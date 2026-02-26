Hyderabad News : हैदराबाद में एक 21 वर्षीय पार्ट-टाइम यूट्यूबर और साइंस की छात्रा, बोनू कोमाली, ने अपने किराए के फ्लैट में सुसाइड कर लिया. कोमाली, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम की रहने वाली थी, हैदराबाद के एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई कर रही थी और लगभग 11 महीने से अकेले एक अपार्टमेंट में रह रही थी.

पुलिस के अनुसार, सोमवार सुबह कोमाली ने अपनी मां बी. सत्या वरलक्ष्मी को मैसेज भेजा, जो कुवैत में कार्यरत हैं, और उनसे अपने छोटे भाई का ख्याल रखने के लिए कहा. मैसेज में उसने लिखा, “मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं मम्मी, छोटे भाई का ख्याल रखें।” इसके कुछ देर बाद उसका फोन बंद मिला.

दोस्त की मदद से फ्लैट का पता चला

जब मां द्वारा बार-बार कॉल का जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने एक दोस्त की मदद ली. दोपहर करीब 3 बजे, जब फ्लैट का दरवाजा बार-बार खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं आया, तो पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो कोमाली को सीलिंग फैन से लटका हुआ पाया. मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी थी. पास में एक छोटी सीढ़ी और साड़ी भी पाई गई.

सोशल मीडिया पर लोकप्रिय

बोनू कोमाली ने YouTube पर लाइफस्टाइल और पर्सनल वीडियो बनाए थे. उनका हाल ही में पोस्ट किया गया वीडियो, जिसमें वह तिरुमाला की पदयात्रा पर गई थीं और अपनी मन्नत पूरी करती दिखाई दीं, सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया.

मामले की आगे की जांच जारी

पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि लंबे समय से चल रहे रिलेशनशिप विवाद के कारण वह मानसिक दबाव में थी. कोमाली तीन साल से 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर और साथी यूट्यूबर के साथ रिलेशनशिप में थीं, लेकिन हाल ही में दोनों अलग हो गए थे. करीब छह महीने पहले कोमाली ने पहले भी सुसाइड की कोशिश की थी. पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर पूरे हालात को समझने के लिए डिजिटल और फिजिकल सबूत इकट्ठा किए हैं. मामले की आगे की जांच जारी है.

