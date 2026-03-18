Maharashtra News : क्षेत्र के चार प्रमुख थर्मल पावर स्टेशनों को ड्रोन के जरिए हमले की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। धमकी भरा ईमेल सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी संबंधित पावर प्लांट्स पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है।

ईमेल के जरिए मिली धमकी, जांच शुरू

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह चेतावनी एक सामान्य ईमेल आईडी से भेजी गई है। ईमेल में खापरखेड़ा, कोराडी, चंद्रपुर और परस थर्मल पावर स्टेशनों को निशाना बनाने की बात कही गई है। हालांकि इसमें किसी निश्चित समय का उल्लेख नहीं किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल समेत विभिन्न एजेंसियां जांच में जुट गई हैं।

ड्रोन और खतरनाक सामग्री का उल्लेख

सूत्रों के मुताबिक धमकी में ड्रोन के माध्यम से साइनाइड या घातक गैस जैसे खतरनाक तत्वों के इस्तेमाल का जिक्र किया गया है। इस जानकारी के बाद सभी पावर स्टेशनों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।

सर्च ऑपरेशन में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला

धमकी मिलने के तुरंत बाद खापरखेड़ा और कोराडी पावर स्टेशनों के आसपास लगभग पांच घंटे तक तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और क्विक रिस्पॉन्स टीम को तैनात किया गया। व्यापक जांच के बावजूद कोई संदिग्ध वस्तु या गतिविधि नहीं मिली।

साइबर जांच जारी, हाई अलर्ट घोषित

प्रारंभिक साइबर जांच में संकेत मिले हैं कि ईमेल संभवतः तमिलनाडु से भेजा गया हो सकता है, लेकिन अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि कहीं पहचान छिपाने के लिए तकनीकी उपाय तो नहीं अपनाए गए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी प्रभावित स्थलों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें – अली लारीजानी के बाद इजरायल का एक और दावा, ईरान के खुफिया मंत्री खतीब की भी हमले में मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप