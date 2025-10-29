Punjabराज्य

गांधीनगर के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में माथा टेकते हुए मंत्री अमन अरोड़ा और तरुनप्रीत सिंह सौंद।

Chandigarh : पंजाब के रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री तथा आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रधान श्री अमन अरोड़ा और पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री श्री तरुनप्रीत सिंह सौंद  ने आज गांधीनगर स्थित स्वामीनारायण अक्षरधाम में माथा टेका।

श्री अमन अरोड़ा और उनके कैबिनेट सहयोगी श्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने पंजाब और इसके लोगों पर सदा बनी रहने वाली ईश्वरीय कृपा, राज्य की शांति, समृद्धि और उन्नति के लिए प्रार्थना की।

सुख-शांति के लिए मांगा आशीर्वाद

श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि अक्षरधाम की दिव्य आभा में हमने पंजाब और राज्यवासियों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हुए ईश्वर से सुख-शांति और खुशहाल राज्य के निर्माण हेतु हमारे प्रयासों को और बल देने का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि यह पवित्र स्थल सभी मतों के प्रति सम्मान और एकता की गहरी भावना के साथ हमारे महान राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर रखता है।

