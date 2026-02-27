Punjabराज्य

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 37वां दिन: पंजाब पुलिस ने 601 स्थानों पर की छापेमारी, 203 गिरफ्तार

Ajay Yadav27 February 2026 - 9:10 AM
1 minute read
Punjab News :
'गैंगस्टरों पर वार' का 37वां दिन: पंजाब पुलिस ने 601 स्थानों पर की छापेमारी, 203 गिरफ्तार

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू किए गए निर्णायक अभियान ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 37वें दिन पंजाब पुलिस ने राज्य भर में गैंगस्टरों के साथियों के पहचाने गए और मैप किए गए 601 ठिकानों पर छापेमारी की.

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’- पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक जंग है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पुलिस डायरेक्टर जनरल (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने की थी. एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष कार्रवाइयां कर रही हैं.

147 पर सतर्कता कार्रवाई

37वें दिन, पुलिस टीमों ने 203 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से एक हथियार बरामद किया, जिससे अभियान की शुरुआत के बाद कुल गिरफ्तारियां 11,616 हो गई हैं. इसके अलावा 147 व्यक्तियों के खिलाफ सतर्कता कार्रवाई की गई है, जबकि 145 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान आठ भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है.

उन्होंने कहा कि लोग एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप में वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं और अपराध तथा अपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना/जानकारी भी साझा की जा सकती है.

30 लोगों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशे के विरुद्ध अपने अभियान ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ के 362वें दिन 67 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2.4 किलो हेरोइन, 301 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 3350 रुपए की ड्रग मनी बरामद की है. इसके साथ, सिर्फ 362 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 51,305 हो गई है. नशा छुड़ाओ अभियान के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज 30 व्यक्तियों को नशा छुड़ाओ और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए मनाया है.

ये भी पढ़ें- Toll Plaza से गुजरने वालों के लिए खुशखबरी, 340 रुपए में अनलिमिटेड टोल पास

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav27 February 2026 - 9:10 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of गैंगस्टरों पर वार का 38वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 515 स्थानों पर छापेमारी, 184 गिरफ्तार

गैंगस्टरों पर वार का 38वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 515 स्थानों पर छापेमारी, 184 गिरफ्तार

27 February 2026 - 7:11 PM
Photo of विजिलेंस ब्यूरो का एक्शन जारी, पटवारी को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

विजिलेंस ब्यूरो का एक्शन जारी, पटवारी को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

27 February 2026 - 7:08 PM
Photo of भगवंत मान सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क कॉक्लियर इम्प्लांट कराए उपलब्ध

भगवंत मान सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क कॉक्लियर इम्प्लांट कराए उपलब्ध

27 February 2026 - 6:43 PM
Photo of केजरीवाल के बरी होने के बाद बोले तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, दिल्ली में दोबारा चुनाव की मांग की

केजरीवाल के बरी होने के बाद बोले तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, दिल्ली में दोबारा चुनाव की मांग की

27 February 2026 - 4:36 PM
Photo of योगी सरकार ने दी खुशखबरी : कर्मचारियों का वेतन पहले, 2-4 मार्च होली की छुट्टी

योगी सरकार ने दी खुशखबरी : कर्मचारियों का वेतन पहले, 2-4 मार्च होली की छुट्टी

27 February 2026 - 3:15 PM
Photo of पटना हाईकोर्ट में ऐतिहासिक न्यायिक बदलाव, अब 46 न्यायाधीशों के साथ कार्य करेगा हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट में ऐतिहासिक न्यायिक बदलाव, अब 46 न्यायाधीशों के साथ कार्य करेगा हाईकोर्ट

27 February 2026 - 3:05 PM
Photo of हरियाणा में खरीफ 2025-26: धान खरीद, जांच, तकनीकी सुधार और किसानों के लिए लाभ

हरियाणा में खरीफ 2025-26: धान खरीद, जांच, तकनीकी सुधार और किसानों के लिए लाभ

27 February 2026 - 2:43 PM
Photo of BJP जिला उपाध्यक्ष का स्वागत जुलूस बना सोशल मीडिया हिट, नाले में गिरने का वीडियो वायरल

BJP जिला उपाध्यक्ष का स्वागत जुलूस बना सोशल मीडिया हिट, नाले में गिरने का वीडियो वायरल

27 February 2026 - 1:29 PM
Photo of पंजाब सरकार द्वारा 18 मार्च को 14,100 महिला उद्यमियों को किया जाएगा सम्मानित – तरुणप्रीत सौंद

पंजाब सरकार द्वारा 18 मार्च को 14,100 महिला उद्यमियों को किया जाएगा सम्मानित – तरुणप्रीत सौंद

27 February 2026 - 12:52 PM
Photo of पेंशन ड्यूज़ क्लियर करने के लिए 31 मार्च तक की समय सीमा, गैर जिम्मेदार बैंकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा- हरपाल सिंह चीमा

पेंशन ड्यूज़ क्लियर करने के लिए 31 मार्च तक की समय सीमा, गैर जिम्मेदार बैंकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा- हरपाल सिंह चीमा

27 February 2026 - 12:13 PM
Back to top button