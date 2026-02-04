Punjabराज्य

अमृतसर में सरहद पार से चल रहे हथियार तस्करी नेटवर्क के 3 गुर्गे 7 पिस्तौलों सहित गिरफ्तार

Shanti Kumari4 February 2026 - 9:42 AM
2 minutes read
Punjab News

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाई गई मुहिम के दौरान, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल के तीन गुर्गों को सात आधुनिक पिस्तौलों समेत गिरफ्तार करके इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी आज यहां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान रेशम सिंह उर्फ घुल्ला (30) निवासी गांव डलेरी, तरनतारन, सुमित उर्फ सचिन (28) निवासी गुमानपुरा, अमृतसर और विशाल कुमार (22) निवासी भिखीविंड, तरनतारन के रूप में हुई है। बरामद किए गए पिस्तौलों में तीन 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल, एक इटली का बना 9 एमएम बेरेटा, एक तुर्की का बना 9 एमएम जिगाना, एक तुर्की का बना 9 एमएम पीएक्स5 ग्लॉक और एक .30 बोर का पिस्तौल शामिल है।

पाकिस्तान स्थित तस्करों के सीधे संपर्क में थे आरोपी

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए मुलजिम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पाकिस्तान स्थित तस्करों के सीधे संपर्क में थे, जो ड्रोन के जरिए अवैध हथियारों की खेप भेजते थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम अपने हैंडलरों के निर्देशों पर इन अवैध हथियारों को आगे डिलीवर करते थे। डीजीपी ने बताया कि इस मामले के आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए जांच जारी है।

सुनियोजित ऑपरेशन के तहत पकड़े गए आरोपी- सीपी

इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि विशेष और विश्वसनीय गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीमों ने एक सुनियोजित ऑपरेशन चलाया जिसमें आरोपी रेशम सिंह उर्फ घुल्ला को दो 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौलों समेत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसके द्वारा बताए गए स्थान से तीन और पिस्तौल बरामद किए गए।

सीपी ने बताया कि आगे पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार मुलजिम रेशम उर्फ घुल्ला ने अपने साथी सुमित उर्फ सचिन के बारे में जानकारी दी, जिसे कार्रवाई के दौरान दो पिस्तौलों समेत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आगे बताया कि जांच के दौरान मुलजिम विशाल कुमार को भी देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए मुलजिम एक ही हैंडलर के निर्देशों पर काम करते थे और मुलजिम रेशम हैंडलर के इशारे पर सरहद के नजदीक से खेपें प्राप्त करता था, जबकि सुमित उर्फ सचिन अपने कार बेचने/खरीदने के कारोबार की आड़ में इन खेपों को आगे डिलीवर करता था।

इस संबंध में, एफआईआर नंबर 18 दिनांक 01-02-2026 को अमृतसर के थाना छावनी में आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 6, 7 और 8 के तहत दर्ज की गई है।

ये भी पढ़ें – हरजोत सिंह बैंस ने दिए दसमेश अकादमी के खिलाफ गंभीर शिकायतों की जांच और विशेष ऑडिट के आदेश

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari4 February 2026 - 9:42 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of हरजोत सिंह बैंस ने दिए दसमेश अकादमी के खिलाफ गंभीर शिकायतों की जांच और विशेष ऑडिट के आदेश

हरजोत सिंह बैंस ने दिए दसमेश अकादमी के खिलाफ गंभीर शिकायतों की जांच और विशेष ऑडिट के आदेश

4 February 2026 - 9:14 AM
Photo of पंजाब सरकार बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने की दिशा में दृढ़, रोके गए 111 मामले

पंजाब सरकार बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने की दिशा में दृढ़, रोके गए 111 मामले

4 February 2026 - 8:55 AM
Photo of राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने नायब तहसीलदार के रूप में पदोन्नत हुए 16 अधिकारियों को सौंपे पदोन्नति पत्र

राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने नायब तहसीलदार के रूप में पदोन्नत हुए 16 अधिकारियों को सौंपे पदोन्नति पत्र

4 February 2026 - 8:32 AM
Photo of एस.जी.एस.टी. वसूली में 14.4% की वृद्धि के साथ पंजाब भारत में सबसे आगे, हरपाल सिंह चीमा ने दी पूरी जानकारी

एस.जी.एस.टी. वसूली में 14.4% की वृद्धि के साथ पंजाब भारत में सबसे आगे, हरपाल सिंह चीमा ने दी पूरी जानकारी

3 February 2026 - 7:30 PM
Photo of नीतीश सरकार ने पेश किया 2026-2027 का बजट, बिहार के विकास की दिशा में अहम कदम

नीतीश सरकार ने पेश किया 2026-2027 का बजट, बिहार के विकास की दिशा में अहम कदम

3 February 2026 - 6:29 PM
Photo of अगर पुलिस गोली न चलाए तो क्या खुद गोली खाए? CM योगी ने विपक्ष पर किया हमला

अगर पुलिस गोली न चलाए तो क्या खुद गोली खाए? CM योगी ने विपक्ष पर किया हमला

3 February 2026 - 3:09 PM
Photo of बारामती लियरजेट हादसे में DGCA का विशेष ऑडिट, AAIB कर रहा तकनीकी जांच

बारामती लियरजेट हादसे में DGCA का विशेष ऑडिट, AAIB कर रहा तकनीकी जांच

3 February 2026 - 2:32 PM
Photo of पंजाब सीएम मान का मुंबई दौरा, अजित पवार के घर जाएंगे, उद्योगपितयों से करेंगे मुलाकात

पंजाब सीएम मान का मुंबई दौरा, अजित पवार के घर जाएंगे, उद्योगपितयों से करेंगे मुलाकात

3 February 2026 - 2:03 PM
Photo of देहरादून के कालसी में हिमाचल रोडवेज बस खाई में गिरी, 3 की मौत, कई घायल, मुख्यमंत्री ने जताया दुख

देहरादून के कालसी में हिमाचल रोडवेज बस खाई में गिरी, 3 की मौत, कई घायल, मुख्यमंत्री ने जताया दुख

3 February 2026 - 1:57 PM
Photo of जेल से आकर अनंत सिंह ने ली MLA पद की शपथ, नीतीश कुमार के छुए पैर, विपक्ष पर साधा निशाना

जेल से आकर अनंत सिंह ने ली MLA पद की शपथ, नीतीश कुमार के छुए पैर, विपक्ष पर साधा निशाना

3 February 2026 - 1:48 PM
Back to top button