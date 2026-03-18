Aam Aadmi Party : दिल्ली की निचली अदालत से कट्टर ईमानदार साबित होने के बाद मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गोवा में भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे. फर्जी शराब घोटाले में आरोप मुक्त होने पर पणजी में आयोजित बधाई समारोह में उन्होंने कहा कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते चलकर आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा को पास कर ली है. अब हम झाड़ू से गोवा समेत पूरे देश को साफ करेंगे. भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी टॉप लीडरशीप की छवि खराब करने के लिए हमें भ्रष्ट साबित करने की कोशिश की गई. लेकिन कोर्ट ने कह दिया है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार हैं. इसमें इतना भी सबूत और गवाह नहीं है कि मुकदमा चलाया जा सके.

अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर तीखे हमले बोलते हुए कहा कि इन्हें सत्ता की हवस है. इसी के चलते इन्होंने हमें गिरफ्तार किया, दिल्ली का काम ठप करके जनता को परेशान किया और दिल्ली का चुनाव चोरी कर लिया, उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि आपने मुझे निपटाने के लिए सबकुछ कर लिया, लेकिन आज भी केजरीवाल दहाड़ रहा है. अब केजरीवाल न झुकेगा और न रूकेगा. अगर आपको मुझे निपटान है तो मुझसे ज्यादा काम करके एक लंबी लकीर खींचो या फिर आपको मेरी हत्या करानी पड़ेगी.

केजरीवाल न झुकेगा और न रूकेगा

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी का नेतृत्व अग्नि परीक्षा से निकल कर आया है. इतिहास गवाह है कि जब-जब कोई सच्चाई के रास्ते पर चलता है, तो उसे अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है. सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं है; कदम-कदम पर कांटे और पत्थर होते हैं तथा लोगों पर तरह-तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं. हमने रामायण में भी सुना है कि जब भगवान श्रीराम रावण को हराकर लंका से निकले और अयोध्या की तरफ आए, तो सीता माता को भी अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी. उसी तरह सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चल रही आम आदमी पार्टी को भी पिछले चार-पांच सालों से बदनाम करने की कोशिश की गई. पार्टी पर लगातार एक के बाद एक प्रहार हुए और हम लोग भी इस अग्नि परीक्षा से गुजर कर बाहर आए हैं.

कैश या खर्च का भी कोई सबूत नहीं मिला

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे ऊपर आरोप लगाए गए कि केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया और 100 करोड़ रुपए खा गया. दिन-रात 24 घंटे टीवी चैनलों पर यही डिबेट होती थी. हमारी छवि को बर्बाद करने और हमें भ्रष्ट व चोर साबित करने की पूरी कोशिश की गई. हमारे ऊपर पुलिस, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई की रेड हुई. हमारे घरों, ऑफिस और बैंकों में जाकर सारे अकाउंट खंगाले गए. हमने कहा कि अगर 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो पैसा कहीं तो रखा होगा. वह 100 करोड़ कहां गया? कोई जमीन या प्रॉपर्टी खरीदी होगी, पैसा बैंक में होगा या कहीं कैश रखा होगा, कुछ तो खर्चा किया होगा. लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला, एक नया पैसा भी नहीं मिला. इसके बावजूद लोगों के मन में शक पैदा करने की कोशिश की गई और इस तरह से बदनाम करके हमें जेल में डाल दिया गया.

