Punjabराज्य

मोदी–ट्रंप ‘गुप्त सौदे’ को लेकर आप का भाजपा पर हमला, कहा- इससे भारतीय किसान बर्बाद होंगे और देश का बाजार अमेरिका को सौंप दिया जाएगा

Ajay Yadav5 February 2026 - 8:01 AM
3 minutes read
AAP attacks BJP :
मोदी–ट्रंप ‘गुप्त सौदे’ को लेकर आप का भाजपा पर हमला

AAP attacks BJP : आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ कथित “गुप्त व्यापारिक सौदे” को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया. पार्टी ने चेतावनी दी कि यह डील भारत के किसानों को बर्बाद करने और देश की कृषि की आर्थिकता को खत्म करने की सीधी साजिश है.

बुधवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि यह चौंकाने वाली और अपमानजनक बात है कि जब यह मुद्दा भारत के भविष्य और 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों की रोजी-रोटी से जुड़ा है, तो इसका विवरण प्रधानमंत्री द्वारा संसद में सांझे नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि ट्रंप के ट्वीट्स के जरिए सामने आ रहे हैं.

भारत के लोगों के लिए ट्रंप कौन हैं?

आप नेता ने सवाल करते हुए पूछा कि किया कि भारत के लोगों के लिए ट्रंप कौन हैं? वह मोदी के “मित्र” हो सकते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री चुप हैं तो वह सोशल मीडिया पर भारत की पॉलिसी क्यों बता रहे हैं? बंद दरवाजों के पीछे क्या डील हुई है और इसे देश से क्यों छिपाया जा रहा है? धालीवाल ने चेतावनी दी कि इस सौदे के तहत, भाजपा जीरो टैक्स पर अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारत के दरवाजे खोलने की तैयारी कर रही है, जिससे बाजार में सस्ते आयातित उत्पाद किसानों को तबाह कर देंगे, उन्होंने कहा कि यह व्यापार नहीं है, यह आत्मसमर्पण है. यह भाजपा का भारत में कृषि सेक्टर को बर्बाद करने की योजना है ताकि उनके पूंजीपति दोस्त लाभ ले सकें.

इस सौदे से हर घर पर असर पड़ेगा

धालीवाल ने कैमिकल युक्त अमरीकी उत्पादों के स्वास्थ्य और भोजन सुरक्षा के खतरों बारे चिंता जताई औऱ चेतावनी दी कि यह सौदा भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकने और अमरीका मंहगे आयतित की ओऱ जाने के लिए मजबूर कर सकता है. जिससे महंगाई बढ़ेगी, उन्होंने कहा कि जब तेल महंगा होगा, तो सब कुछ महंगा हो जाएगा. इस सौदे से हर घर पर असर पड़ेगा.

धालीवाल ने पंजाब भाजपा लीडरशिप को घेरा

धालीवाल ने पंजाब भाजपा लीडरशिप पर भी को घेरते हुए सवाल किया कि वे राज्य की रीड की हड्डी कृषि को सीधे खतरा पैदा करने वाले मुद्दे आपराधिक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं. आप प्रवक्ता ने सवाल किया कि क्या पंजाब के भाजपा नेताओं में किसानों को यह बताने की हिम्मत है कि जब अमेरिकी गेहूं, मक्का, सोयाबीन, कपास, डेयरी, मछली, मीट और दूसरे प्रोडक्ट्स लगभग जीरो ड्यूटी पर भारत में आएंगे और लोकल मार्केट को बर्बाद कर देंगे, तो वे कहां जाएंगे?

उन्होंने पूछा कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है. अगर यह सौदा लागू हो जाता है, तो हमारे गेहूं बेल्ट, हमारे कपास बेल्ट, हमारे डेयरी किसानों और हमारे अपने मछली मार्केट का क्या होगा? पंजाब भाजपा नेताओं को जवाब देना चाहिए कि हमारे किसान कहां जाएंगे, हमारी कृषि कहां जाएगी और पंजाब का क्या भविष्य बचेगा? विधायक धालीवाल ने मांग की कि प्रधानमंत्री मोदी तुरंत सारी शर्तों के साथ पूरे समझौते का लोकसभा तथा भारत के लोगों के सामने खुलासा करें.

भारत के किसानों को बेचने नहीं देगी

धालीवाल ने ऐलान किया कि आप किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी और इस “किसान विरोधी, पंजाब विरोधी, भारत विरोधी” सौदे के खिलाफ संसद के अंदर और सड़कों पर तब तक लड़ेगी जब तक इसे खत्म नहीं कर दिया जाता. पार्टी ने दावा किया कि पंजाब भारत की कृषि की रीढ़ है. अगर यह सौदा लागू हुआ तो पंजाब बर्बाद हो जाएगा. आप, भाजपा को राजनीतिक फायदे और कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए भारत के किसानों को बेचने नहीं देगी.

ये भी पढ़ें- बलूचिस्तान में मोसाद की साजिश, पाकिस्तानी पत्रकार ने खोले राज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav5 February 2026 - 8:01 AM
3 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता और प्रवर्तन अभियान तेज, हरभजन सिंह ने लोगों से की ये अपील

पंजाब में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता और प्रवर्तन अभियान तेज, हरभजन सिंह ने लोगों से की ये अपील

4 February 2026 - 3:10 PM
Photo of भ्रष्ट अधिकारियों पर विजिलेंस ब्यूरो का वार, रेंट कुलेक्टर और चपरासी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

भ्रष्ट अधिकारियों पर विजिलेंस ब्यूरो का वार, रेंट कुलेक्टर और चपरासी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

4 February 2026 - 2:30 PM
Photo of ’गैंगस्टरां ते वार’ का 15वां दिन, पंजाब पुलिस ने 666 स्थानों पर की छापेमारी, 163 व्यक्ति 2 हथियारों सहित गिरफ्तार

’गैंगस्टरां ते वार’ का 15वां दिन, पंजाब पुलिस ने 666 स्थानों पर की छापेमारी, 163 व्यक्ति 2 हथियारों सहित गिरफ्तार

4 February 2026 - 11:33 AM
Photo of पंजाब को वैश्विक निवेश केंद्र बनाने के लिए उठाए गए अहम कदम, सीएम भगवंत मान का महत्वपूर्ण बयान

पंजाब को वैश्विक निवेश केंद्र बनाने के लिए उठाए गए अहम कदम, सीएम भगवंत मान का महत्वपूर्ण बयान

4 February 2026 - 11:02 AM
Photo of अमृतसर में सरहद पार से चल रहे हथियार तस्करी नेटवर्क के 3 गुर्गे 7 पिस्तौलों सहित गिरफ्तार

अमृतसर में सरहद पार से चल रहे हथियार तस्करी नेटवर्क के 3 गुर्गे 7 पिस्तौलों सहित गिरफ्तार

4 February 2026 - 9:42 AM
Photo of हरजोत सिंह बैंस ने दिए दसमेश अकादमी के खिलाफ गंभीर शिकायतों की जांच और विशेष ऑडिट के आदेश

हरजोत सिंह बैंस ने दिए दसमेश अकादमी के खिलाफ गंभीर शिकायतों की जांच और विशेष ऑडिट के आदेश

4 February 2026 - 9:14 AM
Photo of पंजाब सरकार बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने की दिशा में दृढ़, रोके गए 111 मामले

पंजाब सरकार बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने की दिशा में दृढ़, रोके गए 111 मामले

4 February 2026 - 8:55 AM
Photo of राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने नायब तहसीलदार के रूप में पदोन्नत हुए 16 अधिकारियों को सौंपे पदोन्नति पत्र

राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने नायब तहसीलदार के रूप में पदोन्नत हुए 16 अधिकारियों को सौंपे पदोन्नति पत्र

4 February 2026 - 8:32 AM
Photo of एस.जी.एस.टी. वसूली में 14.4% की वृद्धि के साथ पंजाब भारत में सबसे आगे, हरपाल सिंह चीमा ने दी पूरी जानकारी

एस.जी.एस.टी. वसूली में 14.4% की वृद्धि के साथ पंजाब भारत में सबसे आगे, हरपाल सिंह चीमा ने दी पूरी जानकारी

3 February 2026 - 7:30 PM
Photo of नीतीश सरकार ने पेश किया 2026-2027 का बजट, बिहार के विकास की दिशा में अहम कदम

नीतीश सरकार ने पेश किया 2026-2027 का बजट, बिहार के विकास की दिशा में अहम कदम

3 February 2026 - 6:29 PM
Back to top button