Punjabक्राइमराज्य

पंजाब में 426 ड्रग हॉटस्पॉट्स पर छापेमारी, 248 आरोपी गिरफ्तार

Ajay Yadav20 March 2026 - 9:10 AM
2 minutes read
Punjab News :
पंजाब में 426 ड्रग हॉटस्पॉट्स पर छापेमारी, 248 आरोपी गिरफ्तार

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब से नशों के खात्मे के लिए किए जा रहे लगातार प्रयासों के तहत, पंजाब पुलिस ने अपनी नशा विरोधी मुहिम के 383वें दिन आज राज्य भर में चिन्हित ड्रग हॉटस्पॉटों – नशे और नशीले पदार्थों की बिक्री के स्थानों – पर राज्य स्तरीय घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया.

यह घेराबंदी और तलाशी अभियान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ चलाया गया. पंजाब पुलिस मुख्यालय (पीपीएचक्यू) के वरिष्ठ अधिकारियों को इस अभियान की व्यक्तिगत निगरानी के लिए अलग-अलग जिलों में तैनात किया गया था.

राज्यभर में 426 ड्रग हॉटस्पॉट पर छापेमारी

दिनभर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने राज्य भर में 426 ड्रग हॉटस्पॉटों पर छापेमारी की. इस दौरान 200 एफआईआरज दर्ज कर 248 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस टीमों ने गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 710 ग्राम हेरोइन, 20 किलोग्राम भुक्की, 2655 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 14,150 रुपये की ड्रग मनी भी बरामद की है.

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के कहा है. पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ इस अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है.

युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान की सख्त निगरानी

विशेष डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला, जो इस अभियान की निजी तौर पर निगरानी कर रहे हैं, ने बताया कि 1 मार्च 2025 को शुरू की गई ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ मुहिम के तहत अब तक पूरे राज्य में 38,119 एफआईआरज दर्ज की गई हैं और 54,190 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 2384 किलोग्राम हेरोइन, 715 किलोग्राम अफीम, 303 क्विंटल भुक्की, 834 किलोग्राम गांजा, 51.35 लाख नशीली गोलियां/कैप्सूल, 36 किलोग्राम आईसीई और 17 करोड़ रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है. उन्होंने यह भी बताया कि नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने 1.21 लाख व्यक्तियों को नशा मुक्ति या ओट केंद्रों में इलाज और पुनर्वास के लिए राजी किया है.

कुल गिरफ्तारियां बढ़कर 15,458 तक पहुंचीं

इस दौरान ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के 58वें दिन पुलिस टीमों ने 4 हथियारों सहित 207 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियां 15,458 हो गई हैं. इसके अलावा 80 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की गई, जबकि 101 व्यक्तियों को सत्यापन के बाद छोड़ दिया गया. पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 6 भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया.

ये भी पढ़ें- बाहर आश्रम का बोर्ड, अंदर नकली नोटों का कारखाना, नकली करेंसी का पर्दाफाश

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav20 March 2026 - 9:10 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पालम अग्निकांड में 9 की मौत पर सियासी टकराव, केजरीवाल ने उठाए सिस्टम पर सवाल

पालम अग्निकांड में 9 की मौत पर सियासी टकराव, केजरीवाल ने उठाए सिस्टम पर सवाल

20 March 2026 - 8:16 AM
Photo of विजिलेंस का बड़ा एक्शन, फरवरी में रिश्वत लेते 14 केस 18 लोग रंगे हाथ गिरफ्तार

विजिलेंस का बड़ा एक्शन, फरवरी में रिश्वत लेते 14 केस 18 लोग रंगे हाथ गिरफ्तार

19 March 2026 - 6:58 PM
Photo of मान सरकार का बड़ा फैसला: एसिड अटैक पीड़ितों के लिए योजना जेंडर-न्यूट्रल, मासिक सहायता बढ़ाकर किया ₹10,000

मान सरकार का बड़ा फैसला: एसिड अटैक पीड़ितों के लिए योजना जेंडर-न्यूट्रल, मासिक सहायता बढ़ाकर किया ₹10,000

19 March 2026 - 6:52 PM
Photo of बाहर आश्रम का बोर्ड, अंदर नकली नोटों का कारखाना, नकली करेंसी का पर्दाफाश

बाहर आश्रम का बोर्ड, अंदर नकली नोटों का कारखाना, नकली करेंसी का पर्दाफाश

19 March 2026 - 6:13 PM
Photo of 13वीं मंजिल से कूदकर युवक ने दी जान, फ्लैट में मिला मां का दो-तीन दिन पुराना शव

13वीं मंजिल से कूदकर युवक ने दी जान, फ्लैट में मिला मां का दो-तीन दिन पुराना शव

19 March 2026 - 5:48 PM
Photo of इंदौर अग्निकांड: पीड़ितों से मिले सीएम मोहन यादव, अधिकारियों को दिए जांच के आदेश

इंदौर अग्निकांड: पीड़ितों से मिले सीएम मोहन यादव, अधिकारियों को दिए जांच के आदेश

19 March 2026 - 4:38 PM
Photo of छत्तीसगढ़ में आंधी, बारिश और ओले का अलर्ट, गर्मी से मिली राहत

छत्तीसगढ़ में आंधी, बारिश और ओले का अलर्ट, गर्मी से मिली राहत

19 March 2026 - 3:36 PM
Photo of Jind Murder Case : जींद में चाची की चाकू मारकर हत्या, मुर्गे चोरी को लेकर बढ़ा तनाव

Jind Murder Case : जींद में चाची की चाकू मारकर हत्या, मुर्गे चोरी को लेकर बढ़ा तनाव

19 March 2026 - 3:17 PM
Photo of गुजरात के बनासकांठा में लव मैरिज विवाद: रबारी और चौधरी समाज आमने-सामने, पुलिस तैनात

गुजरात के बनासकांठा में लव मैरिज विवाद: रबारी और चौधरी समाज आमने-सामने, पुलिस तैनात

19 March 2026 - 3:06 PM
Photo of झारखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख, पुलिस और JSSC मामलों में दिए अहम निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख, पुलिस और JSSC मामलों में दिए अहम निर्देश

19 March 2026 - 2:41 PM
Back to top button