गलत किया होता तो भाजपा में जाना पड़ता

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक ही राजनीतिक पार्टी के पांच सबसे वरिष्ठ नेताओं मुझे (मुख्यमंत्री), मनीष सिसोदिया (डिप्टी सीएम), सत्येंद्र जैन (स्वास्थ्य मंत्री), विजय नायर और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जेल में डाल दिया गया. शीर्ष “आप” नेताओं के ऊपर तरह-तरह से दबाव बनाया गया कि केजरीवाल को छोड़ कर भाजपा में आ जाओ. लेकिन हमारा एक भी नेता नहीं टूटा. क्योंकि अगर हमने कुछ गलत किया होता, तो आज मैं लोगों के सामने सिर उठाकर खड़ा नहीं हो पाता. अगर हमने कुछ गलत किया होता, तो हमें भाजपा में जाना पड़ता, क्योंकि वे हमें हमेशा के लिए जेल में रख सकते थे. जिन लोगों को ये एजेंसियां पकड़ती हैं और वे डरकर भाजपा में चले जाते हैं, उसका मतलब यही होता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, उन्हें पता होता है कि अगर वे भाजपा में नहीं गए, तो उन्हें हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, इसलिए उन्हें भाजपा में जाना पड़ता है. लेकिन हमें पता था कि हमें झूठा फंसाया गया है और केस बिल्कुल फर्जी है. हमें भरोसा था कि आज नहीं तो कल बाहर आना ही है. हमें पता था कि कोर्ट में यह मामला टिकने वाला नहीं है, इसीलिए हम मजबूती से डटे रहे.

5 महीने तक इस मामले की रोजाना सुनवाई हुई

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं 150 दिन जेल में रहे, उन्होंने कहा कि वे लड़ेंगे क्योंकि वे सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं. मोदी जी की भाजपा ने हमें बेईमान साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब जो 600 पेज का कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसने सब साफ कर दिया है. 5 महीने तक इस मामले की रोजाना सुनवाई हुई, जिसमें सीबीआई और ईडी के वकीलों के साथ-साथ हमारे वकील भी जिरह करते थे. 5 महीने की लंबी सुनवाई और सारे सबूत व गवाह देखने के बाद जज साहब ने यह 600 पेज का आदेश पारित किया है. इस आदेश में उन्होंने साफ लिखा है कि भाजपा और एजेंसियों के पास रत्ती भर भी सबूत या गवाह नहीं है. सीबीआई और ईडी जज साहब के पास मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगने गए थे, लेकिन जज साहब ने कह दिया कि मुकदमा शुरू करने लायक कोई सबूत ही नहीं है. इस मामले में न तो कोई ट्रायल होगा, न मुकदमा चलेगा और न ही कोई प्रथम दृष्टया सबूत है. यह बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि हम जो अग्नि परीक्षा पास करके आए हैं, उस पर मुहर लगाते हुए खुद जज साहब ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है.

कोर्ट के ऑर्डर में यह खास बात सामने आई

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि जज साहब ने कहा है कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है और भाजपा झूठ बोल रही है. भाजपा ने यह खूब फैलाया कि शराब घोटाला करके पैसा गोवा ले जाया गया. लेकिन ऑर्डर के अंदर जज साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बेईमानी का एक भी पैसा इस्तेमाल नहीं किया. यह केवल मेरी या आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि यह गोवा के लोगों की भी जीत है. गोवा को यह कहकर बदनाम करने की कोशिश की गई कि वहां गलत पैसे का इस्तेमाल हुआ है. ऑर्डर के अंदर एक बहुत ही खास बात है; जज ने पहली बार यह लिखा है कि जिस सीबीआई ऑफिसर ने यह झूठा और फ्रॉड केस बनाया, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए.

आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीतीं

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हमारे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को सत्ता की हवस है और वे सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन्हें दिल्ली चाहिए थी, लेकिन वे इसे जीत नहीं पा रहे थे. दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी रहते हैं, लेकिन वहां का मुख्यमंत्री किसी और पार्टी का था, यह बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, उन्हें हर हाल में दिल्ली हथियानी थी. 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद वे जहां भी चुनाव लड़े, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या झारखंड, जीतते चले गए. लेकिन फरवरी 2015 में जब दिल्ली का चुनाव हुआ, तो 70 में से भाजपा को सिर्फ 3 सीटें मिलीं और आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीतीं. मोदी जी यह बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनके बदन में आग लग गई कि अब आम आदमी पार्टी का कुछ करना पड़ेगा.

