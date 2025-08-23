फटाफट पढ़ें

सीबीआई ने आरकॉम पर छापेमारी की

2000 करोड़ की धोखाधड़ी का केस

स्टेट बैंक को हुआ बड़ा नुकसान

कई परिसरों में तलाशी अभियान

13 जून को घोषित हुई धोखाधड़ी

Bank Fraud Case : सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और अनिल अंबानी से जुड़ी संपत्तियों की तलाशी शुरू कर दी है. अधिकारियों के मुताबिक, शनिवार को सीबीआई ने इस धोखाधड़ी के आरोप में आरकॉम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और कंपनी के परिसरों की छानबीन की. इस धोखाधड़ी के कारण स्टेट बैंक को 2,000 करोड़ रूपये से अधिक का नुसकान हुआ है. एजेंसी ने आरकॉम और उसके प्रमोटर निदेशक अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों की तलाशी ले रही है.

पिछले महीने लोकसभा में एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि रिजर्व बैंक के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन से जुड़े मास्टर निर्दोशों और बैंक की बोर्ड द्वारा स्वीकृत धोखाधड़ी की पहचान रिपोर्टिंग और प्रबंधन नीति के तहत इन संस्थाओं को 13 जून को धोखाधड़ी की श्रेणी में रखा गया था. उन्होंने यह भी बताया कि 24 जून 2025 को बैंक ने इस धोखाधड़ी वर्गीकरण की जानकारी आरबीआई को दी थी.

