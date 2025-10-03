Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक नाबालिग समेत पाँच गुर्गों को 12 आधुनिक .30 बोर पिस्तौलों और 1.5 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर पाकिस्तान से जुड़े सीमा पार के हथियार और नशा तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है. यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने आज यहां दी.

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में जोबन सिंह (22), करनदीप सिंह उर्फ पंडित (19) और अजयपाल सिंह (18), तीनों निवासी गाँव माड़ी मेघा, तरनतारन; अमृतसर के गाँव रणिया का जशनप्रीत सिंह (18) और एक 16 वर्षीय नाबालिग शामिल हैं.

पाकिस्तान से हथियार-नशा तस्करी का खुलासा, जांच जारी

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी जोबन सिंह और जशनप्रीत सिंह सीधे पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे और सोशल मीडिया के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की खेपें प्राप्त करने और पहुँचाने का काम कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हथियारों की ये खेपें पंजाब में गैंगवार और आपसी दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल होनी थीं.

डीजीपी ने कहा कि मामले में आगे-पीछे के संबंध जोड़ने और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आगे और जांच जारी है.

अमृतसर पुलिस ने तीन गिरफ्तार, ड्रोन से तस्करी का खुलासा

पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए बताया कि गेट हकीमा क्षेत्र में लगाए गए एक नाके पर पुलिस टीमों ने संदिग्ध जोबन सिंह, करनदीप सिंह उर्फ पंडित और अजयपाल सिंह को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से पाँच .30 बोर पिस्तौल बरामद की गईं. गिरफ्तार तीनों आरोपी गाँव माड़ी मेघा, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के नज़दीक स्थित है, के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान स्थित तस्कर हथियारों और नशीले पदार्थों की खेपें गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते थे.

7 पिस्तौल और 1.5 किलो हेरोइन बरामद, FIR दर्ज

सीपी ने कहा कि खुलासों के आधार पर गिरफ्तार आरोपी जोबन सिंह के साथियों -जशनप्रीत सिंह और एक नाबालिग – को नामजद करके सात पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया गया. जोबन सिंह से लगातार पूछताछ करने पर उसके द्वारा छुपाकर रखी गई 1.5 किलो हेरोइन की खेप के बारे में भी पता चला, जिसे उसके बताए स्थान से बरामद कर लिया गया.

इस संबंध में अमृतसर के पुलिस स्टेशन गेट हकीमा में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21-सी और 29 के तहत एफआईआर नंबर 269 दिनांक 28-09-2025 दर्ज की गई है.

