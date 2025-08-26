Punjabराज्य

सीमा पार से हथियारों की तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़, 5 ग्लॉक पिस्तौल सहित एक व्यक्ति गिरफ्तार

Punjab Weapon Racket Busted
पाकिस्तानी हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़

Punjab Weapon Racket Busted : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने हथियारों की तस्करी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पाँच अत्याधुनिक 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल और चार मैगज़ीन बरामद की गई हैं.

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमित सिंह के रूप में हुई है, जो अमृतसर के गुरु की वडाली, छेहरटा का निवासी है. पुलिस टीम ने उसके पास से काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त की है, जिसका उपयोग वह हथियारों की खेप पहुँचाने के लिए करता था.

पाकिस्तानी तस्करों के संपर्क में थे आरोपी

डीजीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी अमित सिंह अपने साथी गुरप्रीत सिंह उर्फ़ गिन्नी के माध्यम से पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में था. ये तस्कर राज्य की शांति और सौहार्द को भंग करने के इरादे से हथियार भेजते थे. उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी और बरामदगी एक बड़े अपराध को टालने में सहायक रही है और इस नेटवर्क की आगे की कड़ियाँ जल्द ही सामने आने की उम्मीद है.

अमृतसर के पुलिस आयुक्त (सीपी) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई का नेतृत्व डीसीपी डिटेक्टिव रविंदरपाल सिंह, एडीसीपी-2 हरपाल सिंह और एसीपी पश्चिमी शिवदर्शन सिंह के नेतृत्व में थाना छैहरटा की पुलिस टीम ने किया. आरोपी को उस समय दबोचा गया, जब वह हथियारों की खेप किसी को सौंपने जा रहा था.

ड्रोन के माध्यम से करते थे तस्करी

सीपी ने यह भी जानकारी दी कि आरोपी ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से गिराई गई हथियारों की खेप को अपने संचालकों द्वारा बताए गए स्थानों से एकत्र करता था. उन्होंने कहा कि अब इस मामले में आगे की जांच जारी है, और यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह खेप किसे सौंपी जानी थी.

इस संबंध में थाना छैहरटा, अमृतसर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर नंबर 165 दिनांक 24 अगस्त 2025 को दर्ज की गई है.