पूरी दिल्ली के लोगों को बहुत परेशानी हुई

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2020 में जब दिल्ली के चुनाव हुए, तो भाजपा ने शाहीन बाग के नाम पर खूब हिंदू-मुस्लिम करने की कोशिश की. लेकिन हमने स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी और सड़क जैसे अपने कामों के आधार पर चुनाव लड़ा. भाजपा का हिंदू-मुस्लिम दिल्ली में नहीं चला और हमें 70 में से 62 सीटें मिलीं, जबकि भाजपा को केवल 8 सीटें ही मिल सकीं. तब उन्होंने सोचा कि दिल्ली में हिंदू-मुस्लिम काम नहीं करता, इसलिए कुछ और करना पड़ेगा. तब उन्होंने यह षड्यंत्र रचा कि इन्हें गिरफ्तार करो, इन पर झूठे इल्जाम लगाओ, इन्हें काम मत करने दो और बदनाम करो, उन्होंने हमें बदनाम करके और गिरफ्तार करके दिल्ली के काम को ठप कर दिया, जिससे पूरी दिल्ली के लोगों को बहुत परेशानी हुई. लेकिन अंत में सच की ही जीत हुई.

दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल बनाए गए

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम बहुत छोटे और आम लोग हैं मोदी जी की भाजपा के पास बहुत पैसा सारी एजेंसियां और सब कुछ है लेकिन हमारे पास जनता की दुआएं और आशीर्वाद है. हमने दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल बनाए हैं जहां अब रिक्शे वाले मजदूर और किसान के बच्चे पढ़कर इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं. जिस गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़कर इंजीनियर बन जाता है उसके दिल से केजरीवाल के लिए दुआ और आशीर्वाद तो निकलता ही है. हमने जगह-जगह मोहल्ला क्लीनिक खोले हैं जहां गरीबों को मुफ्त इलाज दवाइयां और टेस्ट की सुविधा मिलती है. वहां से जो भी अपना इलाज कराकर जाता है उसके दिल से दुआ जरूर निकलती है और बस यही हमारी असली कमाई है. आज हम जनता की दुआओं और आशीर्वाद के कारण ही उनके सामने मजबूती से खड़े हैं.

दिल्ली में पहली बार आम लोगों की सरकार बनी

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मुझे और हम सब लोगों को जेल में डालकर इस देश की उम्मीद तोड़ने की कोशिश की है. अन्ना आंदोलन जैसे इतने बड़े भ्रष्टाचार विरोधी मूवमेंट से आम आदमी पार्टी निकली. हम सब आम लोग हैं; हमारे पिता, दादा या चाचा नेता नहीं थे और हम किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते. जब दिल्ली में पहली बार आम लोगों की सरकार बनी, तो इस देश के युवाओं और पढ़े-लिखे लोगों को लगने लगा कि वे भी राजनीति में आ सकते हैं. वरना लोग यही देखते थे कि भाजपा में नेता, उसके बच्चों, पत्नी और रिश्तेदारों को ही टिकट मिलती है. आम आदमी के बच्चों को कोई टिकट नहीं देता. मोदी जी ने हम लोगों को गिरफ्तार करके पूरे देश के युवाओं को यह संदेश दिया है कि राजनीति में आने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारा हाल भी केजरीवाल की तरह कर दूंगा और जेल में डाल दूंगा.

