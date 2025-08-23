Other States

2000 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी, अनिल अंबानी के ठिकानों पर CBI की छापेमारी

Ajay Yadav23 August 2025 - 12:20 PM
1 minute read
Bank Fraud Case :
2000 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी, अनिल अंबानी के ठिकानों पर CBI की छापेमारी

फटाफट पढ़ें

  • सीबीआई ने आरकॉम पर छापेमारी की
  • 2000 करोड़ की धोखाधड़ी का केस
  • स्टेट बैंक को हुआ बड़ा नुकसान
  • कई परिसरों में तलाशी अभियान
  • 13 जून को घोषित हुई धोखाधड़ी

Bank Fraud Case : सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और अनिल अंबानी से जुड़ी संपत्तियों की तलाशी शुरू कर दी है. अधिकारियों के मुताबिक, शनिवार को सीबीआई ने इस धोखाधड़ी के आरोप में आरकॉम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और कंपनी के परिसरों की छानबीन की. इस धोखाधड़ी के कारण स्टेट बैंक को 2,000 करोड़ रूपये से अधिक का नुसकान हुआ है. एजेंसी ने आरकॉम और उसके प्रमोटर निदेशक अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों की तलाशी ले रही है.

13 जून को घोषित हुई धोखाधड़ी

पिछले महीने लोकसभा में एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि रिजर्व बैंक के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन से जुड़े मास्टर निर्दोशों और बैंक की बोर्ड द्वारा स्वीकृत धोखाधड़ी की पहचान रिपोर्टिंग और प्रबंधन नीति के तहत इन संस्थाओं को 13 जून को धोखाधड़ी की श्रेणी में रखा गया था. उन्होंने यह भी बताया कि 24 जून 2025 को बैंक ने इस धोखाधड़ी वर्गीकरण की जानकारी आरबीआई को दी थी.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार ने दी चेतावनी, निजी जानकारी चोरी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 August 2025 - 12:20 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of CSDS डेटा विवाद पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का हमला, राहुल गांधी को बताया ‘सीरियल…’

CSDS डेटा विवाद पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का हमला, राहुल गांधी को बताया ‘सीरियल…’

20 August 2025 - 8:54 AM
Photo of मुंबई के लिए अगले 3 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई समेत अन्य शहरों में भी खतरा

मुंबई के लिए अगले 3 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई समेत अन्य शहरों में भी खतरा

19 August 2025 - 1:13 PM
Photo of जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से भारी तबाही, 7 की मौत, कई घर मलबे में दबे

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से भारी तबाही, 7 की मौत, कई घर मलबे में दबे

17 August 2025 - 12:12 PM
Photo of किश्तवाड़ त्रासदी के साए में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द

किश्तवाड़ त्रासदी के साए में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द

15 August 2025 - 7:57 PM
Photo of बेंगलुरू में घर में फटा सिलेंडर, 10 साल के बच्चे की मौत, 12 घायल

बेंगलुरू में घर में फटा सिलेंडर, 10 साल के बच्चे की मौत, 12 घायल

15 August 2025 - 3:32 PM
Photo of बर्धमान में बस-ट्रक की भीषण टक्कर, 10 यात्रियों की मौत, 30 से अधिक घायल

बर्धमान में बस-ट्रक की भीषण टक्कर, 10 यात्रियों की मौत, 30 से अधिक घायल

15 August 2025 - 1:14 PM
Photo of ‘मैं प्रधानमंत्री से…’, बादल फटने की घटना पर बोले फारूक अब्दुल्ला

‘मैं प्रधानमंत्री से…’, बादल फटने की घटना पर बोले फारूक अब्दुल्ला

14 August 2025 - 6:49 PM
Photo of मचैल माता मंदिर की यात्रा में हजारों श्रद्धालु…बादल फटा लंगर का पूरा टेंट बहा, जानें अपडेट

मचैल माता मंदिर की यात्रा में हजारों श्रद्धालु…बादल फटा लंगर का पूरा टेंट बहा, जानें अपडेट

14 August 2025 - 4:09 PM
Photo of Cloud Burst in Chashoti: जम्मू के किश्तवाड़ के चशोती में फटा बादल,10 लोगों की मौत की आशंका

Cloud Burst in Chashoti: जम्मू के किश्तवाड़ के चशोती में फटा बादल,10 लोगों की मौत की आशंका

14 August 2025 - 3:01 PM
Photo of “उद्धव ठाकरे ने SC से जल्द सुनवाई की मांग की, कहा- अगर न्याय नहीं मिला तो लोकतंत्र …”

“उद्धव ठाकरे ने SC से जल्द सुनवाई की मांग की, कहा- अगर न्याय नहीं मिला तो लोकतंत्र …”

14 August 2025 - 10:38 AM
Back to top button