Khalistani Supporters Arrested : मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के अभियान के तहत अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. शहर में तीन जगहों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे जाने की घटना को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया, और इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें 22 वर्षीय जशनप्रीत सिंह निवासी दरगाबाद, बटाला और एक 17 वर्षीय नाबालिग शामिल हैं.

इस घटना के पीछे अमेरिका स्थित प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस SFJ के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू का हाथ बताया जा रहा है, जिसने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इसकी जिम्मेदारी ली थी.

सोशल साइट के जरिए विदेश से मिला था निर्देश

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी विदेश में रह रहे शमशेर सिंह उर्फ शेरा मान के संपर्क में थे. उन्हें गुरपतवंत पन्नू के निर्देशों पर यह सब करने के लिए उकसाया गया था. आरोपियों को लोशल साइट स्नैपचैट के जरिए तैयार की गई डिज़ाइन भेजी गई, ताकि वे शहर में दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिख सकें. इसके बदले पैसे देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला. जांच में यह भी सामने आया कि जशनप्रीत ने नाबालिग के साथ मिलकर बटाला से स्प्रे पेंट खरीदा, और फिर रात के समय अमृतसर में तीन जगहों पर दीवारों पर नारे लिखे. उन्होंने इस करतूत की तस्वीरें सबूत के रूप में शेरा मान को भेजी थीं.

विशेष टीम ने की कार्रवाई

पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी रविंदरपाल सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें एडीसीपी जगबिंदर सिंह, हरपाल सिंह, एसीपी हरमिंदर सिंह, शिवदर्शन सिंह, और थानों के एसएचओ तथा सीआईए इंचार्ज शामिल थे. इस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और गुप्त जानकारी के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान की और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया गया.

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सरकारी संपत्ति को नुकसान से बचाने संबंधी अधिनियम की धाराओं के तहत थाना छावनी, डिवीजन-ए और सिविल लाइंस में तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं.

पुलिस की मुस्तैदी से देशविरोधी साजिश नाकाम

इस पूरे मामले से स्पष्ट है कि पंजाब पुलिस राज्य में किसी भी देशविरोधी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी.

मुख्यमंत्री भगवंत मान के स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप काम करते हुए पुलिस ने यह दर्शाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इस नेटवर्क की गहराई से जांच जारी है, और जल्द ही इस साजिश में शामिल अन्य लोगों तक भी पुलिस पहुंचेगी.

यह भी पढ़ें : लद्दाख में शहीद हुए जवान को अंतिम श्रद्धांजलि, पंजाब सरकार ने परिवार के लिए की कई घोषणाएं

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप