फटाफट पढ़ें

नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली

उपमुख्यमंत्री सहित 26 नेता भी शामिल

पीएम मोदी और अन्य नेता मौजूद रहे

पीएम मोदी ने नीतीश को बधाई दी

एनडीए ने बिहार में भारी जीत पाई

Patna News : नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो एक रिकॉर्ड है. उनके साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत कुल 26 नेताओं ने भी शपथ ली. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देशभर के वरिष्ठ एनडीए नेता और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे. समारोह के दौरान पीएम मोदी ने मंच से अपना गमछा भी लहराया.

पीएम मोदी ने नीतीश और बिहारवासियों को दी बधाई

सीएम नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी गांधी मैदान पहुंचे. समारोह के बाद उन्होंने नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य एनडीए नेताओं को बधाई दी. इसके साथ ही पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के लिए राज्य के लोगों को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया. इस दैरान पीएम मोदी ने पटना के गांधी मैदान में अपना ‘गमछा’ लहराकर बिहार के लोगों को आभार व्यक्त किया.

बिहार चुनाव में एनडीए की भारी जीत

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी. NDA में बीजेपी को 89, जदयू को 85, लोजपा (रामविलास) को 19, हम को 5 और आरएलएम को 4 सीटें मिलीं. महागठबंधन में राजद को 25, कांग्रेस को 6, भाकपा (माले) लिबरेशन को 2 और माकपा को 1 सीट मिली. इसके अलावा AIMIM को 5, बसपा और IIP को 1-1 सीट मिली.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप