आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड समेत निजी दस्तावेज प्राप्त करने संबंधी बड़ी संख्या में शिकायतें हुईं प्राप्त

  • कुछ लोग राजनीतिक पार्टी का झूठा दावा कर रहे हैं
  • निजी डेटा लेकर लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं
  • सरकार ने सेवा केंद्र स्थापित कर मदद आसान बनाई है
  • जनता से कहा गया है कि अपना डेटा सुरक्षित रखें
  • अवैध कैंप देखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें

Punjab News : पिछले 24 घंटों में, पंजाब पुलिस को शिकायतें मिली हैं कि कुछ लोग, एक विशेष राजनीतिक पार्टी से होने का दावा करते हुए, न केवल लोगों का निजी डेटा एकत्र कर रहे हैं बल्कि उनके सरकारी कार्य करवाने के लिए उनसे कमीशन के रूप में पैसे भी वसूल रहे हैं.

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि कुछ नागरिकों ने यह भी शिकायत की है कि ऐसे व्यक्तियों ने स्वयं को एक खास राजनीतिक पार्टी से जुड़ा बताकर उनसे संपर्क किया और बहला-फुसलाकर उनके बैंक खाता नंबर ले लिए, जिसके बाद उनके बैंक खातों से सारे पैसे निकाल लिए गए.

सरकारी काम के लिए सेवा केंद्रों का उपयोग करें

प्रवक्ता ने आगे कहा कि ऐसी सभी शिकायतों की जांच की जा रही है और कानून के अनुसार सख़्त कार्रवाई की जाएगी. हम जनता से अपील करते हैं कि वे ऐसे समाज-विरोधी तत्वों से दूर रहें और किसी को भी अपना निजी डेटा न दें क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है. लोगों को अपना सरकारी काम करवाने के लिए ऐसे किसी भी अवैध व्यक्तियों के पास नहीं जाना चाहिए. सरकार ने पंजाब भर में कई “सेवा केंद्र” स्थापित किए हैं. लोग अपने सरकारी काम के लिए किसी भी “सेवा केंद्र” या पंजाब सरकार के किसी भी दफ्तर तक पहुँच सकते हैं. किसी भी सरकारी कार्य के लिए लोगों को किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को कमीशन देने की आवश्यकता नहीं है. लोगों से अपील की जाती है कि यदि उनके क्षेत्र में ऐसे कोई अवैध कैंप लगाए गए हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

सरकार ने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा

प्रवक्ता ने कहा कि विश्वसनीय सूत्रों से रिपोर्टें मिली थीं कि कुछ व्यक्ति स्थानीय निवासियों का निजी डेटा गैर-कानूनी तरीके से एकत्र कर रहे हैं. राज्य सरकार ने नागरिकों से अपील की थी कि वे अपनी निजी जानकारी अनधिकृत व्यक्तियों या एजेंसियों के साथ साझा न करें क्योंकि इसका किसी भी रूप में दुरुपयोग हो सकता है. नागरिकों को सतर्क रहने और ऐसी किसी भी घटना की तुरंत संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार ने दी चेतावनी, निजी जानकारी चोरी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

