से बचेगी जान

ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता: मंत्री अरोड़ा के मंच पर हिना खान-सीमा बंसल ने साझा की संघर्ष यात्रा, कहा- आत्म-जाँच से बचेगी जान

1 November 2025 - 1:53 PM
Photo of Venkateswara Swamy temple : काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल

Venkateswara Swamy temple : काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल

1 November 2025 - 1:22 PM
Photo of मानसा में कीटनाशक दुकान पर फायरिंग के दो आरोपी गिरफ्तार, दो पिस्तौल बरामद

मानसा में कीटनाशक दुकान पर फायरिंग के दो आरोपी गिरफ्तार, दो पिस्तौल बरामद

1 November 2025 - 12:37 PM
Photo of हरपाल सिंह चीमा ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए की 15 यूनियनों से बैठक

हरपाल सिंह चीमा ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए की 15 यूनियनों से बैठक

31 October 2025 - 8:02 PM
Photo of मोहिंद्र भगत का ने महाराजा रणजीत सिंह वार म्यूज़ियम के विकास कार्यों में लाने का दिया आदेश

मोहिंद्र भगत का ने महाराजा रणजीत सिंह वार म्यूज़ियम के विकास कार्यों में लाने का दिया आदेश

31 October 2025 - 7:42 PM
Back to top button