स्कूल और सरकारी अस्पताल अच्छे होने लगे

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लाखों युवाओं की उम्मीदें और आकांक्षाएं तोड़ दी हैं. उन्होंने उन सभी युवाओं की उम्मीद तोड़ दी जो सोचते थे कि वे राजनीति में जाकर देश के लिए कुछ करेंगे. मोदी जी ने यह संदेश दिया है कि जब वे केजरीवाल का यह हाल कर सकते हैं, तो उनका क्या हाल करेंगे, यह वे खुद देख लें. 75 सालों से हमारा देश गरीब है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली नहीं आती या बहुत महंगी हो गई है, अस्पताल काम नहीं करते और पानी भी नहीं आता. चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की, कोई काम नहीं करता. लेकिन जब पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो स्कूल और सरकारी अस्पताल अच्छे होने लगे, मोहल्ला क्लीनिक काम करने लगे, 24 घंटे मुफ्त बिजली आने लगी और पानी भी मुफ्त हो गया. इतने सारे काम होने लगे, तो देश में यह उम्मीद पैदा हुई कि सरकार अच्छा काम भी कर सकती है.

काम की राजनीति की उम्मीद खत्म कर दी गई

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहली बार राजनीति के अंदर काम की राजनीति की बात होने लगी. आज वेंजी और क्रूज अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं; विपक्ष में होने के बावजूद वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मोदी जी ने मुझे जेल में डालकर सारे राजनेताओं को यह संदेश दिया है कि खबरदार, अगर कोई ज्यादा काम करेगा, तो उसे जेल में डाल दूंगा. उन्होंने काम की राजनीति की उम्मीद को खत्म कर दिया है. आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जो राजनीति में ईमानदारी की बात करती है. क्या कभी किसी ने भाजपा या कांग्रेस वाले को ईमानदारी की बात करते सुना है? मैं सीना ठोककर कहता हूं कि मैं ईमानदार हूं और अग्नि परीक्षा पास करके आया हूं. लेकिन मोदी जी ने सारे नेताओं को यह संदेश दिया है कि खबरदार, ज्यादा ईमानदारी दिखाने की कोशिश की, तो पकड़कर जेल में डाल दूंगा.

केजरीवाल झुकने वाला नहीं

अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से कहा कि आपने केजरीवाल को निपटाने के लिए सब कुछ कर लिया. सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और दिल्ली पुलिस सब भेज लीं. मुझे और मेरे सारे साथियों को जेल में डाल दिया, लेकिन फिर भी केजरीवाल को निपटा नहीं पाए. केजरीवाल आज भी जिंदा है और दहाड़ रहा है. अब अगर मोदी जी को केजरीवाल को निपटाना है, तो उनके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि वे केजरीवाल का मर्डर करा दें, क्योंकि केजरीवाल झुकने वाला नहीं है. या दूसरा तरीका यह है कि मोदी जी मेरे सामने काम की लंबी लकीर खींचें. केजरीवाल अपने काम के लिए जाना जाता है; वह एक इंजीनियर है जो स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सीवर-पानी का काम करवाता है. मैंने दिल्ली में 500 स्कूल बनाए हैं; मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वे 5 लाख स्कूल बनवाएं और फिर देखें कि जनता उनकी कितनी तारीफ करती है. मैंने 500 मोहल्ला क्लीनिक बनाए हैं, वे 5 लाख बनाएं. लेकिन मोदी जी से काम नहीं होता.

गंभीर बीमारी में 10 लाख तक का इलाज मुफ्त

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हमने वहां के सभी 63 लाख परिवारों का 10 लाख रुपए का बीमा कर दिया है. इसका मतलब है कि अगर किसी को हार्ट अटैक, कैंसर या किडनी ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारी हो जाए, जिसमें 6 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, तो एक आम आदमी, जिसके पास बैंक में पैसे नहीं हैं, वह भी मैक्स या अपोलो जैसे बड़े और अच्छे प्राइवेट अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त करा सकता है. क्या गोवा के लोगों को यह सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? मोदी जी को चाहिए कि वे पूरे देश और गोवा के लोगों को भी 10 लाख रुपए का बीमा दें, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे.

