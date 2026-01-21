Weather Update : दिल्ली-NCR में मौसम अब धीरे-धीरे करवट लेने लगा है. 21 जनवरी की सुबह राजधानी के कई इलाकों में हल्का कोहरा और धुंध देखने को मिली. मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है. दिन के समय हल्के बादल छाए रह सकते हैं, जिससे ठंड का एहसास बना रहेगा.

मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके असर से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 23 और 24 जनवरी को हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. जिससे तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है और ठंड थोड़ी बढ़ सकती है.

AQI ‘खतरनाक’ स्तर पर

मौसम विभाग ने 23 जनवरी को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी है. इस दिन तेज हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है. कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना भी है. तेज हवाओं के कारण खुले स्थानों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

मौसम के बदलते मिजाज के बीच दिल्ली की हवा लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है. राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है. आज सुबह AQI 447 दर्ज किया गया, जो ‘खतरनाक’ श्रेणी में आता है.

दिल्ली की हवा में प्रदूषण गंभीर

हवा में PM10 का स्तर 408 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM2.5 का स्तर 298 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड किया गया है. इतनी खराब हवा में सांस लेने से आंखों में जलन, गले में खराश और श्वसन संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं.

वही, डॉक्टरों और विशेषज्ञों की सलाह है कि बच्चे, बुजुर्ग और सांस संबंधी रोग से पीड़ित लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें. मास्क पहनें और अधिकतर समय घर के अंदर ही रहें. आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवाओं से प्रदूषण में थोड़ी राहत मिलने की संभावना है, लेकिन फिलहाल सतर्क रहना बेहद जरूरी है.

