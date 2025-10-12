Bihar

AIMIM बिहार के चार जिलों से चुनाव लड़ेगी, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने दी जानकारी

Ajay Yadav12 October 2025 - 10:24 AM
2 minutes read
Bihar Election 2025 :
AIMIM बिहार के चार जिलों से चुनाव लड़ेगी, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने दी जानकारी

फटाफट पढ़ें

  • AIMIM ने बिहार चुनाव की पहली सूची जारी की
  • पार्टी चार जिलों में चुनाव लड़ेगी, किशनगंज प्रमुख
  • उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष वोट और अल्पसंख्यक आवाज़
  • फोकस शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और न्याय पर
  • तीसरे विकल्प के लिए छोटे दलों से गठबंधन

Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. बिहार राज्य अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि उनका मकसद धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारे को रोकना और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ना था. लेकिन बड़े गठबंधन दलों की तरफ से सहयोग न मिलने के कारण एक तीसरा गठबंधन बनाने की जरूरत पड़ी.

चार जिलों व कई विधानसभा में चुनाव

अख्तरुल इमान ने बताया कि AIMIM बिहार के चार जिलों में चुनाव लड़ेगी, जिनमें किशनगंज सबसे प्रमुख है. साथ ही, पार्टी ने अन्य जिलों में भी अपनी दावेदारी बढ़ाने का इरादा जताया. उन्होंने कहा कि उनकी तैयारी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, गया, मोतिहारी, नवादा, जमुई, भागलपुर, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली और गोपालगंज के कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की है.

धर्मनिरपेक्ष विकल्प और अल्पसंख्यक चुनाव

अख्तरुल इमान ने कहा कि AIMIM का मुख्य उद्देश्य बिहार में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ वोटों को एकजुट करना और धर्मनिरपेक्ष विकल्प पेश करना है. उन्होंने बताया कि पार्टी चार जिलों से चुनाव लड़ेगी और जनता से जुड़े मुद्दों जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करेगी. इमान ने कहा कि AIMIM उन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी जहां मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय का मजबूत जनाधार है, ताकि उनकी आवाज विधानसभा में प्रभावशाली रूप से सुनाई जा सके.

तीसरे विकल्प और सामाजिक न्याय

अख्तरुल इमान ने कहा कि AIMIM ने पहले गठबंधन दलों से सहयोग की कोशिश की थी, लेकिन बड़े दलों ने इसे नजरअंदाज किया. इसके बाद पार्टी ने निर्णय लिया कि वह स्वतंत्र रूप से तीसरे विकल्प के तौर पर चुनाव में उतरेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि AIMIM का मकसद केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि वोटों को धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के मुद्दों के लिए संगठित करना भी है. सूत्रों के अनुसार AIMIM की यह पहल बिहार के चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है. छोटे और मध्यम दलों के साथ मिलकर तीसरे गठबंधन का निर्माण पार्टी की रणनीति का हिस्सा है. यह घोषणा बताती है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब एक नया खेल भी सामने आने वाला है, जहां पारंपरिक गठबंधन और तीसरे विकल्प के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav12 October 2025 - 10:24 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी वादे पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा- ‘खुद मूर्ख हैं या जनता को मूर्ख बना रहे हैं’

तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी वादे पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा- ‘खुद मूर्ख हैं या जनता को मूर्ख बना रहे हैं’

12 October 2025 - 7:58 AM
Photo of भोजपुरी गायक पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा न लेने का किया ऐलान, फोकस सिनेमा और संगीत पर

भोजपुरी गायक पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा न लेने का किया ऐलान, फोकस सिनेमा और संगीत पर

11 October 2025 - 12:23 PM
Photo of प्रशांत किशोर से मिलीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बनी मुलाकात

प्रशांत किशोर से मिलीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बनी मुलाकात

10 October 2025 - 6:42 PM
Photo of बिहार विधानसभा चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का हर घर में नौकरी वादा और अशोक चौधरी की सच्चाई का बयान

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का हर घर में नौकरी वादा और अशोक चौधरी की सच्चाई का बयान

10 October 2025 - 12:46 PM
Photo of Bihar Assembly Election 2025: क्या नीतीश कुमार फिर करेंगे सत्ता में वापसी या होगी बड़ी विदाई? जानिए 3 बड़े समीकरण जो तय करेंगे खेल का परिणाम

Bihar Assembly Election 2025: क्या नीतीश कुमार फिर करेंगे सत्ता में वापसी या होगी बड़ी विदाई? जानिए 3 बड़े समीकरण जो तय करेंगे खेल का परिणाम

9 October 2025 - 4:52 PM
Photo of बेरोजगारी भत्ता नहीं, नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले किया बड़ा वादा

बेरोजगारी भत्ता नहीं, नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले किया बड़ा वादा

9 October 2025 - 2:16 PM
Photo of तारीखों के ऐलान से सियासी हलचल तेज, लालू के तंज ने गरमाया माहौल

तारीखों के ऐलान से सियासी हलचल तेज, लालू के तंज ने गरमाया माहौल

7 October 2025 - 11:53 AM
Photo of बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, शाम 4 बजे EC की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, शाम 4 बजे EC की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस

6 October 2025 - 10:29 AM
Photo of चुनावी माहौल में तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में किया रैंप वॉक

चुनावी माहौल में तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में किया रैंप वॉक

5 October 2025 - 6:24 PM
Photo of कोलंबिया दौरे पर गए राहुल गांधी पर तेज प्रताप यादव का तंज, बोले- “भारत और बिहार की मिट्टी से ऊब गए हैं”

कोलंबिया दौरे पर गए राहुल गांधी पर तेज प्रताप यादव का तंज, बोले- “भारत और बिहार की मिट्टी से ऊब गए हैं”

4 October 2025 - 9:47 AM
Back to top button