कई इलाकों में पानी नहीं आता

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने एक हजार रुपए देने का एलान किया है. मोदी जी को भी हर महिला को एक हजार रुपए देना चाहिए, लेकिन वे ये नहीं करेंगे, केजरीवाल को जेल में डालेंगे ताकि वह कोई काम न कर सके. पंजाब में 93 फीसदी आबादी का बिजली का बिल जीरो है; गोवा के लोगों को भी मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए. पोंडा के लोगों ने बताया कि वहां नगर पालिका क्षेत्र की सड़कों पर हर जगह कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है. भाजपा वालों को वह कूड़ा साफ कराना चाहिए, केजरीवाल को जेल में डालने से कूड़ा साफ थोड़ी हो जाएगा. कुर्ति के लोगों ने बताया कि वहां एक गंदा नाला बहता है जिसमें बहुत कूड़ा-कचरा है; उसे साफ कराना चाहिए. वहां सड़कें टूटी हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं हैं और कई इलाकों में पानी नहीं आता. लोगों को पानी देना चाहिए; केजरीवाल को जेल में डालने से क्या होगा?

मैं एक आम आदमी हूं, आप ही की तरह हूं

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले एक साल से कुछ लोग पूछ रहे थे कि केजरीवाल चुप क्यों है? ये जितने भी राजनेता होते हैं, वे स्कूल, अस्पताल, सड़क, रोड़ी, बजरी और लोहा सब खा जाते हैं और डकार भी नहीं लेते क्योंकि इनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है. लेकिन मैं एक आम आदमी हूं, आप ही की तरह हूं. जब कोई मुझे बेईमान कहता है, तो मुझे बहुत दुख होता है और मेरे परिवार को भी तकलीफ होती है क्योंकि केजरीवाल बेईमान नहीं है. इसलिए मैंने तय किया था कि जब तक कोर्ट यह नहीं कहेगा कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं चुप रहूंगा. अब कोर्ट ने बोल दिया है और देश की जनता भी बोलेगी कि केजरीवाल ईमानदार है.

आम आदमी पार्टी 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने मुझे और हमारे पांच नेताओं को जेल में डालकर दिल्ली को ठप कर दिया और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए. आम आदमी पार्टी चुनाव हारी नहीं है, बल्कि इन्होंने चुनाव हथिया लिया और चोरी कर लिया. आज मैं मोदी जी को चुनौती देता हूं कि वे आज दिल्ली में चुनाव करा लें; भाजपा की 10 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी और आम आदमी पार्टी 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी. मुझ पर और मनीष सिसोदिया पर फर्जी केस करके हमें जेल में डाल दिया गया और जनता द्वारा चुनी गई एक सरकार को गिरा दिया गया. यह बात केवल केजरीवाल की नहीं है, बल्कि हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है; इसका मतलब है कि ये लोग किसी भी पार्टी के नेता को जेल में डाल सकते हैं.

वोट काम के नाम पर मांगना चाहिए

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा के लोग डरे हुए हैं. 2017 और 2022 के चुनाव में लोगों में इतना डर नहीं था, लेकिन आज कोई भी बात करने से घबराता है कि कहीं भाजपा वाले उन्हें देख न लें. भाजपा की गुंडागर्दी, बेईमानी और उनका अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो कि सही नहीं है. वोट काम के नाम पर मांगना चाहिए, न कि गुंडागर्दी के नाम पर. मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि यह देश हमारा है, इन लूटने वाली पार्टियों का नहीं. जनता को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा. वोट डालने जाते समय लोग यह न सोचें कि वे भाजपा या कांग्रेस के हैं, क्योंकि इन दोनों ने जनता को क्या दिया है? आज केवल एक ही पार्टी देश के लिए लड़ रही है और वह है आम आदमी पार्टी. जब वोट डालने जाएं तो देश को सामने रखें. कुदरत ने हमें झाड़ू का चिह्न दिया है, जो भगवान की देन है. भगवान कह रहा है कि इस झाड़ू से अब पूरे देश और गोवा को भी साफ करना है.

