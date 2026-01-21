Delhi NCR

दिल्ली-NCR में मौसम बदला, बादल छाए रहेंगे; AQI ‘खतरनाक’, 23-24 जनवरी को बारिश के आसार

Ajay Yadav21 January 2026 - 8:20 AM
2 minutes read
Weather Update :
दिल्ली-NCR में मौसम बदला, बादल छाए रहेंगे; AQI ‘खतरनाक’, 23-24 जनवरी को बारिश के आसार

Weather Update : दिल्ली-NCR में मौसम अब धीरे-धीरे करवट लेने लगा है. 21 जनवरी की सुबह राजधानी के कई इलाकों में हल्का कोहरा और धुंध देखने को मिली. मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है. दिन के समय हल्के बादल छाए रह सकते हैं, जिससे ठंड का एहसास बना रहेगा.

मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके असर से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 23 और 24 जनवरी को हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. जिससे तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है और ठंड थोड़ी बढ़ सकती है.

AQI ‘खतरनाक’ स्तर पर

मौसम विभाग ने 23 जनवरी को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी है. इस दिन तेज हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है. कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना भी है. तेज हवाओं के कारण खुले स्थानों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

मौसम के बदलते मिजाज के बीच दिल्ली की हवा लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है. राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है. आज सुबह AQI 447 दर्ज किया गया, जो ‘खतरनाक’ श्रेणी में आता है.

दिल्ली की हवा में प्रदूषण गंभीर

हवा में PM10 का स्तर 408 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM2.5 का स्तर 298 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड किया गया है. इतनी खराब हवा में सांस लेने से आंखों में जलन, गले में खराश और श्वसन संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं.

वही, डॉक्टरों और विशेषज्ञों की सलाह है कि बच्चे, बुजुर्ग और सांस संबंधी रोग से पीड़ित लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें. मास्क पहनें और अधिकतर समय घर के अंदर ही रहें. आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवाओं से प्रदूषण में थोड़ी राहत मिलने की संभावना है, लेकिन फिलहाल सतर्क रहना बेहद जरूरी है.

ये भी पढ़ें- Greenland Protest : ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर गाड़ा अमेरिकी झंडा, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल, यूरोपीय देश नाराज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav21 January 2026 - 8:20 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Delhi AIIMS की रिकॉर्ड तोड़ सफलता, 13 महीने में 1000 रोबोटिक सर्जरी

Delhi AIIMS की रिकॉर्ड तोड़ सफलता, 13 महीने में 1000 रोबोटिक सर्जरी

20 January 2026 - 6:27 PM
Photo of इंजीनियर की मौत मामले में बिल्डर गिरफ्तार, SIT का पहला और बड़ा एक्शन

इंजीनियर की मौत मामले में बिल्डर गिरफ्तार, SIT का पहला और बड़ा एक्शन

20 January 2026 - 3:47 PM
Photo of उत्तर भारत में बदलेगा मौसम का मिजाज : 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट

उत्तर भारत में बदलेगा मौसम का मिजाज : 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट

20 January 2026 - 7:49 AM
Photo of Earthquake : दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा में लगे भूकंप के झटके, इतनी रही तीव्रता

Earthquake : दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा में लगे भूकंप के झटके, इतनी रही तीव्रता

19 January 2026 - 6:10 PM
Photo of काशी के मणिकर्णिका घाट पर मंदिर टूटे, सवाल उठाने पर संजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज

काशी के मणिकर्णिका घाट पर मंदिर टूटे, सवाल उठाने पर संजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज

18 January 2026 - 7:09 PM
Photo of दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और जहरीली हवा से बढ़ी मुश्किलें

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और जहरीली हवा से बढ़ी मुश्किलें

18 January 2026 - 7:44 AM
Photo of पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी, बार्डर पर बेरोकटोक खेती का रास्ता होगा साफ- सीएम भगवंत मान

पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी, बार्डर पर बेरोकटोक खेती का रास्ता होगा साफ- सीएम भगवंत मान

17 January 2026 - 8:08 PM
Photo of भाजपा का एजेंडा चलाने के लिए स्पीकर ने फॉरेंसिक रिपोर्ट छुपाकर राजनैतिक बयानबाज़ी की- अनुराग ढांडा

भाजपा का एजेंडा चलाने के लिए स्पीकर ने फॉरेंसिक रिपोर्ट छुपाकर राजनैतिक बयानबाज़ी की- अनुराग ढांडा

17 January 2026 - 6:30 PM
Photo of दिल्ली-NCR में घना कोहरा और प्रदूषण का प्रकोप, नोएडा में कोहरे की चेतावनी जारी

दिल्ली-NCR में घना कोहरा और प्रदूषण का प्रकोप, नोएडा में कोहरे की चेतावनी जारी

17 January 2026 - 8:10 AM
Photo of Delhi Politics : क्या वोट के बदले मकान टूटेंगे, सौरभ भारद्वाज ने खोला दिल्ली की राजनीति का राज

Delhi Politics : क्या वोट के बदले मकान टूटेंगे, सौरभ भारद्वाज ने खोला दिल्ली की राजनीति का राज

16 January 2026 - 4:51 PM
Back to top button