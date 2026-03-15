Punjabराज्य

रक्षा क्षेत्र में पंजाब की भूमिका और एमएसएमई शामिल करने की वकालत

Ajay Yadav15 March 2026 - 1:52 PM
1 minute read
Punjab News :
रक्षा क्षेत्र में पंजाब की भूमिका और एमएसएमई शामिल करने की वकालत

Punjab News : प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन (पीपीआईएस)- 2026 के दूसरे दिन एयरोस्पेस और रक्षा विषय पर आयोजित सत्र के दौरान देश के रक्षा ढांचे को मजबूत बनाने और इसमें पंजाब की संभावित भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई.

पंजाब के पक्ष को मजबूती से रखते हुए संसदीय मामलों के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पंजाब के पास एक उत्कृष्ट इकोसिस्टम है जो देश के रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पूरी तरह सक्षम है. कैबिनेट मंत्री ने टर्बाइन बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी (टी.बी.आर.एल.) और लुधियाना स्थित सेंट्रल टूल रूम के अतिरिक्त राज्य में मौजूद 6 हवाई अड्डों का उल्लेख करते हुए इन्हें बेहतरीन तकनीकी और संपर्क सुविधाओं के रूप में प्रस्तुत किया, उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा के लिए एक रक्षा सम्मेलन भी आयोजित किया था.

भारतीय वायु सेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ ने रक्षा क्षेत्र में प्रमुख क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया.

पंजाब में रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा

औद्योगिक क्षेत्र की तर्ज पर रक्षा क्षेत्र में सेक्टोरल कमेटियां गठित करने की वकालत करते हुए जे.एस.डब्ल्यू. सरबलोह मोटर्स के सीईओ जसकीरत व्लादिमीर सिंह ने रक्षा निर्माण में एमएसएमई को शामिल करने के महत्व को भी रेखांकित किया. इनवेस्ट पंजाब के सीईओ अमित ढाका ने पंजाब के मजबूत विनिर्माण आधार का उल्लेख करते हुए व्यापार करने में आसानी पर बल दिया और बताया कि राज्य में 45 दिनों के भीतर सभी आवश्यक अनुमतियां प्रदान कर दी जाती हैं.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, ऑपरेशन जारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav15 March 2026 - 1:52 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पीपीआईएस 2026 : पंजाब साइकिल और ई-बाइक उद्योग के साथ वैश्विक बाजार में कदम रखने को तैयार

पीपीआईएस 2026 : पंजाब साइकिल और ई-बाइक उद्योग के साथ वैश्विक बाजार में कदम रखने को तैयार

15 March 2026 - 2:49 PM
Photo of पंजाब प्रतिभा और नवाचार का केंद्र, जहां 40 यूनिवर्सिटी, 1 हजार से अधिक कॉलेज और 7 लाख छात्र मौजूद

पंजाब प्रतिभा और नवाचार का केंद्र, जहां 40 यूनिवर्सिटी, 1 हजार से अधिक कॉलेज और 7 लाख छात्र मौजूद

15 March 2026 - 1:55 PM
Photo of अखिलेश यादव ने कांशीराम की जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि, कहा- सामाजिक परिवर्तन के महानायक

अखिलेश यादव ने कांशीराम की जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि, कहा- सामाजिक परिवर्तन के महानायक

15 March 2026 - 1:16 PM
Photo of पंजाब में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत, 5.07 लाख मामलों का निपटारा, 761 करोड़ रुपए के अवार्ड पास

पंजाब में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत, 5.07 लाख मामलों का निपटारा, 761 करोड़ रुपए के अवार्ड पास

15 March 2026 - 12:42 PM
Photo of जम्मू-कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, ऑपरेशन जारी

15 March 2026 - 12:14 PM
Photo of ISI से जुड़े हथियार तस्करी माड्यूल का पर्दाफाश, अमृतसर से ए के-47 समेत चार हथियारों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

ISI से जुड़े हथियार तस्करी माड्यूल का पर्दाफाश, अमृतसर से ए के-47 समेत चार हथियारों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

15 March 2026 - 12:06 PM
Photo of Punjab News : भगवंत मान सरकार निवेश-हितैषी माहौल बनाने में रही सफल- हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

Punjab News : भगवंत मान सरकार निवेश-हितैषी माहौल बनाने में रही सफल- हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

15 March 2026 - 11:36 AM
Photo of पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना ने मंडोली के मैकेनिक को ₹90,000 के संभावित इलाज खर्च से बचाया

पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना ने मंडोली के मैकेनिक को ₹90,000 के संभावित इलाज खर्च से बचाया

15 March 2026 - 11:27 AM
Photo of पंजाब के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने हरियाणा के स्पीकर की माता के निधन पर शोक व्यक्त किया

पंजाब के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने हरियाणा के स्पीकर की माता के निधन पर शोक व्यक्त किया

15 March 2026 - 11:01 AM
Photo of ‘एक स्टार्टअप डेस्टिनेशन के रूप में पंजाब’ सत्र में राज्य के इकोसिस्टम और यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स पर चर्चा

‘एक स्टार्टअप डेस्टिनेशन के रूप में पंजाब’ सत्र में राज्य के इकोसिस्टम और यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स पर चर्चा

15 March 2026 - 10:36 AM
Back to top button