केजरीवाल को छह महीने जेल में बिताना पड़ा

वहीं, गोवा प्रभारी आतिशी ने कहा कि झूठा केस और षड्यंत्र भाजपा वालों ने किया, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के नेता और पदस्थ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छह महीने जेल में बिताना पड़ा. उस झूठे केस पर सीबीआई कोर्ट ने फटकार लगाई है और स्पष्ट कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है कि केस चलाया जा सके. कोर्ट ने सबके सामने यह रख दिया है कि आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं. कोर्ट ने भाजपा का षड्यंत्र पूरे देश के सामने खोल दिया है. उन्होंने कहा कि जब यह बात फैलाई गई कि गोवा का चुनाव भ्रष्टाचार के पैसे से लड़ा गया है, तो हमारे कार्यकर्ताओं, समर्थकों और मतदाताओं को गहरी ठेस पहुंची.

पार्टी ने एक रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं किया

आतिशी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता लोगों को जवाब देते रह गए कि आम आदमी पार्टी ने एक रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं किया है और न ही कभी करेगी. जिन्होंने यह षड्यंत्र किया उनके पास पैसे की ताकत है और मीडिया की ताकत है. जो भी चैनल खोलिए, सिर्फ शराब घोटाला ही दिखा रहे थे. इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते रहे और अपनी सच्चाई का बचाव करते हुए थक गए थे. जिस दिन कोर्ट का आदेश आया, उस दिन पूरे देश के लोगों ने खुशियां मनाईं और सबसे ज्यादा खुशियां गोवा के लोगों ने मनाईं.

आतिशी ने कहा कि चुनाव लड़ने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की और जिस ईमानदारी से चुनाव लड़ा, उसी की बदौलत दो ईमानदार विधायकों को चुनाव जिताकर विधानसभा भेजा. जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी की ईमानदारी सबके सामने फिर से आ गई है और यह साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है.

अस्पताल का पैसा रिसॉर्ट और जायदाद में गया

आतिशी ने कहा कि जो पैसा गोवा की सड़कों में लगना था, वो उनके घर बनाने में चला गया. जो पैसा क्षेत्र में बस चलाने के लिए लगना था, वो उनकी बड़ी गाड़ियों में लगा और जो पैसा अस्पताल में लगना था, वो उनके रिसॉर्ट, होटल और जायदाद बनाने में लग गया. वहीं, हमारे विधायक अपनी सैलरी से लोगों के आंखों के ऑपरेशन करवाते हैं. उन्होंने कहा कि पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल आए थे, तो उन्होंने अपने हाथों से कैप्टन बेंजी वेगस की तनख्वाह का चेक महिलाओं को दिया था ताकि वे अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा सकें. जिसका पैसा नौ गुना बढ़ा वो ईमानदार है, या जो अपनी सैलरी में से बुजुर्गों के ऑपरेशन कराता है वो ईमानदार है.

भाजपा ने ईमानदार नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा

आतिशी ने कहा कि कोर्ट के आदेश ने यह सबको दिखा दिया है कि आम आदमी पार्टी ने न कभी एक रुपए का भ्रष्टाचार किया है और न ही कभी करेगी. इस षड्यंत्र का जवाब सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं देगी, बल्कि पूरा देश देख रहा है कि ईमानदारी से काम करने वाली पार्टी और नेता के खिलाफ भाजपा ने षड्यंत्र रचा. इसका जवाब आने वाले चुनाव में गोवा के लोग देंगे, गुजरात के लोग देंगे, पंजाब और देशभर के लोग देंगे. इतिहास गवाह है कि जब भी कोई राजा क्रूर हो जाता है तो उसका अत्याचार बढ़ जाता है, यही भाजपा वालों के साथ हो रहा है. अब भाजपा वालों के अंत का समय आ गया है और भाजपा का अंत करने वाले व्यक्ति अरविंद केजरीवाल हैं.

ये भी पढ़ें – गैस, बिजली, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर कांग्रेस कल करेगी विधानसभा का घेराव

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप